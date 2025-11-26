Мои заказы

Каталония в миниатюре – экскурсии в Барселоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Каталония в миниатюре» в Барселоне на русском языке, цены от €64, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
93 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сальвадор Дали и средневековая Жирона
Узнайте о жизни и творчестве Сальвадора Дали, посетив его театр-музей в Фигерасе, а затем прогуляйтесь по историческим улочкам Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 00:30
11 дек в 00:30
€439 за всё до 3 чел.
Творческое утро в Барселоне
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Творческое утро в Барселоне
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу в Барселоне и создайте свою открытку с пейзажем города. Все материалы предоставляются
Начало: У метро Jaume I
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€70 за человека
Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
Пешая
3 часа
-
15%
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
Полюбоваться главными точками притяжения города и его недооценёнными жемчужинами
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €64€75 за всё до 8 чел.
Каталония у ваших ног: от парка миниатюр до вершины Тибидабо
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Каталония у ваших ног
Один день в Каталонии: миниатюры, средневековые замки и виды с Тибидабо. Погрузитесь в историю и культуру региона, наслаждаясь панорамами Барселоны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
-
10%
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Барселоны, от римских времен до современности, посетив ключевые места города и получив уникальные фото на память
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150€166 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    26 ноября 2025
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Спасибо Александру за приятную и познавательную прогулку. Все доступно, интересно и очень комфортно!
    Рассказал про основные достопримечательности, интересные места и поделился
    читать дальше

    опытом. Кроме того после экскурсии был всегда на связи и дал отличный рекомендации по посещению магазинов и ресторанов!
    Ресторан коллегам очень понравился (75 Mana).
    Был в Барселоне в командировке.
    Очень рекомендую обращаться к Александру по поводу экскурсий и не только!

    Спасибо Александру за приятную и познавательную прогулку. Все доступно, интересно и очень комфортно!Спасибо Александру за приятную и познавательную прогулку. Все доступно, интересно и очень комфортно!Спасибо Александру за приятную и познавательную прогулку. Все доступно, интересно и очень комфортно!
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2025
    Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
    Познакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам и получили массу удовольствия.
    Познакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам иПознакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам иПознакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам иПознакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам иПознакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам иПознакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам иПознакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам иПознакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам и
  • Е
    Евгений
    31 октября 2025
    Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
    Александр, спасибо за экскурсию. Было очень интересно, комфортно с вами общаться и познавать Барселону!
  • Е
    Елизавета
    23 октября 2025
    Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
    Нам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-Борн
    Нам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-БорнНам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-БорнНам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-БорнНам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-БорнНам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-БорнНам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-БорнНам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-БорнНам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-БорнНам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-БорнНам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-Борн
  • O
    Olga
    21 октября 2025
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Провели прекрасно время на экскурсии с Александром. Содержательно, интересно, познавательно, легко. Всё на одном дыхании. Спасибо
  • н
    наталья
    13 октября 2025
    Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
    Огромное спасибо Александру за нашу экскурсию, житейские советы, и интереснейший маршрут. Барселона — это не только Гауди, мы теперь точно
    читать дальше

    это знаем!
    Экскурсия была просто супер: атмосферно, с душой и очень доброжелательно. Александр рассказывал так, что город буквально оживал на глазах. Мы впервые в Барселоне и очень довольны нашей прогулкой и нашим общением. Барселона красивый город, а гулять по нему с таким знатоком как Александр настоящее удовольствие. Мы были вдвоем с сыном. Понравилось обоим. Все было на высшем уровне. Рекомендуем.

  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Экскурсия прошла великолепно, Александр очень интересно и живо рассказал о прошлом и настоящем города. Получили невероятные эмоции в комфортной атмосфере)
  • Е
    Екатерина
    12 октября 2025
    Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
    Отличная экскурсия с Александром, понравился маршрут, история Барселоны и 3 часа пролетели совсем незаметно.
  • N
    Natalia
    5 октября 2025
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Очень хорошая экскурсия! Спасибо Александру!
  • T
    Tatiana
    4 октября 2025
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась, узнали и увидели много интересного, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    4 октября 2025
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Великолепная экскурсия, харизматичный и глубоко разбирающийся в теме гид. Спасибо за чудесную поездку!
  • А
    Антон
    2 октября 2025
    Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
    Очень понравилась экскурсия, с Александром на одной волне 😊
    Очень понравилась экскурсия, с Александром на одной волне 😊Очень понравилась экскурсия, с Александром на одной волне 😊
  • А
    Александр
    26 сентября 2025
    Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
    Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!
    Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!
  • О
    Ольга
    24 сентября 2025
    Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
    Экскурсия по архитектурным шедеврам с Александром прошла великолепно! Открыла для себя Луиса Монтанеро, не менее значимого в модернизме, чем Гауди! И, конечно, собор Саграда фамилия это потрясающее чудо!!! Этот шедевр должен увидеть каждый! Всем рекомендую!!!
    Экскурсия по архитектурным шедеврам с Александром прошла великолепно! Открыла для себя Луиса Монтанеро, не менее значимого
  • О
    Ольга
    16 сентября 2025
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Спасибо Александру за хорошо организованный маршрут экскурсии и понятную подачу материала
  • В
    Виктор
    11 сентября 2025
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия! Прогулялись по интересным местам, рассказали про жизнь местных жителей. Однозначно рекомендую!
  • А
    Анастасия
    9 сентября 2025
    Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
    Прекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чему очень благодарны Александру. Мы
    читать дальше

    познакомились с исторической Барселоной начиная от римских крепостных стен, заканчививая современным искусством. Хочу отметить дружелюбность, искренность нашего гида, создаётся впечатление, что наш давний друг. Наша прогулка была разбавлена небольшими паузами в симпатичном кафе с чуросами (так вроде называется). Время пролетело моментально. А блестящим завершением была терраса с панорамным видом на прекрасную Барселону с бокалом шампанского! Спасибо большое!

    Прекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чемуПрекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чемуПрекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чемуПрекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чемуПрекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чемуПрекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чемуПрекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чемуПрекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чемуПрекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чемуПрекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чему
  • Я
    Яна
    8 сентября 2025
    Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
    Мне прогулка понравилась. Узнала интересные истории о Барселоне и о Гауди, конечно. Гуляешь, слушаешь истории, видишь шикарные дома узнаешь кем были построены и их историю. Все прошло хорошо, экскурсия прям такая познавательная.
  • T
    Tsukanova
    30 августа 2025
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Александр - замечательный гид и рассказчик. Очень лёгкий в общении, увлечений своей профессией. Время экскурсии прошло незаметно. Было приятно узнать новые факты про историю Барселоны, а также в целом про жизнь в Испании. Спасибо большое!
  • В
    Вероника
    28 августа 2025
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Хотим поблагодарить Александра за обзорную экскурсию по Барселоне. Трёхчасовая прогулка прошла легко и непринуждённо, а подача материала была интересной и
    читать дальше

    увлекательной. Александр — очень приятный в общении человек, с которым комфортно проводить время. Экскурсия оставила только положительные впечатления, мы узнали много нового и получили удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Каталония в миниатюре»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
  2. Творческое утро в Барселоне
  3. Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
  4. Каталония у ваших ног: от парка миниатюр до вершины Тибидабо
  5. Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Дом Мила
  6. Площадь Каталонии
  7. Дворец Гуэль
  8. Парк Гуэль
  9. Рамбла
  10. Тибидабо
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в декабре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Каталония в миниатюре" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 64 до 439 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Каталония в миниатюре», 141 ⭐ отзыв, цены от €64. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль