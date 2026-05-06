Всего в часе езды от Мадрида находится архитектурный комплекс, который называют восьмым чудом света и монотонной симфонией в камне. Эскориал либо покоряет навсегда, либо категорично не нравится. Но никого не оставляет равнодушным! Я погружу вас в атмосферу прошлого Испании и познакомлю с легендами и фактами, о которых умалчивают официальные источники.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец для Бога и лачуга для короля

Архитектурный комплекс включает в себя монастырь с королевским дворцом и династический пантеон, в котором покоится прах почти всех королей Испании, начиная с Карла V. Огромный собор занимает здесь центральное место. В нём вы познакомитесь не только с историей испанского королевства, но и с коллекцией работ известных живописцев. Среди них Эль Греко, Тициан, Сурбаран, Рибера, Тинторетто.

Испанские сокровища

Мы осмотрим королевский дворец, в котором находятся два больших музея. В одном из них представлена история строительства Эскориала. Во втором хранятся полотна 15–16 веков, начиная от Босха до Веронезе, Тинторетто и Ван Дейка. Также вы увидите карты мира, составленные в те времена.

Книжное собрание

Отдельное внимание мы уделим королевской библиотеке, которая по величине уступает только Ватиканской. Здесь хранятся более 40 000 книг и около 3 000 рукописей. Само помещение библиотеки настолько отличается от привычных нам строений, что это завораживает ещё больше!

И много красоты

После осмотра монастыря мы выйдем на придворцовую площадь и, пройдя чуть дальше, попадём в королевские сады. Перед нами откроется чарующая панорама Мадрида на фоне полей и гор. Поверьте, равнодушным к этим пейзажам остаться невозможно!

Организационные детали