Индивидуальная
до 10 чел.
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
Завтра в 10:00
16 мар в 10:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
Завтра в 09:00
16 мар в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Мадрида на один день в самый испанский город - Валенсию
Рассмотреть контрастную самобытность старинной и одновременно футуристичной Валенсии
Начало: По договорённости
16 мар в 08:00
19 мар в 08:00
€480 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 января 2025Мне очень понравилось. Рекомендую)
- ЕЕлена7 октября 2024Елена прекрасный гид: получили бесценные реальные исторические знания об Испанской инквизиции и прошлись по знаковым местам. Всё прошло очень динамично и здорово, спасибо большое Елена!
- ВВиктор10 мая 2024Хорошая экскурсия для тех, кто любит историю.
- ИИгорь1 мая 2024Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев,
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Необычные дома»
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