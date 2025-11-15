Мои заказы

По следам Гауди, или Барселона в стиле модерн

Рассмотреть знаменитые особняки, где каждая деталь на фасаде - как строчка из биографии владельца
Эта прогулка — ключ к пониманию каталонского модерна — стиля, в котором Барселона раскрывает себя с наибольшей страстью.

Вы узнаете истории противостояния архитекторов и клиентов, мифы, скрытые в орнаментах, и суть феномена, изменившего город.

После этой экскурсии Барселона перестанет быть просто красивой — она начнёт говорить с вами языком своих улиц и форм.
Описание экскурсии

На прогулке по району Эшампле, известному как музей под открытым небом:

  • Вы пройдёте по проспекту Пасео де Грасиа — главной витрине каталонского модерна
  • Увидите дома, над которыми работал Гауди: Каса Батльо и Каса Мила. И узнаете, как в них отразились характер, амбиции и мечты заказчиков
  • Познакомитесь с Кварталом раздора — тремя зданиями, которые соревновались за звание самого изящного. И выясните, кто в итоге победил
  • Услышите историю художника Рамона Касаса — неотъемлемую часть модернистского духа города
  • Разберётесь, почему в начале 20 века Барселона пережила архитектурный бум и как он связан с ростом городского самосознания
  • Дойдёте до Саграда Фамилия и внимательно рассмотрите её снаружи. Я объясню, почему её называют бесконечным проектом и когда (предположительно) он завершится

Мы будем двигаться в комфортном темпе, с остановками на фото и беседу. При желании мы заглянем в атмосферное кафе, чтобы попробовать тапас с бокалом кавы. В основе экскурсии — живой диалог и внимание к тому, что интересно именно вам.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осмотрим снаружи
  • Дополнительные опциональные расходы: такси из центра до Саграды Фамилии и кофе в кафе
  • По желанию мы дополним программу посещением Парка Гуэль и других локаций (условия согласуем в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Барселоне
Привет, меня зовут Оля, я провожу авторские прогулки по Барселоне. Формат моих экскурсий —прогулка с другом! Что это за формат? Прогулки проходят в форме диалога. Мы с вами вместе обсудим
читать дальше

историю города и откроем его секреты через истории людей. Вы увидите основные достопримечательности и скрытые дворики, атмосферные кафешки, старинные магазины и веранды, с которых открываются прекрасные виды на город. При желании мы можем свернуть с маршрута и зайти в понравившиеся вам галереи, магазины и кафе.

Входит в следующие категории Барселоны

