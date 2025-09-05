Мои заказы

Экскурсии Бенидорм об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Бенидорм на русском языке, цены от €35, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Бенидорму: на автобусе и пешком
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
По Бенидорму: на автобусе и пешком
Увидеть must-see места одного из самых необычных городов Испании
Начало: В парке Эльче
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
Сегодня в 18:00
11 дек в 18:00
€35 за человека
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 8 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
На машине
На микроавтобусе
6 часов
-
4%
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Коста-Бланка - это рай на земле, где вы сможете насладиться дикими пляжами Бениссы, историей Кальпе и красотой Алтеи. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
Расписание: ежедневно в 14:15
Сегодня в 14:15
11 дек в 14:15
€72€75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lilija
    5 сентября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
    Дата посещения: 2 сентября 2025
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Лере,за прекрасную возможность узнать столько много о стране, обычаях, за экскурсию в замок и на
    читать дальше

    водопады. Дело не в том, что мы не могли сами съездить-могли, но съездить и просто увидеть красивые места-это одно, а вот когда тебе развёрнуто и проффесионально преподнесена информация, даже о каких то мелочах мимо которых сам прошёл бы мимо и не обратил внимания-это совсем другое. Рекомендую 💯% . Если нас занесёт ещё раз в эти места, обязательно воспользуюсь гидом Лерой. Спасибо Вам Огромное, хороших Вам туристов🤞🥰🎉💯

  • A
    Alla
    11 августа 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
    Дата посещения: 6 августа 2025
    Наша экскурсия проведённая Валерией была замечательная.Програма была насыщенная и очень интересная.Благодаря профессиональности Валерии,мы с удовольствием изучили новые места для нас
    читать дальше

    ,посетили замок,прогулялись городом,заглянули в лавки с сувенирами,посетили музеи,попробовали местные продукты, также прогулялись по водопадам и даже с удовольствием искупались в них,узнали много нового и интересного.Обычно дети не очень заинтересованы экскурсиями но в этот раз с Валерией им было на столько интересно,что они не переставали задавать ей вопросы,на что получали сразу же ответы в простой и понятной форме.Это была прекрасная прогулка благодаря Валерии ,которая всегда тактично, профессионально и очень интересно преподносила всю информацию об исторических местах.
    Ещё раз большое спасибо Вам за организацию экскурсии.

  • Э
    Эвелина
    28 октября 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Отличная и интересная экскурсия. Спасибо Валерии!
  • М
    Марина
    5 сентября 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Прекрасная Валерия, после этого замечательного вечера мы ждём с нетерпением нашего следующего тура с Вами!
    Валерия очень знающий гид, всегда готовый гибко подстроиться под пожелания туристов. С Валерий надёжно, интересно, весело и легко. Как говориться, highly recommended!
  • С
    Светлана
    10 августа 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Валерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полное впечатление об истории города, о развитии, о знаковых местах. Наш гид ответила на все наши вопросы, была грамотной, внимательной. Спасибо большое!
  • Л
    Лилия
    12 июня 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Огромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мы замечательно провели время! Валерия,Вы лучшая!!!
  • E
    Elvyra
    26 мая 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Vsio SUPER ❣️❣️❣️

