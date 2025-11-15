Эта прогулка — ключ к пониманию каталонского модерна — стиля, в котором Барселона раскрывает себя с наибольшей страстью.
Вы узнаете истории противостояния архитекторов и клиентов, мифы, скрытые в орнаментах, и суть феномена, изменившего город.
После этой экскурсии Барселона перестанет быть просто красивой — она начнёт говорить с вами языком своих улиц и форм.
Описание экскурсии
На прогулке по району Эшампле, известному как музей под открытым небом:
- Вы пройдёте по проспекту Пасео де Грасиа — главной витрине каталонского модерна
- Увидите дома, над которыми работал Гауди: Каса Батльо и Каса Мила. И узнаете, как в них отразились характер, амбиции и мечты заказчиков
- Познакомитесь с Кварталом раздора — тремя зданиями, которые соревновались за звание самого изящного. И выясните, кто в итоге победил
- Услышите историю художника Рамона Касаса — неотъемлемую часть модернистского духа города
- Разберётесь, почему в начале 20 века Барселона пережила архитектурный бум и как он связан с ростом городского самосознания
- Дойдёте до Саграда Фамилия и внимательно рассмотрите её снаружи. Я объясню, почему её называют бесконечным проектом и когда (предположительно) он завершится
Мы будем двигаться в комфортном темпе, с остановками на фото и беседу. При желании мы заглянем в атмосферное кафе, чтобы попробовать тапас с бокалом кавы. В основе экскурсии — живой диалог и внимание к тому, что интересно именно вам.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осмотрим снаружи
- Дополнительные опциональные расходы: такси из центра до Саграды Фамилии и кофе в кафе
- По желанию мы дополним программу посещением Парка Гуэль и других локаций (условия согласуем в переписке)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Барселоне
Привет, меня зовут Оля, я провожу авторские прогулки по Барселоне. Формат моих экскурсий —прогулка с другом! Что это за формат? Прогулки проходят в форме диалога. Мы с вами вместе обсудим
