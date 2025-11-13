Беру на себя смелость предложить экскурсию, на которой вы узнаете пикантные подробности из жизни знати и богемы Испании 17-20 вв. Я расскажу о королях и одной королеве с безудержным сексуальным аппетитом. Вспомню развратную эпоху Лопе де Вега, где он был главным заводилой. Не забуду об интимной жизни современного Мадрида. Вам будет что послушать, посмотреть и от чего покраснеть.
Описание экскурсии
- Площадь Соль, где находится памятник королю Карлу III. Когда он женился, его супруге исполнилось всего 13 лет. Это была практически единственная королевская пара, которая спала вместе — и на то была веская эротическая причина.
- Улица Ареналь. Раньше здесь находилась знаменитая дискотека Джой, с которой связано много интимных историй — иногда с неожиданным финалом.
- Церковь Сан-Хинез, которая связана с любовными похождениями Лопе де Вега. Друзья выкрали для него девушку, привезли в церковь, и поэт с ней венчался — но очень, очень своеобразно….
- Площадь Изабеллы II — королевы, которая себе в приключениях не отказывала, поскольку вышла замуж без любви. Изабелла ударилась во все тяжкие — и кое-что из тяжкого я расскажу и даже покажу на феерических картинках.
- Королевский дворец. Поговорим о такой занимательной вещи, как половой орган короля Фердинанда VII. Он был воистину примечательным, и это объясняло количество королевских жён и их смену каждые 2 года.
- Улица Майор, на которой убили одного известного графа. Он был богат, красив, соблазнял дам пачками и считался фаворитом самой королевы. Я расскажу, как это обстоятельство привело его к преждевременной смерти.
- Современный Мадрид. Вы увидите площадь, где сегодня «снимают» девочек возраста наших бабушек. А ещë заглянете в бар, где находятся эротические фрески — по одной из версий, раньше в этом здании был публичный дом.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): бокал вина или пива в баре — €5.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Plaza Isabel II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваша команда гидов в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2268 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, влюблённых в Мадрид. Уже много лет изучаем его историю, архитектуру и малоизвестные уголки, постоянно открываем для себя новые факты и городские тайны. Нам важно не просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Нелли идеальный гид. Много знаний о Мадриде, любовь к городу, открытая и лёгкая в общении, позитивная. Экскурсия прошла супер и очень познавательно. Всем рекомендую без сомнения.
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Классная экскурсия, все основные моменты рассказаны,неизвестные факты добавляли атмосферы))) всем советуем, вы точно не останетесь равнодушными!
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Мы тоже заказали эту необычную экскурсию и остались очень довольны.
Нелли оказадась очень интересным и знающим Мадрид человеком.
Мы увидели множество достопримечательностей, которые бы не заметили или не узнали бы если бы
Нелли оказадась очень интересным и знающим Мадрид человеком.
Мы увидели множество достопримечательностей, которые бы не заметили или не узнали бы если бы
+2
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Нелли это источник особенной информации о тайнах до эпохи Мадридского двора и после, разных подробностей которые не оставят равнодушным А самое главное от меня особенная благодарность что нашли меня, потерявшуюся из-за перекрытых полицией улиц в честь праздничных дней Нелли легка в общении и так круто что на моем пути оказалась именно она 🌸
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Очень понравилась экскурсия с Нелли! Невероятные пикантные подробности из жизни местной знати и двух испанских династий. Однозначный рекомендасьон к основному, базовому маршруту по Мадриду. Незабываемо и оригинально 😍
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Е
Легкий гид с прекрасным чувством юмора и настройкой на гостя. День в копилке самых ярких эмоций!
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