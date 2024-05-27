Д Дмитрий Аристократичный Мадрид Большое спасибо за экскурсию!

Д Дарья Тайны Мадридского двора Обстоятельства складывались против нас, самостоятельно мы не смогли бы попасть во Королевский дворец в этот день, а очень хотелось. Татьяна выручила нас, мы попали во дворец и насладились ее интересным рассказом и великолепными интерьерами!

Д Дарья Душевный Мадрид: первое знакомство читать дальше необъятное, посмотреть и попробовать все, полностью погрузиться в атмосферу города. Ева отлично справилась с нашими запросами, эта удивительная прогулка в лучах нежного вечернего мадридского солнца нам запомнится на всю жизнь! Прогулка с Евой получилась действительно душевной и очень информативной. В Мадриде были впервые, и нам хотелось за короткое время объять

А Анна Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа Хотим выразить благодарность от нашей семьи Анатолию, который провел замечательную экскурсию по Мадриду. Очень талантливый и увлеченный гид, открыл нам музей «Prado» и Королевский Дворец с новой стороны. Очень много полезной и интересной информации.

В Виктор Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа читать дальше четкие инструкции по месту встречи, не опоздал к началу экскурсии (чем грешат многие экскурсоводы, к сожалению), при изменении деталей экскурсии (по независящим от обеих сторон обстоятельств) предложил несколько ввриантов как разрулить ситуацию, нам купили билеты, т. е. мы не стояли в очереди. Отличный экскурсовод! Хорошо поставленная речь, много деталей по теме экскурсии, знание истории Испании, очень корректный стиль общения. Грамотная организация -

L Larysa Тайны Мадридского двора читать дальше закрыт в связи с мероприятиями, и мы были расстроены. Татьяна смогла устроить нам экскурсию на день раньше, много знающий человек увлечен своей работой. Было очень интересно и не скучно! Очень советую Мы взяли экскурсию в королевский дворец в Мадриде с гидом Татьяной на 7 мая. Но на этот день дворец был

I Irina Тайны Мадридского двора Психологически очень грамотное поведение экскурсовода в нынешних условиях работы с довольно разношерстной публикой. Но сам мадридский двор, как ни крути, до Эрмитажа никак не дотягивает…. Не смотря на наличие величайших экспонатов.

Е Елена Душевный Мадрид: первое знакомство Хороший эксурсовод, интересная экскурсия. Спасибо ❤️

E Elena Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа читать дальше Эрудиция, харизма, стиль, чувство юмора, связывающие истории между прошлым и современностью. Посоветовал нам что еще можно посетить, помог с выбором ресторанов. Настоящий профессионал своего дела! Провели с Анатолием насыщенный день в Мадриде. С ним мы открыли для себя Королевский дворец и музей Прадо. Восхитительная подача информации.