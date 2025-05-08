Индивидуальная
до 4 чел.
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
16 июн в 10:00
17 июн в 10:00
€72 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес
Погрузитесь в атмосферу Алькала-де-Энареса, исследуя его исторические уголки и наслаждаясь вкуснейшими пончиками. Откройте тайны прошлого и настоящего
Начало: На площади Сервантеса в Алькала-де-Энаресе
2 июн в 08:00
4 июн в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
На родину Сервантеса: Алькала-де-Энарес без скуки
Сбежать от суеты Мадрида и пройти по улочкам, на которых родилась легенда о Дон Кихоте
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
26 мая в 09:00
€170 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 мая 2025Великолепная экскурсия! Отличная подача материала. Интересно было и взрослым и детям. Прекрасный городок, скрывающий в себе много интересного и неожиданного. Думаю, что лучшей оценкой будет то, что расставаться нам с Натальей не хотелось. Готовы были слушать ее еще много часов.
- ААнна2 апреля 2025Очень интересная и комфортная экскурсия. Наталья рассказала много исторических фактов и ответила на все наши вопросы. После шумного Мадрида, путешествие в уютный Алькала-де-Энарес просто отдых для души. Рекомендую и экскурсию и гида!
- ААлена25 февраля 2025Наталья прекрасный и эрудированный человек и профессионал своего дела. Время с ней пролетело интересно, познавательно и очень душевно. Рекомендую от души.
- ААлександр2 февраля 2023Все прошло замечательно, наилучшие рекомендации!
- ЯЯна3 ноября 2022Очень интересная экскурсия и милый приятный городок, в котором гораздо больше старинных зданий чем в Мадриде
- MMargarita10 марта 2020Очень приятный городок. Много исторической информации, которой Марина прекрасно владеет
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Алькала-де-Энарес»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в мае 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Алькала-де-Энарес" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 170. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Алькала-де-Энарес», 17 ⭐ отзывов, цены от €72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль