читать дальше уменьшить гуляли сами или брали обычные hope on hope оf экскурсии.



Экскурсия была очень познавательной и интересной, мы узнали много нового о Мадриде и испанской культуре.



Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать Мадрид с новой стороны и провести время с пользой.



Спасибо Нелли за такую возможность!

Мы тоже заказали эту необычную экскурсию и остались очень довольны.Нелли оказадась очень интересным и знающим Мадрид человеком.Мы увидели множество достопримечательностей, которые бы не заметили или не узнали бы если бы