Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)

Познакомиться с прошлым испанской монархии и ощутить её величие

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Всего в часе езды от Мадрида находится архитектурный комплекс, который называют восьмым чудом света и монотонной симфонией в камне. Эскориал либо покоряет навсегда, либо категорично не нравится.

Но никого не оставляет равнодушным! Я погружу вас в атмосферу прошлого Испании и познакомлю с легендами и фактами, о которых умалчивают официальные источники.
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
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Описание

Что вас ожидает

Дворец для Бога и лачуга для короля

Архитектурный комплекс включает в себя монастырь с королевским дворцом и династический пантеон, в котором покоится прах почти всех королей Испании, начиная с Карла V. Огромный собор занимает здесь центральное место. В нём вы познакомитесь не только с историей испанского королевства, но и с коллекцией работ известных живописцев. Среди них Эль Греко, Тициан, Сурбаран, Рибера, Тинторетто.

Испанские сокровища

Мы осмотрим королевский дворец, в котором находятся два больших музея. В одном из них представлена история строительства Эскориала. Во втором хранятся полотна 15–16 веков, начиная от Босха до Веронезе, Тинторетто и Ван Дейка. Также вы увидите карты мира, составленные в те времена.

Книжное собрание

Отдельное внимание мы уделим королевской библиотеке, которая по величине уступает только Ватиканской. Здесь хранятся более 40 000 книг и около 3 000 рукописей. Само помещение библиотеки настолько отличается от привычных нам строений, что это завораживает ещё больше!

И много красоты

После осмотра монастыря мы выйдем на придворцовую площадь и, пройдя чуть дальше, попадём в королевские сады. Перед нами откроется чарующая панорама Мадрида на фоне полей и гор. Поверьте, равнодушным к этим пейзажам остаться невозможно!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги профессионального гида
  • До Эскориала можно доехать на общественном транспорте. Самый удобный вариант — автобус от метро «Монклоа». Стоимость — около €5 в одну сторону.
  • Есть возможность организовать трансфер от €120
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в монастырь — €12 на человека
  • При желании можно сделать перерыв на кофе/вино/обед в одном из баров/ресторанов, предлагающих традиционную кухню. Это оплачивается отдельно.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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