Познакомиться с прошлым испанской монархии и ощутить её величие
Но никого не оставляет равнодушным! Я погружу вас в атмосферу прошлого Испании и познакомлю с легендами и фактами, о которых умалчивают официальные источники.
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Описание
Что вас ожидает
Дворец для Бога и лачуга для короля
Архитектурный комплекс включает в себя монастырь с королевским дворцом и династический пантеон, в котором покоится прах почти всех королей Испании, начиная с Карла V. Огромный собор занимает здесь центральное место. В нём вы познакомитесь не только с историей испанского королевства, но и с коллекцией работ известных живописцев. Среди них Эль Греко, Тициан, Сурбаран, Рибера, Тинторетто.
Испанские сокровища
Мы осмотрим королевский дворец, в котором находятся два больших музея. В одном из них представлена история строительства Эскориала. Во втором хранятся полотна 15–16 веков, начиная от Босха до Веронезе, Тинторетто и Ван Дейка. Также вы увидите карты мира, составленные в те времена.
Книжное собрание
Отдельное внимание мы уделим королевской библиотеке, которая по величине уступает только Ватиканской. Здесь хранятся более 40 000 книг и около 3 000 рукописей. Само помещение библиотеки настолько отличается от привычных нам строений, что это завораживает ещё больше!
И много красоты
После осмотра монастыря мы выйдем на придворцовую площадь и, пройдя чуть дальше, попадём в королевские сады. Перед нами откроется чарующая панорама Мадрида на фоне полей и гор. Поверьте, равнодушным к этим пейзажам остаться невозможно!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги профессионального гида
- До Эскориала можно доехать на общественном транспорте. Самый удобный вариант — автобус от метро «Монклоа». Стоимость — около €5 в одну сторону.
- Есть возможность организовать трансфер от €120
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в монастырь — €12 на человека
- При желании можно сделать перерыв на кофе/вино/обед в одном из баров/ресторанов, предлагающих традиционную кухню. Это оплачивается отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.