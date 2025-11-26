Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сальвадор Дали и средневековая Жирона
Узнайте о жизни и творчестве Сальвадора Дали, посетив его театр-музей в Фигерасе, а затем прогуляйтесь по историческим улочкам Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 00:30
11 дек в 00:30
€439 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Творческое утро в Барселоне
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу в Барселоне и создайте свою открытку с пейзажем города. Все материалы предоставляются
Начало: У метро Jaume I
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€70 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
Полюбоваться главными точками притяжения города и его недооценёнными жемчужинами
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €64
€75 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каталония у ваших ног
Один день в Каталонии: миниатюры, средневековые замки и виды с Тибидабо. Погрузитесь в историю и культуру региона, наслаждаясь панорамами Барселоны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Барселоны, от римских времен до современности, посетив ключевые места города и получив уникальные фото на память
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150
€166 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений26 ноября 2025Спасибо Александру за приятную и познавательную прогулку. Все доступно, интересно и очень комфортно!
Рассказал про основные достопримечательности, интересные места и поделился
- ННаталья2 ноября 2025Познакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам и получили массу удовольствия.
- ЕЕвгений31 октября 2025Александр, спасибо за экскурсию. Было очень интересно, комфортно с вами общаться и познавать Барселону!
- ЕЕлизавета23 октября 2025Нам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-Борн
- OOlga21 октября 2025Провели прекрасно время на экскурсии с Александром. Содержательно, интересно, познавательно, легко. Всё на одном дыхании. Спасибо
- ннаталья13 октября 2025Огромное спасибо Александру за нашу экскурсию, житейские советы, и интереснейший маршрут. Барселона — это не только Гауди, мы теперь точно
- ООльга13 октября 2025Экскурсия прошла великолепно, Александр очень интересно и живо рассказал о прошлом и настоящем города. Получили невероятные эмоции в комфортной атмосфере)
- ЕЕкатерина12 октября 2025Отличная экскурсия с Александром, понравился маршрут, история Барселоны и 3 часа пролетели совсем незаметно.
- NNatalia5 октября 2025Очень хорошая экскурсия! Спасибо Александру!
- TTatiana4 октября 2025Экскурсия очень понравилась, узнали и увидели много интересного, спасибо!
- ЕЕкатерина4 октября 2025Великолепная экскурсия, харизматичный и глубоко разбирающийся в теме гид. Спасибо за чудесную поездку!
- ААнтон2 октября 2025Очень понравилась экскурсия, с Александром на одной волне 😊
- ААлександр26 сентября 2025Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!
- ООльга24 сентября 2025Экскурсия по архитектурным шедеврам с Александром прошла великолепно! Открыла для себя Луиса Монтанеро, не менее значимого в модернизме, чем Гауди! И, конечно, собор Саграда фамилия это потрясающее чудо!!! Этот шедевр должен увидеть каждый! Всем рекомендую!!!
- ООльга16 сентября 2025Спасибо Александру за хорошо организованный маршрут экскурсии и понятную подачу материала
- ВВиктор11 сентября 2025Очень понравилась экскурсия! Прогулялись по интересным местам, рассказали про жизнь местных жителей. Однозначно рекомендую!
- ААнастасия9 сентября 2025Прекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чему очень благодарны Александру. Мы
- ЯЯна8 сентября 2025Мне прогулка понравилась. Узнала интересные истории о Барселоне и о Гауди, конечно. Гуляешь, слушаешь истории, видишь шикарные дома узнаешь кем были построены и их историю. Все прошло хорошо, экскурсия прям такая познавательная.
- TTsukanova30 августа 2025Александр - замечательный гид и рассказчик. Очень лёгкий в общении, увлечений своей профессией. Время экскурсии прошло незаметно. Было приятно узнать новые факты про историю Барселоны, а также в целом про жизнь в Испании. Спасибо большое!
- ВВероника28 августа 2025Хотим поблагодарить Александра за обзорную экскурсию по Барселоне. Трёхчасовая прогулка прошла легко и непринуждённо, а подача материала была интересной и
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Каталония в миниатюре»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в декабре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Каталония в миниатюре" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 64 до 439 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Каталония в миниатюре», 141 ⭐ отзыв, цены от €64. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль