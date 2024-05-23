1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
«Великолепный готический собор, возведённый в позднем и столь редком стиле пламенеющей готики»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов
«Огромный собор занимает здесь центральное место»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:30
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
«Место, где находился монастырь доминиканцев — самых активных помощников инквизиции»
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида
Начало: Возле собора Альмудена
«Вы увидите архитектурное наследие мусульман — живописные узкие улочки, уютные площади и самые старые мадридские церкви в стиле мудехар»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
«Центральное расположение собора стало символом веры Филиппа II, а сам комплекс был для него «дворцом для Бога и кельей для короля»»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana23 мая 2024Большое спасибо Инне за замечательную экскурсию. Гибкая организация, профессиональный подход, эрудированно и информативно. Самое главное что Инна спонтанно сориентировалась в нашей ситуации и адекватно скомпоновала программу, чутко ориентируясь на настроение группы и ситуацию. До следующего раза! С уважением Татьяна
- ВВиктор10 мая 2024Хорошая экскурсия для тех, кто любит историю.
- ДДмитрий3 мая 2024Ездил в Эскориал на автобусе, отличный экскурсовод, очень содержательный рассказ. Отлично провел аремя
- ИИгорь1 мая 2024Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев,
- ИИрина3 января 2024Ну что сказать - конечно пять с плюсом! Инна интересный рассказчик! Подкорректировала место встречи, чтобы нам было удобно, ответила на
- DDennis25 декабря 2023Эта экскурсия была настоящим открытием для нас. Гид Инна была очень профессиональной и знающей, она нам рассказала очень много интересных фактов
- ООльга4 января 2020Все понравилось!
- AAndrei4 января 2020.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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