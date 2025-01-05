Необычные дома в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Мадриде на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
Завтра в 10:00
16 мар в 10:00
от €400 за всё до 10 чел.
Святая инквизиция в Мадриде
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
Завтра в 09:00
16 мар в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Из Мадрида на один день в самый испанский город - Валенсию
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Мадрида на один день в самый испанский город - Валенсию
Рассмотреть контрастную самобытность старинной и одновременно футуристичной Валенсии
Начало: По договорённости
16 мар в 08:00
19 мар в 08:00
€480 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 января 2025
    Святая инквизиция в Мадриде
    Мне очень понравилось. Рекомендую)
  • Е
    Елена
    7 октября 2024
    Святая инквизиция в Мадриде
    Елена прекрасный гид: получили бесценные реальные исторические знания об Испанской инквизиции и прошлись по знаковым местам. Всё прошло очень динамично и здорово, спасибо большое Елена!
  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Святая инквизиция в Мадриде
    Хорошая экскурсия для тех, кто любит историю.
  • И
    Игорь
    1 мая 2024
    Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
    Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев,
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    если вы мечтаете пройти по тайным коридорам сеговийского собора, если вы никогда не пробывали типичных сеговийских деликатесов (а у Евы в друзьях шеф местного ресторана), если, гуляя по Сеговии, вы хотите случайно встретить известного испановеда и искусствоведа, автора книги Испания от И до Я Татьяну Пигареву, то вам к Еве. А еще у нее свой блог в инстаграм, который поможет путешественникам по Мадриду и окрестностям.

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Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Необычные дома»

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  5. Улица Гран Виа
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
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  10. Ворота Алкала
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в марте 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 480. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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