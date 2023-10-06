Педро Альмодовар и его Мадрид

Найти источник вдохновения культового режиссёра среди его любимых городских декораций

5
2 отзыва
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Педро Альмодовар для мирового кино во многом «самый»: самый известный, самый необычный, самый провокационный испанский режиссёр последних 40 лет.

Действие большинства его фильмов проходит в Мадриде, благодаря чему испанская столица известна за границей как очень стильный и свободный город. Мы погуляем по Мадриду и убедимся: он провоцирует творить!
Педро Альмодовар и его Мадрид
Педро Альмодовар и его Мадрид
Педро Альмодовар и его Мадрид
Педро Альмодовар и его Мадрид
Педро Альмодовар и его Мадрид
Педро Альмодовар и его Мадрид
Педро Альмодовар и его Мадрид
Педро Альмодовар и его Мадрид
Педро Альмодовар и его Мадрид
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Описание

Что вас ожидает

🎬 Мадрид культовых фильмов Альмодовара — это и полные туристов площади Майор и Санта Ана, и богемная Чуэка, и хипстерская Маласанья. Это и тихие улочки древней Ла Латины, и роскошный буржуазный квартал Херонимос, и колоритный мультикультурный Лавапьес. Мы не только посетим любимые места съёмок Альмодовара, но и прочувствуем их атмосферу.

🎬 Я расскажу, как режиссёр, его актёры и близкие друзья принимали участие в развитии Мадрида ещё до того, как стали богатыми и знаменитыми. Они были частью так называемой «мадридской движухи» рубежа 70-80-х гг., когда после затяжной диктатуры столичная молодежь просыпалась от культурной спячки.

🎬 Помимо прогулок и разговоров о кино мы сможем выпить сладкий вермут или вкусное винишко в барах, где Альмодовар снимал кино, был завсегдатаем или случайно находил своих муз — например, неподражаемую Росси де Пальма.

Организационные детали

  • Мы можем начать прогулку во многих уголках центра — откуда вам будет удобно
  • Экскурсия проходит с остановками на кофе или что покрепче

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
6 окт 2023
Андрей просто шикарный Гид! Подстроился под то место где мы были и проводил нас до вокзала, при этом спланировал нашу прогулку согласно нашего маршрута. Мужу обычно не сильно нравятся гиды, но тут он был в восторге. Нашел себе отличного собеседника. Узнали очень много интересных фактов и классных мест! Обязательно рекомендую Андрея!!
А
24 сен 2023
Хочу поделиться своими эмоциями после участия в экскурсии "Педро Альмадовар и его Мадрид" с Андреем. Это было настоящее погружение в мир творчества великого режиссера и знакомство с его связью с Мадридом.

Андрей оказался великолепным исследователем и проводником в истории Педро Альмадовара и его работы. Его глубокие знания и пристрастие к деталям позволили почувствовать роль Мадрида в творчестве этого известного испанского кинорежиссера.

В ходе экскурсии, Андрей показал нам места, связанные с жизнью и карьерой Педро Альмадовара в Мадриде. Мы посетили места съемок его фильмов.

Андрей был не только историческим проводником, но и прекрасным рассказчиком. Его страсть к кино и живые рассказы заставляли нас окунуться в мир творчества Педро Альмадовара. Экскурсия "Педро Альмадовар и его Мадрид" с Андреем оказалась уникальным и захватывающим путешествием в историю кино и культуры, да и самого Мадрида.

Хочу поблагодарить Андрея за его позитивную энергию, знания и за то, что он подарил такое интересное путешествие. Без сомнения, рекомендую всем, кто интересуется кино и хочет узнать больше о связи Мадрида с Педро Альмадоваром, присоединиться к этой экскурсии

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