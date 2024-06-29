3 часа
Индивидуальная
По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€161 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
Завтра в 19:00
11 авг в 21:00
от €90 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес
Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Ла Латина»
Сегодня в 16:30
12 авг в 16:30
€85 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina29 июня 2024Спасибо Андрею за экскурсию, все прошло легко, интересно, на позитиве!!
- OOksana3 июня 2024Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
- ВВиктор10 мая 2024Хорошая экскурсия для тех, кто любит историю.
- IIgors20 апреля 2024Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
- ААндрей12 марта 2024Необычная экскурсия для тех, кто уже не первый раз в Мадриде и хочется чего-то необычного. Очень понравилось! Рекомендую!!!
- MMaxim25 апреля 2023Великолепная экскурсия. Получили огромное удовольствие. Прекрасное знание материала и великолепное повествование. Очень рекомендую.
- ААлександр12 мая 2022Спасибо Марии за прекрасную компанию, интереснейший рассказ и индивидуальный подход!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в августе 2024
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