38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Погружение в историю, культуру и атмосферу
Мадрид охотно открывается тем, кто готов часами бродить по его мостовым, улицам и площадям. Вам предстоит полюбоваться архитектурой и увидеть, как бережно испанцы сохранили национальный колорит во всём, что дошло до наших дней. Конечно, я расскажу о развитии города и о королевских династиях, определивших ход испанской истории и вкусы поколений. А попутно вы понаблюдаете за ритмом повседневной жизни мадридцев и узнаете о её особенностях.
Без чего не представить Мадрид
Маршрут охватывает все знаковые достопримечательности столицы:
- Площадь Puerta del Sol — по традиции и для удобства отсюда начнётся знакомство с городом, ведь именно от площади Ворота солнца лучами расходятся 10 центральных улиц. Здесь вы найдёте и 0-й километр, и памятник лучшему королю-мэру Мадрида Карлу III, и здание старого почтамта, и городские куранты.
- Памятник-эмблема Мадрида — вы встретите любимого всеми мишку, ставшего символом города, и узнаете, почему мадридским медведям не откажешь в гурманстве.
- Площадь Mayor — 400-летняя история площади поможет представить рыцарские турниры, костры инквизиции, бои быков, казни и народные гуляния.
- Площадь de la Villa — вы окажетесь на самой древней площади Мадрида и в его историческом эпицентре. Любопытное смешение стилей, памятник герою сражения при Лепанто и другие детали помогут изучить уголок Мадрида 15-16 вв.
- Кафедральный собор Almudena — вы оцените величие собора с лучшего ракурса и узнаете о его непростой судьбе.
- Королевский дворец и сады Sabatini — это исторический пункт, откуда «пошёл» Мадрид. Дворец возведён на месте арабского алькасара и перестроен в середине 18 века итальянскими архитекторами.
- Площадь Oriente и Королевская опера — вы заглянете в ухоженный садик, где застыли изваяния вестготских королей, и рассмотрите здание оперы.
- Площадь de España — на площади, ставшей символом города в 20 веке, вас встретят герои бессмертного романа Сервантеса «Дон Кихот».
- Гран-Виа — вы пройдёте по мадридскому Бродвею, который расскажет о современной жизни города.