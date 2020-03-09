123 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Вы познакомитесь с самыми яркими и интересными сторонами испанской столицы.

Увидите главные площади и королевские дворцы, авангардные и аристократические кварталы, перекресток 10 улиц и литературное кафе, в которой любил бывать Гарсия Лорка.

Мы расскажем вам о важных исторических этапах, которые прошел Мадрид, и подскажем, как нужно смотреть на город, чтобы влюбиться в его неповторимую атмосферу.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
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У этой экскурсии123 отзыва
4.87
Ежедневная прогулка по Мадриду
Ежедневная прогулка по Мадриду

Что вас ожидает

Must-see места Мадрида
Прогулка начнется в самом сердце города — на площади Сибелес. Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день.

На прогулке по Красному маршруту вы посетите авангардный район Чуэка, где, как говорят сами мадридцы, есть все: от элегантных бутиков до старинных таверн, от антикварных лавок до галерей современного искусства. Увидите помпезные дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, гастрономический центр Platea и рынок Сан Антон. А чтобы почувствовать пульс Мадрида, отправимся на площадь Колумба, где совершалось множество интересных событий.

Выбрав Синий маршрут, вы посетите старую аллею Прадо и знаменитый мадридский «треугольник искусств», увидите самый старый драматический театр Испании и дома, где жили Сервантес и Лопе де Вега. Побываете на мосту Самоубийц и перекрестке Поцелуев, рассмотрите красивейший собор Альмудена и Королевский дворец и исследуете самые роскошные площади Мадрида. А еще зайдете в знаменитую местную шоколадницу Сан Хинес и старое литературное кафе, частыми гостями которого были Гарсия Лорка, Пикассо и Сальвадор Дали.

Атмосфера города и советы для путешественников
Каждый объект нашего маршрута — столкновение с новым образом Мадрида, и только взглянув на них в совокупности можно получить представление об истинном духе и характере города. Старые таверны, шумные главные площади и многовековые постройки наполнятся для вас смыслом, и ваше пребывание станет действительно приятной встречей с колоритным Мадридом. Мы расскажем, куда можно отправиться самостоятельно, где лучше пробовать блюда местной кухни и в какие пригороды обязательно стоит поехать.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Мадриде, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Мадриде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Мадриду
Ежедневная прогулка по Мадриду
Ежедневная прогулка по Мадриду
Ежедневная прогулка по Мадриду
Ежедневная прогулка по Мадриду
Ежедневная прогулка по Мадриду
Ежедневная прогулка по Мадриду
Ежедневная прогулка по Мадриду

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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123 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Приятно гулять по городу с человеком, который этот город любит и знает. Спасибо Насте за увлекательную прогулку. Надеюсь, еще когда-нибудь пошляемся по Мадриду.
9 марта 2020
Качество пешеходных экскурсий по городу зависит от выбранного маршрута. В этом отношении выбор был удачен и удалось узнать много нового по сравнению с путеводителем. Экскурсовод Настя Христова вполне справилась со своей задачей.
7 марта 2020
Все было замечательно
29 февраля 2020
Экскурсия грамотно составлена, было интересно слушать , так как форма подачи материала и манера рассказа отличается от стандартных , заученных экскурсий. Это бывает довольно редко. Могу порекомендовать для людей , которые впервые в Мадриде, а также тем, кто не был на этом маршруте ( синий). Если бы у меня было время, я бы с удовольствием пошла на красный маршрут. Вполне могут участвовать дети от 10 лет, им будет интересно. Гид была жизнерадостная, улыбающаяся, видно,, что она любит то, что делает. Большое спасибо.
27 февраля 2020
Благодарим гида Андрея за проведённую экскурсию, в которой сочеталась и интересные факты, и исторические справки, и полезные советы.
27 февраля 2020
Валентина - прекрасный экскурсовод. Экскурсия была интересная, очень понравилась!
24 февраля 2020
Спасибо за экскурсию. Хорошо провели время. Гид Андрей очень интересный рассказчик.
17 февраля 2020
Очень содержательная экскурсия с профессиональным гидом, спасибо большое.
5 февраля 2020
Экскурсия прошла отлично, гид Андрей интересно рассказывал об истрии мадридских улиц, отвечал на все вопросы,рассказал про местные заведения. В общем все хорошо, советую.
5 февраля 2020
После вчерашней экскурсии по основным достопримечательностям боялись разочароваться в красном маршруте. Но наш гид Андрей был великолепен, и экскурсия получилась ещё интереснее, чем вчера. Огромное спасибо.
Ещё 113 отзывов

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