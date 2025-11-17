Валенсия, известная своей богатой историей и смелыми архитектурными решениями, приглашает вас на увлекательную экскурсию. В историческом центре можно увидеть Священный Грааль и узнать о его легендах. Контраст средневековых зданий и футуристичного Города искусств и наук поражает воображение. Прогулка по набережной и дегустация паэльи сделают ваш день незабываемым. Эта поездка обогатит ваше представление об Испании и подарит массу впечатлений

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Скоростной поезд из Мадрида домчит нас в Валенсию всего за 2 часа.

На прогулке по Старому городу:

Вы увидите Священный Грааль в кафедральном соборе и услышите захватывающий сюжет о том, как он попал в Валенсию. И конечно, легенды, связанные с этой реликвией

Я покажу вам башню Эль Мигелете, и вы выясните, как осёл оказался на её вершине

Увидим Шёлковую биржу и поговорим о периоде расцвета Валенсии, разбогатевшей на торговле шёлком. Я раскрою вам строгие правила, которые регулировали этот бизнес

А ещё:

Мы поговорим о локальных традициях, культуре, менталитете и местном стиле жизни

Об истории Валенсии и её переплетении с историей Испании

Вы узнаете, какие традиции и праздники особенно любят валенсийцы и как их отмечают

Где в Средние века располагались лавки алхимиков и аптекарей

Почему здесь никто не срывает апельсины на улицах

И что стало причиной недавнего наводнения в Валенсии

При желании вы попробуете паэлью — ведь она родом именно из Валенсии. А кто-то, возможно, отважится на огненную валенсийскую воду (для храбрецов!)

В Городе искусств и наук

Это место — современный символ Валенсии, который поражает оригинальным дизайном. Например, Музей науки вдохновлён скелетом кита, и внутри у него нет ни одной прямой линии.

Мы погуляем среди футуристичных зданий

Я раскрою вам некоторые секреты этой космической геометрии

Вы выясните, почему «глаз» здания Hemisfèric постоянно «моргает»

Мы завершим день прогулкой по набережной и вернёмся в Мадрид на скоростном поезде

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты:

на поезд — от €9 до €50 за чел. в одну сторону (цена может варьироваться в зависимости от сезона, возраста и времени — уточним стоимость на дату экскурсии в переписке)

в собор, где находится Святой Грааль, (по желанию) — €9 с чел. (есть льготы)

в церковь Святого Николая (по желанию) — €11 с чел. (есть льготы)

Посещение Музея науки и океанариума не входит в программу, но при желании мы можем спланировать экскурсию таким образом, чтобы вы смогли там побывать (согласуем в переписке).