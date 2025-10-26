Королевский дворец — ключевое место в истории Испании и столицы: здесь когда-то был основан город. Поэтому я рекомендую начинать знакомство с Мадридом именно с этой экскурсии.
Вы пройдёте по нарядным покоям, а я расскажу об испанской монархии — с первых постояльцев дворца и до современной правящей семьи.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- тронный, банкетный и гостиный залы.
- ценные фрески Менгса и Тьеполо.
- полотна Гойи и других мастеров.
- уникальные гобелены и скрипки Страдивари.
- королевскую посуду и серебряные изделия.
Вы узнаете:
- что делал во дворце брат Наполеона Жозеф.
- почему генерал Франко отказался занять королевские покои.
- каким образом современные короли используют дворец для своих личных мероприятий.
- и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Билеты во дворец оплачиваются дополнительно — €18 за взрослых, €9 за детей до 16 лет и пенсионеров после 65 лет.
- Возможно проведение экскурсии для группы до 8 человек. Доплата за каждого последующего составит €20.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Мадриде
Провёл экскурсии для 179 туристов
Официальный гид с лицензией на право проведения экскурсий во дворцах, в музеях, монастырях, соборах, а также монументах, входящих в список Национального наследия Испании (Patrimonio Nacional). Во времена СССР окончил историческийЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
26 окт 2025
Мы чувствовали заботу и поддержку Анатолия на всех этапах экскурсии, начиная от покупки билетов, заканчивая темпом и организацией. Не просто *ознакомились с бытом*, а, благодаря Анатолию, прожили эти два часа с испанскими монархами. Спасибо!
