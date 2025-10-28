Мои заказы

Главные экскурсионные места в Бенидорм

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Бенидорм на русском языке, цены от €35, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Бенидорму: на автобусе и пешком
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Увидеть must-see места одного из самых необычных городов Испании
Начало: В парке Эльче
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
Сегодня в 18:00
11 дек в 18:00
€35 за человека
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Гуадалест и его замок. Насладитесь природной красотой водопадов Альгара и уникальной флорой заповедника
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
11 дек в 09:30
€70 за человека
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
На машине
На микроавтобусе
6 часов
-
4%
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Коста-Бланка - это рай на земле, где вы сможете насладиться дикими пляжами Бениссы, историей Кальпе и красотой Алтеи. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
Расписание: ежедневно в 14:15
Сегодня в 14:15
11 дек в 14:15
€72€75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эвелина
    28 октября 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Отличная и интересная экскурсия. Спасибо Валерии!
  • M
    Marianna
    9 сентября 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Хочу выразить благодарность за прекрасную экскурсию по Коста-Бланке. День пролетел незаметно, оставив массу ярких впечатлений. Особенно запомнилось атмосфера старого города
    читать дальше

    Альтеа и потрясающие виды Бениссы. Кальпе нас тоже не оставил равнодушным. Отдельное спасибо гиду Валерии за интересные рассказы и отличную организацию.

  • М
    Марина
    5 сентября 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Прекрасная Валерия, после этого замечательного вечера мы ждём с нетерпением нашего следующего тура с Вами!
    Валерия очень знающий гид, всегда готовый гибко подстроиться под пожелания туристов. С Валерий надёжно, интересно, весело и легко. Как говориться, highly recommended!
  • С
    Светлана
    10 августа 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Валерия провела с нами экскурсию по Бенидорму. Нам очень понравилась экскурсия, было интересно, мы получили полное впечатление об истории города, о развитии, о знаковых местах. Наш гид ответила на все наши вопросы, была грамотной, внимательной. Спасибо большое!
  • S
    Svetlana
    14 июля 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Валерия — замечательный экскурсовод! Удобно, что забирали нас от самого дома, машина комфортная, в городах Валерия старалась простроить маршрут так,
    читать дальше

    чтобы было удобно ходить возрастной маме. Программа тоже составлена легко и интересно, никто не устал, все задавали дополнительные вопросы и Валерия на всё могла ответить. Видно, что человек знает и любит свое дело! В конце концов нам так понравился проведенный день с Валерией, что мы сразу же забронировали еще одну экскурсию на следующий день. Еще раз спасибо большое за проведенный уикенд, всем советуем!

  • Л
    Лилия
    12 июня 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Огромное спасибо замечательному гиду Валерии за отличную экскурсию!!! очень понравился город,понравилось само проведение экскурсии-познавательно,в спокойной обстановке,мы замечательно провели время! Валерия,Вы лучшая!!!
  • E
    Elvyra
    26 мая 2025
    По Бенидорму: на автобусе и пешком
    Vsio SUPER ❣️❣️❣️
  • И
    Инна
    11 мая 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Второй день подряд с огромным удовольствием съездили на экскурсию с гидом Валерией - теперь по очаровательным окрестностям. Огромное спасибо Валерии за увлеченность и желание донести до туристов всю красоту окрестных мест.
    Мы остались очень довольны
  • М
    Марта
    6 января 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Спасибо огромное, Валерия!
  • А
    Алексей
    2 октября 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Отличная экскурсия и прекрасная Валерия!
    У нас остались самые приятные впечатления.
    Места не новые для нас, но Валерия сумела удивить!
    Интересно построен маршрут, услышали много новой информации, Валерия чудесный рассказчик!
    Спасибо большое.
  • А
    Александр
    23 сентября 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Валерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские места, в которые сами мы
    читать дальше

    бы никогда не попали! Волшебная Бенисса - яркие краски и запах моря, Обязательно вернемся! Потрясающий Альтея!! Город мастеров с уникальными вещами и улочками! Кальпе под светом луны! Красивые места, красивые люди и счастливая жизнь! Эта экскурсия обязательна к посещению если захотите почувствовать себя счастливым человеком!
    Знакомство с Валерией станет знаковым событием вашей жизни! Спасибо огромное за наш счастливый день!!

  • Л
    Людмила
    28 августа 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Огромное спасибо Валерии от семьи из Финляндии. Благодарны за отзывчивость, чуткость на наши пожелания. Изумительный рассказчик. Все супер. Мы ей очень благодарны и будем советовать другим.
    Людмила, Арнольд и Юлия
  • И
    Ирина
    26 июня 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Отличная экскурсия 👍🏼
  • D
    D
    22 июня 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Очень комфортная экскурсия и экскурсовод. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Экскурсия прошла с Валерией на одном дыхании. хотелось слушать и слушать Валерию. Очень содержательно, интересно и красиво. Валерия Посоветовала где
    читать дальше

    можно вкусно пообедать, поужинать, какие красивые локации посетить. Спасибо огромное Валерии!!! Рекомендую не только эту экскурсию, а все экскурсии с Валерией которые она проводит. Любая экскурсия с Валерией это очень познавательно и интересно!!!!

