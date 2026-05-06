Архитектурный комплекс включает в себя монастырь с королевским дворцом и династический пантеон, в котором покоится прах почти всех королей Испании, начиная с Карла V. Огромный собор занимает здесь центральное место. В нём вы познакомитесь не только с историей испанского королевства, но и с коллекцией работ известных живописцев. Среди них Эль Греко, Тициан, Сурбаран, Рибера, Тинторетто.
Испанские сокровища
Мы осмотрим королевский дворец, в котором находятся два больших музея. В одном из них представлена история строительства Эскориала. Во втором хранятся полотна 15–16 веков, начиная от Босха до Веронезе, Тинторетто и Ван Дейка. Также вы увидите карты мира, составленные в те времена.
Книжное собрание
Отдельное внимание мы уделим королевской библиотеке, которая по величине уступает только Ватиканской. Здесь хранятся более 40 000 книг и около 3 000 рукописей. Само помещение библиотеки настолько отличается от привычных нам строений, что это завораживает ещё больше!
И много красоты
После осмотра монастыря мы выйдем на придворцовую площадь и, пройдя чуть дальше, попадём в королевские сады. Перед нами откроется чарующая панорама Мадрида на фоне полей и гор. Поверьте, равнодушным к этим пейзажам остаться невозможно!
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги профессионального гида
До Эскориала можно доехать на общественном транспорте. Самый удобный вариант — автобус от метро «Монклоа». Стоимость — около €5 в одну сторону.
Есть возможность организовать трансфер от €120
Дополнительно оплачиваются входные билеты в монастырь — €12 на человека
При желании можно сделать перерыв на кофе/вино/обед в одном из баров/ресторанов, предлагающих традиционную кухню. Это оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1264 туристов
Меня зовут Лана. Я жизнерадостная девушка, лёгкая на подъем, неутомимая и стрессоустойчивая. Постоянно ищу неизведанное, а тем, что знаю, с удовольствием делюсь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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3
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2
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1
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О
Ольга
Лана прекрасно владеет материалом, для нас это было абсолютно верное решение поехать в Эскореал в ее сопровождении. Лана помогла нам структурировать уже имеющиеся знания.
Лана
Ответ организатора:
Благодарю♥️! Проведение экскурсии для таких знающих и глубоко разбирающихся в искусстве и истории участников доставляет особое удовольствие.
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Е
Елена
Эль Эскориал - удивительное место. Может нравится, может не нравится, но точно не оставляет равнодушным. Лана - очень достойный и профессиональный рассказчик с отличным знанием истории Испании.
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Victoria
Великолепная экскурсия! Замечательная подача материала. Нам очень понравилось. Рекомендуем не соединять в этот день другие экскурсии. Нам едва хватило светового дня, чтобы все рассмотреть. Во второй половине дня собирается много народу. С 11 до 16 самое лучшее время.
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B
Bozhena
Экскурсия превзошла мои ожидания! Очень интересная поездка в один из пригородов Мадрида. Экскурсовод Лана- настоящий мастер своего дела! Всё было очень профессионально, с прекрасной подачей материала и безупречным владением языков! Очень рекомендую эту экскурсию. Многое удивит. Благодарю Лану ещё раз))) ❤️
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Д
Дмитрий
Блестящая экскурсия,невероятный гид,чудесное место-все сошлось и очень рекомендуем! нас очень повезло,что мы смогли поехать с Ланой и мы очень ей признательны за чудесный рассказ об одном из самых красивых мест Испании
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Д
Дмитрий
Ездил в Эскориал на автобусе, отличный экскурсовод, очень содержательный рассказ. Отлично провел аремя
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