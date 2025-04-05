Индивидуальная
до 6 чел.
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мадрида - в монастырь Эскориал
Всего в часе езды от Мадрида находится архитектурный комплекс Эскориал. Погружение в историю Испании и знакомство с шедеврами искусства ждут вас
11 мая в 10:00
13 мая в 11:30
€185 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Мадрида - в атмосферный Эль-Эскориаль (на поезде или автобусе)
Узнать об Испании чуть больше среди гор и святынь
10 мая в 10:00
11 мая в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений5 апреля 2025Великолепная поездка с очень и очень талантливым и влюбленным в свое дело человеком
- ДДмитрий2 апреля 2025Блестящая экскурсия,невероятный гид,чудесное место-все сошлось и очень рекомендуем! нас очень повезло,что мы смогли поехать с Ланой и мы очень ей признательны за чудесный рассказ об одном из самых красивых мест Испании
- SSERGEJS5 января 2025Прекрасно сбалансированная программа. Профессиональные навыки гида, осведомленность и способность подать это так, чтобы информация не перегружала сознание и, все же, оставалась в памяти, не могут не вызывать восхищение
- ООльга6 сентября 2024Лариса - замечательный экскурсовод! Профессионал от самого начала нашего знакомства и до конца путешествия, включая организационные вопросы. Очень благодарны Ларисе за глубокие знания по истории, культуре и живописи Испании. Мы получили большое удовольствие! Желаем Ларисе успехов и благодарных слушателей.
- BBozhena1 августа 2024Экскурсия превзошла мои ожидания! Очень интересная поездка в один из пригородов Мадрида. Экскурсовод Лана- настоящий мастер своего дела! Всё было
- ММаксим6 мая 20241) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Эскориал»
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