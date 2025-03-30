Индивидуальная
до 6 чел.
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
22 апр в 09:00
23 апр в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Мадрида в Сеговию на один день: Алькасар, акведук и монастыри
Посетите Сеговию с её уникальными памятниками и узнайте, как римский акведук снабжал город водой
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- PPushkareva30 марта 2025Были на этой экскурсии в марте 2025 года. Спасибо большое, Ева! Понравилось и взрослым и детям (11 лет)! Неожиданно образовался
- SSERGEJS5 января 2025Прекрасно сбалансированная программа. Профессиональные навыки гида, осведомленность и способность подать это так, чтобы информация не перегружала сознание и, все же, оставалась в памяти, не могут не вызывать восхищение
- ДДина21 октября 2024Потрясающий просто гид (Алек), увлеченный своим делом, историей! Получили колоссальное удовольствие, много интересной информации. Очень структурированная, грамотная подача. Следующие экскурсии из Мадрида только с этим гидом. Сеговия one love! Спасибо
- VVadim12 сентября 2024Это была одна из самых лучших экскурсий. Огромное спасибо гиду Алику.
- ООльга6 сентября 2024Лариса - замечательный экскурсовод! Профессионал от самого начала нашего знакомства и до конца путешествия, включая организационные вопросы. Очень благодарны Ларисе за глубокие знания по истории, культуре и живописи Испании. Мы получили большое удовольствие! Желаем Ларисе успехов и благодарных слушателей.
- ММаксим6 мая 20241) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру.
- ИИгорь1 мая 2024Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев,
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Сеговия»
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