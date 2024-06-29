Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Мадриде на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Мадриду весело и с песней
Пешая
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
161 за человека
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Пешая
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
Завтра в 19:00
11 авг в 21:00
от 90 за всё до 3 чел.
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес
Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Ла Латина»
Сегодня в 16:30
12 авг в 16:30
85 за всё до 8 чел.
Святая инквизиция в Мадриде
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
85 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    29 июня 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Спасибо Андрею за экскурсию, все прошло легко, интересно, на позитиве!!
  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
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    Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!

    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и
  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Святая инквизиция в Мадриде
    Хорошая экскурсия для тех, кто любит историю.
  • I
    Igors
    20 апреля 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
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    легкая и познавательная, время пролетело быстро. Совету не есть за 10 часов, попробовали много вкусного и выпили потрясающие испанские вина, вермуты и еще что-то. . Совет. Если бывал в городе или первый раз, находите возможность брать гида. Он поможет открыть и возможно полюбить город в который вы приехали.

  • А
    Андрей
    12 марта 2024
    Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
    Необычная экскурсия для тех, кто уже не первый раз в Мадриде и хочется чего-то необычного. Очень понравилось! Рекомендую!!!
  • M
    Maxim
    25 апреля 2023
    По Мадриду весело и с песней
    Великолепная экскурсия. Получили огромное удовольствие. Прекрасное знание материала и великолепное повествование. Очень рекомендую.
  • А
    Александр
    12 мая 2022
    По Мадриду весело и с песней
    Спасибо Марии за прекрасную компанию, интереснейший рассказ и индивидуальный подход!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Мадриду весело и с песней
  2. Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
  3. Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
  4. Святая инквизиция в Мадриде
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Собор Альмудена
  5. Улица Гран Виа
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Старый город
  9. Стадион Реал Мадрид
  10. Алькала-де-Энарес
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в августе 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 161. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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