4.8
9 отзывов
Ludmila N.
Ludmila N. – Гид из Барселоны
Я всем сердцем люблю Барселону и хочу поделиться своей любовью к этому городу с вами.

На экскурсии 🧭 мы погрузимся с вами в творчество невероятного архитектора 20 века – Антонио Гауди.

Великий мистик Гауди оставил после себя множество неразгаданных символов.

Мы попробуем их разгадать и сотворить свой шедевр в технике, придуманной самим Гауди.

Мы поедем к Саграда Фамилии и будем разгадывать каждую деталь в фасадах этого долгостроя, полюбуемся на два крупных заказа Антонио Гауди – Дом Бальо и Дом Педрера, заглянем к парку Гуэля, а также примем участие в мастер-классе по созданию мозаики в стиле Гауди.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Все о гении Гауди
Все о гении Гауди

Что вы увидите

  • Дом Педрера
  • Дом Бальо
  • Парк Гюэль
  • Саграда Фамилия
  • Палаты Гуэль
  • Фонари Гауди
Великий мистик Антонио Гауди оставил после себя множество неразгаданных символов. Мы попробуем их разгадать. В каждом творении зашифрована его особая мысль, отсыл к древней легенде, мифу. Что хотел этим сказать Гауди?
Мы проедемся почти по всем творениям автора. Заглянем на крышу дворца Гуэля. Самого главного мецената архитектора.
Побываем на площади, где впервые появились фонари Гауди.
Я расскажу, как Гауди работал, какие разговоры вел с рабочими в момент строительства, как он придумывал новые образы и техники. Мы пройдемся по парку Гуэль.
Полюбуемся на два крупных заказа Антонио Гауди - Дом Бальо и Дом Педрера. Там впервые великий архитектор в полной мере совершенствовался в технике Тренкадис. Вы узнаете о создании домов. Узнаете о судьбе Антонио Гауди, откуда он черпал свое вдохновение, каким был человеком.
Проедем к Саграда Фамилии и будем разгадывать каждую деталь в фасадах этого долгостроя.
¨Эта экскурсия ⛳ не только про судьбу гения, который из маленького городка Реус из бедной семьи приехал в Барселону и стал самым знаменитым здесь. Это еще экскурсия про окружение маэстро, про город 🏙️ в конце 19 века.
Что входит
  • Материалы для мастер-класса
  • Соки
Что не входит
  • Проезд
  • Мы не входим в монументальную зону парка Гюэль, которая стоит 7 евро. Но по вашему желанию можем войти. Билет не входит в стоимость экскурсии.
Начало
🚩 Paseig de Gracia 35
Место завершения
🏁 Ramiro de Maeztu 36
Все о гении Гауди
Все о гении Гауди
Все о гении Гауди
Все о гении Гауди
Все о гении Гауди
Все о гении Гауди

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ludmila N.
Ludmila N.
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9 отзывов оставили туристы

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