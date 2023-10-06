Педро Альмодовар для мирового кино во многом «самый»: самый известный, самый необычный, самый провокационный испанский режиссёр последних 40 лет. Действие большинства его фильмов проходит в Мадриде, благодаря чему испанская столица известна за границей как очень стильный и свободный город. Мы погуляем по Мадриду и убедимся: он провоцирует творить!

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Описание

Что вас ожидает

🎬 Мадрид культовых фильмов Альмодовара — это и полные туристов площади Майор и Санта Ана, и богемная Чуэка, и хипстерская Маласанья. Это и тихие улочки древней Ла Латины, и роскошный буржуазный квартал Херонимос, и колоритный мультикультурный Лавапьес. Мы не только посетим любимые места съёмок Альмодовара, но и прочувствуем их атмосферу.

🎬 Я расскажу, как режиссёр, его актёры и близкие друзья принимали участие в развитии Мадрида ещё до того, как стали богатыми и знаменитыми. Они были частью так называемой «мадридской движухи» рубежа 70-80-х гг., когда после затяжной диктатуры столичная молодежь просыпалась от культурной спячки.

🎬 Помимо прогулок и разговоров о кино мы сможем выпить сладкий вермут или вкусное винишко в барах, где Альмодовар снимал кино, был завсегдатаем или случайно находил своих муз — например, неподражаемую Росси де Пальма.

Организационные детали