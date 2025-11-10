Мои заказы

Шаг назад во времени: прогулка по Борну и Готическому кварталу

Оказаться в самом сердце Барселоны и услышать истории о подземных ходах, кладах и ведьмах
Приглашаю вас на прогулку по самым старым районам Барселоны.

Вы увидите средневековые улицы, где собирались философы и учёные, занимавшиеся тайными исследованиями. Услышите легенды об алхимиках и спрятанных сокровищах.

И даже отыщете дом колдуньи, которая, по преданию, превращалась в чёрную кошку и наводила страх на город.
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Готический квартал:

  • Площадь Сан-Жауме — с Ратушей и зданием правительства Каталонии, административным центром старой Барселоны
  • Кафедральный собор Барселоны — с готическим фасадом, древними тайнами и зелёным двориком, где живут гуси
  • Узкие улочки Еврейского квартала — с одной из старейших синагог Европы
  • Площадь Короля, окружённая готическими дворцами, — место, где вершилась судьба средневекового города
  • Знаменитый Мост епископа — один из самых фотографируемых уголков Барселоны

Район Борн:

  • Церковь Санта-Мария-дель-Мар — шедевр каталонской готики, построенный моряками
  • Музей Пикассо — с коллекцией ранних работ мастера, где раскрывается его путь от классики к кубизму
  • Рынок Борн — бывший рынок, сейчас культурный центр с выставками и мероприятиями
  • Улица Монткада — оживлённая улица музеев

Организационные детали

Мы не будем заходить внутрь зданий. После экскурсии вы сможете вернуться самостоятельно в понравившееся место.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 404 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я лицензированный гид. По Барселоне мало просто «праздно гулять» — следует проникнуться духом и историей, жизнью и обычаями, стилем и самой атмосферой. Живу в Барселоне
с 2005 года, знаю все закоулки и тайны этого города и помогаю гостям Барселоны знакомиться с ним, а также с жизнью испанцев. Барселона очень красивый город, друзья, с богатой историей, очень удобный для жизни, очень доброжелательный и гостеприимный, и я с удовольствием познакомлю вас с ним.

