38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей и архитектурой главных достопримечательностей

Константин
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Константин – ваш гид
Взгляните на столицу Испании не как на скопление памятников, а как на удачное сочетание эпох и веяний.

Гуляя по старинным кварталам, вы оцените преемственность основных течений европейского зодчества, а я расскажу об истории королевских династий.

И конечно, вас ждут главные достопримечательности: собор Almudena, Королевский дворец и сады Sabatini, площадь Mayor и Королевская опера.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Puerta del Sol
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У этой экскурсии38 отзывов
4.97
Мадрид — солнечные ворота Европы
Мадрид — солнечные ворота Европы

Что вас ожидает

Погружение в историю, культуру и атмосферу
Мадрид охотно открывается тем, кто готов часами бродить по его мостовым, улицам и площадям. Вам предстоит полюбоваться архитектурой и увидеть, как бережно испанцы сохранили национальный колорит во всём, что дошло до наших дней. Конечно, я расскажу о развитии города и о королевских династиях, определивших ход испанской истории и вкусы поколений. А попутно вы понаблюдаете за ритмом повседневной жизни мадридцев и узнаете о её особенностях.

Без чего не представить Мадрид
Маршрут охватывает все знаковые достопримечательности столицы:

  • Площадь Puerta del Sol — по традиции и для удобства отсюда начнётся знакомство с городом, ведь именно от площади Ворота солнца лучами расходятся 10 центральных улиц. Здесь вы найдёте и 0-й километр, и памятник лучшему королю-мэру Мадрида Карлу III, и здание старого почтамта, и городские куранты.
  • Памятник-эмблема Мадрида — вы встретите любимого всеми мишку, ставшего символом города, и узнаете, почему мадридским медведям не откажешь в гурманстве.
  • Площадь Mayor — 400-летняя история площади поможет представить рыцарские турниры, костры инквизиции, бои быков, казни и народные гуляния.
  • Площадь de la Villa — вы окажетесь на самой древней площади Мадрида и в его историческом эпицентре. Любопытное смешение стилей, памятник герою сражения при Лепанто и другие детали помогут изучить уголок Мадрида 15-16 вв.
  • Кафедральный собор Almudena — вы оцените величие собора с лучшего ракурса и узнаете о его непростой судьбе.
  • Королевский дворец и сады Sabatini — это исторический пункт, откуда «пошёл» Мадрид. Дворец возведён на месте арабского алькасара и перестроен в середине 18 века итальянскими архитекторами.
  • Площадь Oriente и Королевская опера — вы заглянете в ухоженный садик, где застыли изваяния вестготских королей, и рассмотрите здание оперы.
  • Площадь de España — на площади, ставшей символом города в 20 веке, вас встретят герои бессмертного романа Сервантеса «Дон Кихот».
  • Гран-Виа — вы пройдёте по мадридскому Бродвею, который расскажет о современной жизни города.

Организационные детали

  • Место встречи по договорённости
  • Во время экскурсии можно сделать перерыв на легкую закуску и прохладительные напитки (не входит в стоимость экскурсии)
Мадрид — солнечные ворота Европы
Мадрид — солнечные ворота Европы
Мадрид — солнечные ворота Европы
Мадрид — солнечные ворота Европы
Мадрид — солнечные ворота Европы
Мадрид — солнечные ворота Европы
Мадрид — солнечные ворота Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Puerta del Sol.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Меня зовут Константин, и я рад приветствовать вас из Мадрида, где живу и работаю уже более 20 лет. Будучи по образованию преподавателем и переводчиком, помогаю открывать Испанию и, в частности, её столицу — Мадрид, всем интересующимся культурой, традициями и современной жизнью этой страны. Доскональное знание истории и искусства Испании, многолетний опыт работы плюс свободное владение испанским и еще несколькими языками сделают экскурсию приятной и запоминающейся.
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Редкая по высокому качеству материала и манере его изложения экскурсия. Остается очень цельное впечатление о городе. Гид глубоко погружен в тему, его профессионализм и глубокая любовь к Мадриду- делает эту экскурсию насыщенной эмоциями, информацией и глубиной. Большое спасибо Константин.
10 марта 2020
Невероятно интересная экскурсия. Очень рекомендуем если вы никогда не были в Мадриде. Обошли все самые интересные места в старом городе, узнали где посмотреть Фламенко, и где вкусно поесть. Узнали все об основание и развитие города, и даже услышали испанскую поэзию.
9 марта 2020
Посетила на днях экскурсию Константина «Мадрид - солнечные ворота».
У нас получилась прекрасная легкая прогулка по городу, сопровождаемая интересным тонким рассказом Константина об истории Испании и Мадрида! Город открылся мне с новой стороны.
Отличный вариант для первого знакомства с городом или если Вы просто хотите за несколько часов получить представление о городе!
Константин - большой знаток местных традиций и истории, он рассказывает о Мадриде с явной любовью к этому городу) Думаю, всем любознательным путешественникам эта экскурсия доставит удовольствие! Рекомендую )
1 марта 2020
Прекрасная экскурсия, открывшая нам новый старый Мадрид. Присоединяюсь ко всем отзывам, написанным другими туристами. Действительно, Константин замечательный экскурсовод с глубокими знаниями истории и с умением отличного учителя донести материал до слушателя. Приятно общаться с увлечённым эрудированным человеком. Рекомендую
28 февраля 2020
Большое спасибо Константину за очень чуткое отношение к двум нашим бабушкам, он заранее принес с собою подушечки, чтобы дамы могли присесть и им не было холодно. Такое внимание очень дорогого стоит. И рассказ был интересный. Всем очень рекомендую этого гида!
Мария
28 февраля 2020
Только добрались до апартаментов и сразу захотелось написать отзыв. Потому что экскурсия была потрясающая! Константин тонкий, эрудированный рассказчик и приятный человек. Провёл нам шикарную экскурсию, посоветовал приятное место для обеда, помог сделать заказ. Однозначно рекомендую всем, кто хочет знать много интересных исторических подробностей!
23 февраля 2020
Наша семья впечатлена экскурсией, которую провёл Константин. Материал прекрасно структурирован, описания небанальные, глубокие знания вопроса.
Константин увлечён городом, ему интересно рассказывать о нем людям и это стимулирует идти дальше и не уставать :)
Мы рады, что начали знакомство с Мадридом именно с Константином.
Никита
9 февраля 2020
Определенно лучшая обзорная экскурсия, на которой доводилось бывать. Максимально сбалансированное и увлекательное повествование, очень интересный и нетривиальный маршрут.
22 января 2020
Константин, спасибо! Вы великолепны в своем деле! Рады знакомству, мы провели прекрасные 4 часа!
16 января 2020
Великолепный гид. Очень сильное впечатление от Мадрида благодаря Константину.
Ещё 28 отзывов

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