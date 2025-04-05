Е Евгений Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте) Великолепная поездка с очень и очень талантливым и влюбленным в свое дело человеком

Д Дмитрий Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте) Блестящая экскурсия,невероятный гид,чудесное место-все сошлось и очень рекомендуем! нас очень повезло,что мы смогли поехать с Ланой и мы очень ей признательны за чудесный рассказ об одном из самых красивых мест Испании

S SERGEJS Королевская Испания: Эскориал и Сеговия Прекрасно сбалансированная программа. Профессиональные навыки гида, осведомленность и способность подать это так, чтобы информация не перегружала сознание и, все же, оставалась в памяти, не могут не вызывать восхищение

О Ольга Королевская Испания: Эскориал и Сеговия Лариса - замечательный экскурсовод! Профессионал от самого начала нашего знакомства и до конца путешествия, включая организационные вопросы. Очень благодарны Ларисе за глубокие знания по истории, культуре и живописи Испании. Мы получили большое удовольствие! Желаем Ларисе успехов и благодарных слушателей.

B Bozhena Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте) читать дальше очень профессионально, с прекрасной подачей материала и безупречным владением языков! Очень рекомендую эту экскурсию. Многое удивит. Благодарю Лану ещё раз))) ❤️ Экскурсия превзошла мои ожидания! Очень интересная поездка в один из пригородов Мадрида. Экскурсовод Лана- настоящий мастер своего дела! Всё было