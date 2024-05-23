Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Мадрида

Найдено 5 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Мадриде на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
«Великолепный готический собор, возведённый в позднем и столь редком стиле пламенеющей готики»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 170 за всё до 10 чел.
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов
«Огромный собор занимает здесь центральное место»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:30
180 за всё до 2 чел.
Святая инквизиция в Мадриде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
«Место, где находился монастырь доминиканцев — самых активных помощников инквизиции»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
85 за всё до 10 чел.
Средневековый Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида
Начало: Возле собора Альмудена
«Вы увидите архитектурное наследие мусульман — живописные узкие улочки, уютные площади и самые старые мадридские церкви в стиле мудехар»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
80 за всё до 5 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
«Центральное расположение собора стало символом веры Филиппа II, а сам комплекс был для него «дворцом для Бога и кельей для короля»»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    23 мая 2024
    Средневековый Мадрид
    Большое спасибо Инне за замечательную экскурсию. Гибкая организация, профессиональный подход, эрудированно и информативно. Самое главное что Инна спонтанно сориентировалась в нашей ситуации и адекватно скомпоновала программу, чутко ориентируясь на настроение группы и ситуацию. До следующего раза! С уважением Татьяна
  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Святая инквизиция в Мадриде
    Хорошая экскурсия для тех, кто любит историю.
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2024
    Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
    Ездил в Эскориал на автобусе, отличный экскурсовод, очень содержательный рассказ. Отлично провел аремя
  • И
    Игорь
    1 мая 2024
    Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
    Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев,
    читать дальше

    если вы мечтаете пройти по тайным коридорам сеговийского собора, если вы никогда не пробывали типичных сеговийских деликатесов (а у Евы в друзьях шеф местного ресторана), если, гуляя по Сеговии, вы хотите случайно встретить известного испановеда и искусствоведа, автора книги Испания от И до Я Татьяну Пигареву, то вам к Еве. А еще у нее свой блог в инстаграм, который поможет путешественникам по Мадриду и окрестностям.

    Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии
  • И
    Ирина
    3 января 2024
    Средневековый Мадрид
    Ну что сказать - конечно пять с плюсом! Инна интересный рассказчик! Подкорректировала место встречи, чтобы нам было удобно, ответила на
    читать дальше

    все, даже дурацкие вопросы про испанцев и Мадрид в частности) Никакой книжной занудности в части подачи истории, было интересно! И вкусно - мы попросили показать, где наливают местный ликёр и херес. В конце получили карту с подробными инструкциями, что ещё можно успеть посмотреть за два дня, которые мы здесь ещё будем!

  • D
    Dennis
    25 декабря 2023
    Средневековый Мадрид
    Эта экскурсия была настоящим открытием для нас. Гид Инна была очень профессиональной и знающей, она нам рассказала очень много интересных фактов
    читать дальше

    о Средневековом Мадриде и показала много необычных мест. Нам очень понравилось, как Инна рассказывала истории о Мадриде, она была очень увлечена своей работой и передавала свою энергию всем участникам экскурсии. Инна, спасибо!

    Эта экскурсия была настоящим открытием для насЭта экскурсия была настоящим открытием для насЭта экскурсия была настоящим открытием для насЭта экскурсия была настоящим открытием для насЭта экскурсия была настоящим открытием для насЭта экскурсия была настоящим открытием для насЭта экскурсия была настоящим открытием для насЭта экскурсия была настоящим открытием для насЭта экскурсия была настоящим открытием для насЭта экскурсия была настоящим открытием для нас
  • О
    Ольга
    4 января 2020
    Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
    Все понравилось!
  • A
    Andrei
    4 января 2020
    Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
    .

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
  2. Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
  3. Святая инквизиция в Мадриде
  4. Средневековый Мадрид
  5. Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 240. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 24 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам