Эскориал – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Эскориал» в Мадриде на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
На машине
8 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
На машине
На автобусе
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мадрида - в монастырь Эскориал
Всего в часе езды от Мадрида находится архитектурный комплекс Эскориал. Погружение в историю Испании и знакомство с шедеврами искусства ждут вас
11 мая в 10:00
13 мая в 11:30
€185 за всё до 2 чел.
Из Мадрида - в атмосферный Эль-Эскориаль (на поезде или автобусе)
На автобусе
На поезде
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Мадрида - в атмосферный Эль-Эскориаль (на поезде или автобусе)
Узнать об Испании чуть больше среди гор и святынь
10 мая в 10:00
11 мая в 10:00
€170 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    5 апреля 2025
    Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
    Великолепная поездка с очень и очень талантливым и влюбленным в свое дело человеком
  • Д
    Дмитрий
    2 апреля 2025
    Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
    Блестящая экскурсия,невероятный гид,чудесное место-все сошлось и очень рекомендуем! нас очень повезло,что мы смогли поехать с Ланой и мы очень ей признательны за чудесный рассказ об одном из самых красивых мест Испании
  • S
    SERGEJS
    5 января 2025
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    Прекрасно сбалансированная программа. Профессиональные навыки гида, осведомленность и способность подать это так, чтобы информация не перегружала сознание и, все же, оставалась в памяти, не могут не вызывать восхищение
  • О
    Ольга
    6 сентября 2024
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    Лариса - замечательный экскурсовод! Профессионал от самого начала нашего знакомства и до конца путешествия, включая организационные вопросы. Очень благодарны Ларисе за глубокие знания по истории, культуре и живописи Испании. Мы получили большое удовольствие! Желаем Ларисе успехов и благодарных слушателей.
  • B
    Bozhena
    1 августа 2024
    Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
    Экскурсия превзошла мои ожидания! Очень интересная поездка в один из пригородов Мадрида. Экскурсовод Лана- настоящий мастер своего дела! Всё было
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    очень профессионально, с прекрасной подачей материала и безупречным владением языков! Очень рекомендую эту экскурсию. Многое удивит. Благодарю Лану ещё раз))) ❤️

  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    1) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру.
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    Ларису очень приятно слушать; 2) Эскориал - это удивительное место для Испании, передающее все величие мысли и эпохи правления Филиппа II. Только побывав в Эскориале понимаешь масштаб его личности и ума. Обязательно к посещению для понимания Испании как великой империи в прошлом. И обязательно в сопровождении Ларисы. Рекомендация - теплее одеваться, когда пойдете внутрь. 3) Сеговия - удивительное строение акведука и чудесный замок, похожий на картинку из мультиков Диснея. Такую однодневную экскурсию с Ларисой очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Эскориал»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
  2. Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
  3. Из Мадрида - в атмосферный Эль-Эскориаль (на поезде или автобусе)
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Улица Гран Виа
  4. Королевский дворец
  5. Собор Альмудена
  6. Парк ретиро
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Ворота Алкала
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в мае 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Эскориал" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 250. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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