Великий мистик Антонио Гауди оставил после себя множество неразгаданных символов. Мы попробуем их разгадать. В каждом творении зашифрована его особая мысль, отсыл к древней легенде, мифу. Что хотел этим сказать Гауди?

Мы проедемся почти по всем творениям автора. Заглянем на крышу дворца Гуэля. Самого главного мецената архитектора.

Побываем на площади, где впервые появились фонари Гауди.

Я расскажу, как Гауди работал, какие разговоры вел с рабочими в момент строительства, как он придумывал новые образы и техники. Мы пройдемся по парку Гуэль.

Полюбуемся на два крупных заказа Антонио Гауди - Дом Бальо и Дом Педрера. Там впервые великий архитектор в полной мере совершенствовался в технике Тренкадис. Вы узнаете о создании домов. Узнаете о судьбе Антонио Гауди, откуда он черпал свое вдохновение, каким был человеком.

Проедем к Саграда Фамилии и будем разгадывать каждую деталь в фасадах этого долгостроя.

¨Эта экскурсия ⛳ не только про судьбу гения, который из маленького городка Реус из бедной семьи приехал в Барселону и стал самым знаменитым здесь. Это еще экскурсия про окружение маэстро, про город 🏙️ в конце 19 века.