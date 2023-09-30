Погулять по центру города, где что ни памятник - то повод рассказать о нём много неприличного
Беру на себя смелость предложить экскурсию, на которой вы узнаете пикантные подробности из жизни знати и богемы Испании 17-20 вв. Я расскажу о королях и одной королеве с безудержным сексуальным аппетитом. Вспомню развратную эпоху Лопе де Вега, где он был главным заводилой. Не забуду об интимной жизни современного Мадрида. Вам будет что послушать, посмотреть и от чего покраснеть.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Площадь Соль, где находится памятник королю Карлу III. Когда он женился, его супруге исполнилось всего 13 лет. Это была практически единственная королевская пара, которая спала вместе — и на то была веская эротическая причина.
- Улица Ареналь. Раньше здесь находилась знаменитая дискотека Джой, с которой связано много интимных историй — иногда с неожиданным финалом.
- Церковь Сан-Хинез, которая связана с любовными похождениями Лопе де Вега. Друзья выкрали для него девушку, привезли в церковь, и он с ней венчался — но очень, очень своеобразно…
- Площадь Изабеллы II — королевы, которая себе в приключениях не отказывала, поскольку вышла замуж без любви. Изабелла ударилась во все тяжкие — и кое-что из тяжкого я расскажу и даже покажу на феерических картинках.
- Королевский дворец. Поговорим о такой занимательной вещи, как половой орган короля Фердинанда VII. Он был воистину примечательным, и это объясняло количество королевских жён и их смену каждые 2 года.
- Улица Майор, на которой убили одного известного графа. Он был богат, красив, соблазнял дам пачками и считался фаворитом самой королевы. Я расскажу, как это обстоятельство привело его к преждевременной смерти.
- Современный Мадрид. Вы увидите площадь, где сегодня «снимают» девочек возраста наших бабушек. А ещë заглянете в бар, где находятся эротические фрески — по одной из версий, раньше в этом здании был публичный дом.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): бокал вина или пива в баре — €5
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- площадь Соль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 1515 туристов
Я профессиональный гид, живу в Мадриде, мне нравится открывать все новые городские тайны и делиться ими. Архитектура, история и много неожиданных деталей — вот отличительная черта моих экскурсий.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
30 сен 2023
Экскурсия - полный восторг. Нелли приподносит информацию безумно интересно и тем не менее познавательно. Начала свое путешествие по Мадриду именно со встречи с ней и неописуемо благодарна за такой старт. Зарядила своей энергией, дала подсказки на что обращать внимание во время прогулки по Мадриду. Мадрид 18 + экскурсия с перчинкой, которая подана очень вкусно. Однозначно рекомендую.
Ирина
1 сен 2023
Интересный материал, о котором вам не поведают на других экскурсиях по Мадриду, и после которого вы на многие портреты монархов в Прадо посмотрите другими глазами. И уж абсолютно точно, Вы запомните их имена и в какое время они жили. Понравились отрывки из испанских книг, испанские пословицы, цитируемые Нелли. Впервые узнали, что у испанцев есть анекдоты. На экскурсии вы научитесь видеть достопримечательности, обычно не приметные глазу туриста. Рекомендую эту экскурсию тем, кто уже не первый раз в Мадриде.
М
Мария
30 авг 2023
У меня была невероятная возможность присоединиться к экскурсии «Мадрид 18+», и я должна сказать, что это был абсолютный восторг от начала до конца! Знания и подготовка гида были просто впечатляющими.
Что действительно выделялось, так это искренняя любовь Нелли к городу. Это было очевидно по тому, как она говорила о Мадриде, делясь анекдотами, которые вдохнули жизнь в каждое место, которое мы посетили. Её энтузиазм был заразителен, благодаря чему каждая остановка казалась захватывающей историей, ожидающей своего развития.
Более того, было вдохновляюще наблюдать непоколебимую приверженность Нелли личному и профессиональному росту. Её стремление быть в курсе последних событий в истории, искусстве и культуре города было поистине невероятно. Эта преданность делу добавила экскурсии дополнительную глубину, поскольку мы не только исследовали прошлое Мадрида, но и узнали о его настоящим.
Если вы хотите познакомиться с Мадридом одновременно познавательно,легко и непринужденно, я искренне рекомендую эту экскурсию!
Что действительно выделялось, так это искренняя любовь Нелли к городу. Это было очевидно по тому, как она говорила о Мадриде, делясь анекдотами, которые вдохнули жизнь в каждое место, которое мы посетили. Её энтузиазм был заразителен, благодаря чему каждая остановка казалась захватывающей историей, ожидающей своего развития.
Более того, было вдохновляюще наблюдать непоколебимую приверженность Нелли личному и профессиональному росту. Её стремление быть в курсе последних событий в истории, искусстве и культуре города было поистине невероятно. Эта преданность делу добавила экскурсии дополнительную глубину, поскольку мы не только исследовали прошлое Мадрида, но и узнали о его настоящим.
Если вы хотите познакомиться с Мадридом одновременно познавательно,легко и непринужденно, я искренне рекомендую эту экскурсию!
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