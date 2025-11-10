Приглашаю вас на прогулку по самым старым районам Барселоны.
Вы увидите средневековые улицы, где собирались философы и учёные, занимавшиеся тайными исследованиями. Услышите легенды об алхимиках и спрятанных сокровищах.
И даже отыщете дом колдуньи, которая, по преданию, превращалась в чёрную кошку и наводила страх на город.
Вы увидите средневековые улицы, где собирались философы и учёные, занимавшиеся тайными исследованиями. Услышите легенды об алхимиках и спрятанных сокровищах.
И даже отыщете дом колдуньи, которая, по преданию, превращалась в чёрную кошку и наводила страх на город.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Готический квартал:
- Площадь Сан-Жауме — с Ратушей и зданием правительства Каталонии, административным центром старой Барселоны
- Кафедральный собор Барселоны — с готическим фасадом, древними тайнами и зелёным двориком, где живут гуси
- Узкие улочки Еврейского квартала — с одной из старейших синагог Европы
- Площадь Короля, окружённая готическими дворцами, — место, где вершилась судьба средневекового города
- Знаменитый Мост епископа — один из самых фотографируемых уголков Барселоны
Район Борн:
- Церковь Санта-Мария-дель-Мар — шедевр каталонской готики, построенный моряками
- Музей Пикассо — с коллекцией ранних работ мастера, где раскрывается его путь от классики к кубизму
- Рынок Борн — бывший рынок, сейчас культурный центр с выставками и мероприятиями
- Улица Монткада — оживлённая улица музеев
Организационные детали
Мы не будем заходить внутрь зданий. После экскурсии вы сможете вернуться самостоятельно в понравившееся место.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 404 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я лицензированный гид. По Барселоне мало просто «праздно гулять» — следует проникнуться духом и историей, жизнью и обычаями, стилем и самой атмосферой. Живу в БарселонеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Групповая
до 18 чел.
Готическая Барселона вечером
Прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: На площади Каталонии
Расписание: в понедельник и среду в 18:00, в пятницу в 17:00
Сегодня в 18:00
14 ноя в 17:00
€27 за человека
-
19%
Индивидуальная
до 3 чел.
Готический квартал Барселоны: историческое погружение с экспертом
Исследуйте душу Барселоны: узкие улочки, исторические памятники и секреты Готического квартала в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Каталонии
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
€60
€74 за всё до 3 чел.
-
18%
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€32
€39 за человека