Приглашаю прогуляться по Бильбао и взглянуть на город под новым углом — через призму его контрастов, метаморфоз и внутренней энергии. Без суеты, с паузами на фотографии и наблюдениями за жизнью баскской столицы.
Вы увидите, как соседствуют между собой сталелитейное прошлое и футуристическое настоящее, как бывшие верфи стали парками, а улицы — музеями под открытым небом.
Описание экскурсии
- Наша прогулка начнётся у вокзала Конкордия — с его неоготическим фасадом и витражами в стиле модерн. Это не просто точка старта, а важная историческая артерия города, связавшая Бильбао с остальной Испанией в индустриальную эпоху.
- Далее мы подойдём к театру Ареага, жемчужине архитектуры 19 века. Узнаем, почему его называют маленькой Оперой Гарнье и как он пережил наводнение и реконструкции, сохранив при этом свою душу.
- Побродим по легендарным Семи улицам (Las Siete Calles). Здесь, среди балконов с цветами, баров с пинчос и старинных лавок, поговорим о купцах, моряках и революционерах.
- Пройдём к зданию мэрии — элегантному дворцу с живописным видом на реку. Здесь мы начнём разговор о превращении Бильбао: от грязного промышленного города до одного из самых прогрессивных мегаполисов Европы.
- Прогуляемся по набережной реки Нервьон, откуда открываются виды на прошлое и будущее города. Увидим, как индустриальные сооружения стали арт-пространствами, а некогда загрязнённая река — местом для отдыха и вдохновения.
- Перейдём по мосту Субисури — его футуристические линии вызывают споры, но идеально отражают тему трансформации. Поговорим о смелости архитекторов, изменивших облик Бильбао.
- Завершим прогулку у музея Гуггенхайма. Здесь подведём итоги — о том, как искусство и смелое мышление сделали Бильбао городом будущего, не забывшим своё прошлое.
Я расскажу:
- Как город на железе и угле стал городом на титане и стекле.
- Почему упрямство и гордость басков сыграли решающую роль в возрождении города.
- Как музей Гуггенхайма стал символом новой эпохи и мотором экономического и социального роста Бильбао.
- Какое урбанистическое и архитектурное чудо преобразило Бильбао за последние 30 лет.
- Как уникальная баскская культура, язык и кухня сохранили свою идентичность, несмотря на внешнее давление.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, рассчитанная примерно на 2,5 часа. Маршрут проходит по ровной местности, подходит для людей с базовой физической подготовкой. Тем не менее, удобная обувь обязательна — прогулка будет активной!
- Дети от 8 лет смогут присоединиться и получить удовольствие от маршрута — по ходу экскурсии много ярких объектов, интересных и для юной аудитории.
- По желанию можно добавить остановку в одном из местных баров, чтобы попробовать знаменитые баскские пинчос.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Estación Santander
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Бильбао
Привет! Меня зовут Евгения. Я — официальный гид Валенсийского сообщества и Страны Басков, а ещё — неисправимый романтик, влюблённый в искусство, архитектуру и Испанию со всеми её контрастами.
