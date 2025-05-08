Экскурсии в Алькала-де-Энарес из Мадрида

Найдено 3 экскурсии в категории «Алькала-де-Энарес» в Мадриде на русском языке, цены от €72. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
16 июн в 10:00
17 июн в 10:00
€72 за всё до 4 чел.
Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мадрида - в старинный город Алькала-де-Энарес
Погрузитесь в атмосферу Алькала-де-Энареса, исследуя его исторические уголки и наслаждаясь вкуснейшими пончиками. Откройте тайны прошлого и настоящего
Начало: На площади Сервантеса в Алькала-де-Энаресе
2 июн в 08:00
4 июн в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
На родину Сервантеса: Алькала-де-Энарес без скуки
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
На родину Сервантеса: Алькала-де-Энарес без скуки
Сбежать от суеты Мадрида и пройти по улочкам, на которых родилась легенда о Дон Кихоте
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
26 мая в 09:00
€170 за всё до 7 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Алькала-де-Энарес»

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  3. На родину Сервантеса: Алькала-де-Энарес без скуки
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  1. Самое главное
  2. Королевский дворец
  3. Музей Прадо
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Парк ретиро
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Ворота Алкала
  10. Алькала-де-Энарес
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в мае 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Алькала-де-Энарес" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 170. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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