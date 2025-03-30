Экскурсии в Сеговию из Мадрида

Найдено 3 экскурсии в категории «Сеговия» в Мадриде на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
На машине
8 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
22 апр в 09:00
23 апр в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €400 за всё до 10 чел.
Из Мадрида в Сеговию на один день
На автобусе
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Мадрида в Сеговию на один день: Алькасар, акведук и монастыри
Посетите Сеговию с её уникальными памятниками и узнайте, как римский акведук снабжал город водой
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Pushkareva
    30 марта 2025
    Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
    Были на этой экскурсии в марте 2025 года. Спасибо большое, Ева! Понравилось и взрослым и детям (11 лет)! Неожиданно образовался
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    свободный день, мы быстро получили ответ от экскурсовода и остались довольны! Экскурсию однозначно рекомендуем. Маршрут составлен удачно, продуманно, билеты все экскурсовод купила заранее. Мы получили достаточно информации и не было скучно детям.

  • S
    SERGEJS
    5 января 2025
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    Прекрасно сбалансированная программа. Профессиональные навыки гида, осведомленность и способность подать это так, чтобы информация не перегружала сознание и, все же, оставалась в памяти, не могут не вызывать восхищение
  • Д
    Дина
    21 октября 2024
    Из Мадрида в Сеговию на один день
    Потрясающий просто гид (Алек), увлеченный своим делом, историей! Получили колоссальное удовольствие, много интересной информации. Очень структурированная, грамотная подача. Следующие экскурсии из Мадрида только с этим гидом. Сеговия one love! Спасибо
  • V
    Vadim
    12 сентября 2024
    Из Мадрида в Сеговию на один день
    Это была одна из самых лучших экскурсий. Огромное спасибо гиду Алику.
  • О
    Ольга
    6 сентября 2024
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    Лариса - замечательный экскурсовод! Профессионал от самого начала нашего знакомства и до конца путешествия, включая организационные вопросы. Очень благодарны Ларисе за глубокие знания по истории, культуре и живописи Испании. Мы получили большое удовольствие! Желаем Ларисе успехов и благодарных слушателей.
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    1) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру.
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    Ларису очень приятно слушать; 2) Эскориал - это удивительное место для Испании, передающее все величие мысли и эпохи правления Филиппа II. Только побывав в Эскориале понимаешь масштаб его личности и ума. Обязательно к посещению для понимания Испании как великой империи в прошлом. И обязательно в сопровождении Ларисы. Рекомендация - теплее одеваться, когда пойдете внутрь. 3) Сеговия - удивительное строение акведука и чудесный замок, похожий на картинку из мультиков Диснея. Такую однодневную экскурсию с Ларисой очень рекомендую!

  • И
    Игорь
    1 мая 2024
    Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
    Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев,
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    если вы мечтаете пройти по тайным коридорам сеговийского собора, если вы никогда не пробывали типичных сеговийских деликатесов (а у Евы в друзьях шеф местного ресторана), если, гуляя по Сеговии, вы хотите случайно встретить известного испановеда и искусствоведа, автора книги Испания от И до Я Татьяну, то вам к Еве. А еще у нее свой блог в инстаграм, который поможет путешественникам по Мадриду и окрестностям.

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Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Сеговия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Из Мадрида в Сеговию на один день
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  2. Улица Гран Виа
  3. Музей Прадо
  4. Собор Альмудена
  5. Парк ретиро
  6. Королевский дворец
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Ворота Алкала
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в апреле 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Сеговия" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 400. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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