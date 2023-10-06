Найти источник вдохновения культового режиссёра среди его любимых городских декораций
Действие большинства его фильмов проходит в Мадриде, благодаря чему испанская столица известна за границей как очень стильный и свободный город. Мы погуляем по Мадриду и убедимся: он провоцирует творить!
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Описание
Что вас ожидает
🎬 Мадрид культовых фильмов Альмодовара — это и полные туристов площади Майор и Санта Ана, и богемная Чуэка, и хипстерская Маласанья. Это и тихие улочки древней Ла Латины, и роскошный буржуазный квартал Херонимос, и колоритный мультикультурный Лавапьес. Мы не только посетим любимые места съёмок Альмодовара, но и прочувствуем их атмосферу.
🎬 Я расскажу, как режиссёр, его актёры и близкие друзья принимали участие в развитии Мадрида ещё до того, как стали богатыми и знаменитыми. Они были частью так называемой «мадридской движухи» рубежа 70-80-х гг., когда после затяжной диктатуры столичная молодежь просыпалась от культурной спячки.
🎬 Помимо прогулок и разговоров о кино мы сможем выпить сладкий вермут или вкусное винишко в барах, где Альмодовар снимал кино, был завсегдатаем или случайно находил своих муз — например, неподражаемую Росси де Пальма.
Организационные детали
- Мы можем начать прогулку во многих уголках центра — откуда вам будет удобно
- Экскурсия проходит с остановками на кофе или что покрепче
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Андрей оказался великолепным исследователем и проводником в истории Педро Альмадовара и его работы. Его глубокие знания и пристрастие к деталям позволили почувствовать роль Мадрида в творчестве этого известного испанского кинорежиссера.
В ходе экскурсии, Андрей показал нам места, связанные с жизнью и карьерой Педро Альмадовара в Мадриде. Мы посетили места съемок его фильмов.
Андрей был не только историческим проводником, но и прекрасным рассказчиком. Его страсть к кино и живые рассказы заставляли нас окунуться в мир творчества Педро Альмадовара. Экскурсия "Педро Альмадовар и его Мадрид" с Андреем оказалась уникальным и захватывающим путешествием в историю кино и культуры, да и самого Мадрида.
Хочу поблагодарить Андрея за его позитивную энергию, знания и за то, что он подарил такое интересное путешествие. Без сомнения, рекомендую всем, кто интересуется кино и хочет узнать больше о связи Мадрида с Педро Альмадоваром, присоединиться к этой экскурсии