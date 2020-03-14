38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в историю, культуру и атмосферу

Мадрид охотно открывается тем, кто готов часами бродить по его мостовым, улицам и площадям. Вам предстоит полюбоваться архитектурой и увидеть, как бережно испанцы сохранили национальный колорит во всём, что дошло до наших дней. Конечно, я расскажу о развитии города и о королевских династиях, определивших ход испанской истории и вкусы поколений. А попутно вы понаблюдаете за ритмом повседневной жизни мадридцев и узнаете о её особенностях.

Без чего не представить Мадрид

Маршрут охватывает все знаковые достопримечательности столицы: