А Александр Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес Великолепная экскурсия! Отличная подача материала. Интересно было и взрослым и детям. Прекрасный городок, скрывающий в себе много интересного и неожиданного. Думаю, что лучшей оценкой будет то, что расставаться нам с Натальей не хотелось. Готовы были слушать ее еще много часов.

А Анна Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес Очень интересная и комфортная экскурсия. Наталья рассказала много исторических фактов и ответила на все наши вопросы. После шумного Мадрида, путешествие в уютный Алькала-де-Энарес просто отдых для души. Рекомендую и экскурсию и гида!

А Алена Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес Наталья прекрасный и эрудированный человек и профессионал своего дела. Время с ней пролетело интересно, познавательно и очень душевно. Рекомендую от души.

А Александр Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города Все прошло замечательно, наилучшие рекомендации!

Я Яна Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города Очень интересная экскурсия и милый приятный городок, в котором гораздо больше старинных зданий чем в Мадриде