123 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Знакомство с Мадридом начинается с групповой экскурсии, где каждый уголок города расскажет вам свою историю.
Маршрут охватывает основные символы столицы: от королевских резиденций до мест, окутанных духом творчества знаменитых художников.
Путешествие по двум маршрутам откроет перед вами все грани многоликого Мадрида, а рекомендации гида превратят ваше пребывание в незабываемое приключение среди архитектурных шедевров и лабиринтов узких улочек
Прогулка начнётся в самом сердце Мадрида — на площади Сибелес. Мы проводим экскурсию по двум насыщенным маршрутам, которые чередуются через день.
На прогулке по Красному маршруту вы посетите авангардный район Чуэка, где, как говорят сами мадридцы, есть всё: от элегантных бутиков и антикварных лавок до старинных таверн и галерей современного искусства. Вы увидите дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, рынок San Anton и самую большую площадь Мадрида — площадь Колумба.
Синий маршрут начинается с объекта ЮНЕСКО — бульвара Прадо, заложенного еще в 18 веке. Вы узнаете какие музеи входят в знаменитый Треугольник искусств. Мы прогуляемся по Литературному кварталу Мадрида 17 века и побываем на самых старых исторических площадях Мадрида. Наш маршрут закончится на площади у главного Храма Мадрида и Королевского дворца.
Карта и расписание маршрутов — в галерее.
Атмосфера города и советы для путешественников
Каждый объект наших маршрутов познакомит вас с новым образом Мадрида, и только взглянув на них в совокупности вы получите представление об истинном духе и характере города. Живой, колоритный и увлекательный Мадрид ждёт вас на наших экскурсиях! Мы расскажем вам, что еще посмотреть самостоятельно, где лучше попробовать блюда испанской кухни, какие исторические окрестности Мадрида нужно посетить.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет увидеть всё самое интересное в Мадриде и решить, куда потом пойти самостоятельно. Тем, кто хочет задать интересующие вопросы местному гиду — эксперту и получить самую актуальную информацию о том, чем живет Мадрид и мадридцы. • Наши экскурсии будут интересны и тем, кто впервые в Мадриде, и частым гостям города.
Организационные детали
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Мадриде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Стандартный билет
€35
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сибелес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 309 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Elena
Экскурсия была по плану представленной программы. Успели обойти все главные здания, увидеть основные из них. зайти внутрь (что очень актуально 31 июля,) довольно жарко. материал гид знает и рассказывает интересно. Осталось прекрасное впечатление от Мадрида. рекомендую экскурсию. Сиарый город очень красивый и сохранилось многое от прежних времени.,
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Т
Терентьева
Мадрид влюбил в себя окончательно, и всё благодаря двум потрясающим экскурсиям! Мы прошли синий маршрут с Василием и красный с Андреем — это было лучшее решение. Синий маршрут стал идеальным введением: читать дальшеуменьшить
центральные площади, район литераторов и глубокое погружение в историю развития города. Василия можно слушать бесконечно — он ответил на все наши вопросы и сумел влюбить в этот прекрасный город! Красный маршрут с Андреем стал логичным и ярким продолжением. Мы заглянули в неформальные кварталы, узнали истории людей, в честь которых названы улицы, и увидели крутые арт-объекты. Маршруты идеально дополняют друг друга! Отдельное спасибо гидам за список рекомендаций по ресторанам и музеям — это очень помогло спланировать остаток отпуска. С удовольствием пошла бы и на третий маршрут, если бы он был!
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Мария
Уже не первый раз попадаю на экскурсию с данной компанией, на этот раз в Мадриде. Благодаря прекрасному гиду Инне мне удалось увидеть Мадрид глазами местного жителя, узнать, чем отличаются друг читать дальшеуменьшить
от друга его колоритные кварталы, почувствовать его богемный флёр и понять исторический контекст как туристических, так и не очень известных туристам, но любимых самими мадридцами уголков города. С Инной было легко, интересно и приятно исследовать Мадрид!
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Е
Евгений
Мы отлично провели время, по сути мы получили индивидуальный тур и гид провела с нами практически на час больше заявленного времени, отвела попробовать местный ликер, показала hidden gems, в частности читать дальшеуменьшить
красивый модерновый витраж и дом, в котором жил и умер Сервантес. Это было замечательно, особенно для первого знакомства с Мадридом.
Хотелось бы чуть больше классической информации об Испании, ее истории и том регионе, где находится Мадрид. В остальном все просто замечательно!
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Андрей
большое спасибо организаторам и отдельно гиду Инне, была очень интересная и местами захватывающая и невероятная экскурсия! мадрид чудесный город! экскурсия динамичная, спасибо Инне за рекомендации ресторанов и советы по изучению читать дальшеуменьшить
города! экскурсия хоть и групповая, но мы были вдвоем и она получилась индивидуальной! классный город! ресторан из книги рекордов Гинесса (самый старый в мире!!!) порадовал на ужин своим поросенком, которого готовят 300+ лет каждый день!
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M
Mary
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Василию. Всё было просто феерично и превзошло абсолютно все наши ожидания.
Знакомство с Мадридом получилось невероятно красивым, комфортным и по-настоящему атмосферным. Василий — очень душевный, читать дальшеуменьшить
лёгкий и приятный человек, рядом с которым чувствуешь себя максимально комфортно с первых минут экскурсии.
Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам и местам для еды — после экскурсии мы пошли именно туда и получили огромное удовольствие, ещё раз убедившись в его великолепном вкусе и компетентности.
Экскурсия была выше всяких похвал: интересно, красиво, с вниманием к деталям и с искренней любовью к городу. Это тот случай, когда реальность оказалась даже лучше ожиданий. Огромное спасибо за этот опыт!
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