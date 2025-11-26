Е Евгений Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия

Рассказал про основные достопримечательности, интересные места и поделился читать дальше опытом. Кроме того после экскурсии был всегда на связи и дал отличный рекомендации по посещению магазинов и ресторанов!

Ресторан коллегам очень понравился (75 Mana).

Был в Барселоне в командировке.

Очень рекомендую обращаться к Александру по поводу экскурсий и не только! Спасибо Александру за приятную и познавательную прогулку. Все доступно, интересно и очень комфортно!

Н Наталья Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны Познакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам и получили массу удовольствия.

Е Евгений Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны Александр, спасибо за экскурсию. Было очень интересно, комфортно с вами общаться и познавать Барселону!

Е Елизавета Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны Нам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-Борн

O Olga Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия Провели прекрасно время на экскурсии с Александром. Содержательно, интересно, познавательно, легко. Всё на одном дыхании. Спасибо

Экскурсия была просто супер: атмосферно, с душой и очень доброжелательно. Александр рассказывал так, что город буквально оживал на глазах. Мы впервые в Барселоне и очень довольны нашей прогулкой и нашим общением. Барселона красивый город, а гулять по нему с таким знатоком как Александр настоящее удовольствие. Мы были вдвоем с сыном. Понравилось обоим. Все было на высшем уровне. Рекомендуем. Огромное спасибо Александру за нашу экскурсию, житейские советы, и интереснейший маршрут. Барселона — это не только Гауди, мы теперь точно

О Ольга Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия Экскурсия прошла великолепно, Александр очень интересно и живо рассказал о прошлом и настоящем города. Получили невероятные эмоции в комфортной атмосфере)

Е Екатерина Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны Отличная экскурсия с Александром, понравился маршрут, история Барселоны и 3 часа пролетели совсем незаметно.

N Natalia Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия Очень хорошая экскурсия! Спасибо Александру!

T Tatiana Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе Экскурсия очень понравилась, узнали и увидели много интересного, спасибо!

Е Екатерина Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе Великолепная экскурсия, харизматичный и глубоко разбирающийся в теме гид. Спасибо за чудесную поездку!

А Антон Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны Очень понравилась экскурсия, с Александром на одной волне 😊

А Александр Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!

О Ольга Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны Экскурсия по архитектурным шедеврам с Александром прошла великолепно! Открыла для себя Луиса Монтанеро, не менее значимого в модернизме, чем Гауди! И, конечно, собор Саграда фамилия это потрясающее чудо!!! Этот шедевр должен увидеть каждый! Всем рекомендую!!!

О Ольга Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия Спасибо Александру за хорошо организованный маршрут экскурсии и понятную подачу материала

В Виктор Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия Очень понравилась экскурсия! Прогулялись по интересным местам, рассказали про жизнь местных жителей. Однозначно рекомендую!

А Анастасия Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны читать дальше познакомились с исторической Барселоной начиная от римских крепостных стен, заканчививая современным искусством. Хочу отметить дружелюбность, искренность нашего гида, создаётся впечатление, что наш давний друг. Наша прогулка была разбавлена небольшими паузами в симпатичном кафе с чуросами (так вроде называется). Время пролетело моментально. А блестящим завершением была терраса с панорамным видом на прекрасную Барселону с бокалом шампанского! Спасибо большое! Прекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чему очень благодарны Александру. Мы

Я Яна Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны Мне прогулка понравилась. Узнала интересные истории о Барселоне и о Гауди, конечно. Гуляешь, слушаешь истории, видишь шикарные дома узнаешь кем были построены и их историю. Все прошло хорошо, экскурсия прям такая познавательная.

T Tsukanova Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия Александр - замечательный гид и рассказчик. Очень лёгкий в общении, увлечений своей профессией. Время экскурсии прошло незаметно. Было приятно узнать новые факты про историю Барселоны, а также в целом про жизнь в Испании. Спасибо большое!