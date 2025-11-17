Валенсия, известная своей богатой историей и смелыми архитектурными решениями, приглашает вас на увлекательную экскурсию. В историческом центре можно увидеть Священный Грааль и узнать о его легендах. Контраст средневековых зданий и футуристичного Города искусств и наук поражает воображение. Прогулка по набережной и дегустация паэльи сделают ваш день незабываемым. Эта поездка обогатит ваше представление об Испании и подарит массу впечатлений
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Увидеть Священный Грааль
- 🚄 Быстрое путешествие на поезде
- 🎨 Посетить Город искусств и наук
- 🍊 Узнать о местных традициях
- 🍽 Попробовать паэлью в Валенсии
Что можно увидеть
- Священный Грааль
- Башня Эль Мигелете
- Шёлковая биржа
- Город искусств и наук
Описание экскурсии
Скоростной поезд из Мадрида домчит нас в Валенсию всего за 2 часа.
На прогулке по Старому городу:
- Вы увидите Священный Грааль в кафедральном соборе и услышите захватывающий сюжет о том, как он попал в Валенсию. И конечно, легенды, связанные с этой реликвией
- Я покажу вам башню Эль Мигелете, и вы выясните, как осёл оказался на её вершине
- Увидим Шёлковую биржу и поговорим о периоде расцвета Валенсии, разбогатевшей на торговле шёлком. Я раскрою вам строгие правила, которые регулировали этот бизнес
А ещё:
- Мы поговорим о локальных традициях, культуре, менталитете и местном стиле жизни
- Об истории Валенсии и её переплетении с историей Испании
- Вы узнаете, какие традиции и праздники особенно любят валенсийцы и как их отмечают
- Где в Средние века располагались лавки алхимиков и аптекарей
- Почему здесь никто не срывает апельсины на улицах
- И что стало причиной недавнего наводнения в Валенсии
При желании вы попробуете паэлью — ведь она родом именно из Валенсии. А кто-то, возможно, отважится на огненную валенсийскую воду (для храбрецов!)
В Городе искусств и наук
Это место — современный символ Валенсии, который поражает оригинальным дизайном. Например, Музей науки вдохновлён скелетом кита, и внутри у него нет ни одной прямой линии.
- Мы погуляем среди футуристичных зданий
- Я раскрою вам некоторые секреты этой космической геометрии
- Вы выясните, почему «глаз» здания Hemisfèric постоянно «моргает»
- Мы завершим день прогулкой по набережной и вернёмся в Мадрид на скоростном поезде
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты:
- на поезд — от €9 до €50 за чел. в одну сторону (цена может варьироваться в зависимости от сезона, возраста и времени — уточним стоимость на дату экскурсии в переписке)
- в собор, где находится Святой Грааль, (по желанию) — €9 с чел. (есть льготы)
- в церковь Святого Николая (по желанию) — €11 с чел. (есть льготы)
Посещение Музея науки и океанариума не входит в программу, но при желании мы можем спланировать экскурсию таким образом, чтобы вы смогли там побывать (согласуем в переписке).
