Мини-группа
до 8 чел.
По Бенидорму: на автобусе и пешком
Увидеть must-see места одного из самых необычных городов Испании
Начало: В парке Эльче
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
Сегодня в 18:00
11 дек в 18:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 8 чел.
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Коста-Бланка - это рай на земле, где вы сможете насладиться дикими пляжами Бениссы, историей Кальпе и красотой Алтеи. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
Расписание: ежедневно в 14:15
Сегодня в 14:15
11 дек в 14:15
€72
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLilija5 сентября 2025Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-БланкиДата посещения: 2 сентября 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Лере,за прекрасную возможность узнать столько много о стране, обычаях, за экскурсию в замок и на
- AAlla11 августа 2025Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-БланкиДата посещения: 6 августа 2025Наша экскурсия проведённая Валерией была замечательная.Програма была насыщенная и очень интересная.Благодаря профессиональности Валерии,мы с удовольствием изучили новые места для нас
- ЭЭвелина28 октября 2025Отличная и интересная экскурсия. Спасибо Валерии!
- ММарина5 сентября 2025Прекрасная Валерия, после этого замечательного вечера мы ждём с нетерпением нашего следующего тура с Вами!
Валерия очень знающий гид, всегда готовый гибко подстроиться под пожелания туристов. С Валерий надёжно, интересно, весело и легко. Как говориться, highly recommended!
- ССветлана10 августа 2025Валерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полное впечатление об истории города, о развитии, о знаковых местах. Наш гид ответила на все наши вопросы, была грамотной, внимательной. Спасибо большое!
- ЛЛилия12 июня 2025Огромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мы замечательно провели время! Валерия,Вы лучшая!!!
- EElvyra26 мая 2025Vsio SUPER ❣️❣️❣️
Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бенидорм
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бенидорм в декабре 2025
Сейчас в Бенидорм в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 210 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Бенидорм (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 17 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль