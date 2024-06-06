1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
€110 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
€33 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
€161 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €64 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
€33 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду
Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Начало: На площади Сибелис
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €59 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Истории Мадрида: живая история в сердце Маласаньи
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, узнайте о его истории и культуре в увлекательной экскурсии с личным гидом
Начало: На улице Фуэнкарраль
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Свободный Мадрид: экскурсия по местам творческой элиты столицы
Понять, как и благодаря кому город стал таким демократичным и толерантным
Начало: На площади Святой Аны
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Изысканный Мадрид: аристократическая прогулка по Саламанке
Погрузитесь в мир роскоши и истории Мадрида, прогуливаясь по аристократической Саламанке с её дворцами, особняками и знаменитой «Золотой милей»
Начало: Около дворца Сибелес
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
- ЕЕлизавета6 июня 2024Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
- ММарина5 июня 2024Была на экскурсии Четыре Мадрида и одна улица. В Мадриде первый раз, все понравилось. Поговорили не только о Мадриде, заглядывали помимо основного маршрута на другие локации. Все понравилось. Экскурсия длилась вместо 3,5 часа пять! Спасибо Андрею! Рекомендую данного гида.
- ООльга27 мая 2024Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
- ММаша27 мая 2024Спасибо большое Нелли за познавательную и приятную экскурсию! Классная и живая подача материала, видно, что гид неравнодушна к городу и своей работе)
- ССлава25 мая 2024Нелли, замечательный рассказчик, знает много интересных фактов из истории Испании. Было интересно,быстро и позновательно. Огромное спасибо. Рекомендую всем, кто не любит скучные экскурсии.
- ZZana23 мая 2024Rekomenduju na 100 %!!! Nezabivajemaja ekskursija!!! Vse v vostorge!!!
- ВВлад21 мая 2024Я бы охарактеризовал свою экскурсию и подачу информации как "прогулка с другом", мне такой формат очень нравится, все легко и
- ЮЮлия18 мая 2024Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
- ДДаниил18 мая 2024Незабываемая прогулка по Мадриду с погружением в историю города
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
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