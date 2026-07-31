123 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Свидание с Мадридом каждый день

Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Знакомство с Мадридом начинается с групповой экскурсии, где каждый уголок города расскажет вам свою историю.

Маршрут охватывает основные символы столицы: от королевских резиденций до мест, окутанных духом творчества знаменитых художников.

Путешествие по двум маршрутам откроет перед вами все грани многоликого Мадрида, а рекомендации гида превратят ваше пребывание в незабываемое приключение среди архитектурных шедевров и лабиринтов узких улочек
5
309 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фотопаузы
  • 🏛️ Исторические места
  • 🗺️ Два маршрута
  • 🎨 Авангардные районы
  • 🗣️ Вопросы и ответы с гидом
Свидание с Мадридом каждый день
Свидание с Мадридом каждый день
Свидание с Мадридом каждый день

Что можно увидеть

  • Площадь Сибелес
  • Район Чуэка
  • Дворец Маркизов Линарес
  • Дворец Лонгории
  • Площадь Колумба
  • Бульвар Прадо
  • Литературный квартал
  • Королевский дворец

Описание экскурсии

Must-see места Мадрида

Прогулка начнётся в самом сердце Мадрида — на площади Сибелес. Мы проводим экскурсию по двум насыщенным маршрутам, которые чередуются через день.

На прогулке по Красному маршруту вы посетите авангардный район Чуэка, где, как говорят сами мадридцы, есть всё: от элегантных бутиков и антикварных лавок до старинных таверн и галерей современного искусства. Вы увидите дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, рынок San Anton и самую большую площадь Мадрида — площадь Колумба.

Синий маршрут начинается с объекта ЮНЕСКО — бульвара Прадо, заложенного еще в 18 веке. Вы узнаете какие музеи входят в знаменитый Треугольник искусств. Мы прогуляемся по Литературному кварталу Мадрида 17 века и побываем на самых старых исторических площадях Мадрида. Наш маршрут закончится на площади у главного Храма Мадрида и Королевского дворца.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Атмосфера города и советы для путешественников

Каждый объект наших маршрутов познакомит вас с новым образом Мадрида, и только взглянув на них в совокупности вы получите представление об истинном духе и характере города. Живой, колоритный и увлекательный Мадрид ждёт вас на наших экскурсиях! Мы расскажем вам, что еще посмотреть самостоятельно, где лучше попробовать блюда испанской кухни, какие исторические окрестности Мадрида нужно посетить.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет увидеть всё самое интересное в Мадриде и решить, куда потом пойти самостоятельно. Тем, кто хочет задать интересующие вопросы местному гиду — эксперту и получить самую актуальную информацию о том, чем живет Мадрид и мадридцы.
• Наши экскурсии будут интересны и тем, кто впервые в Мадриде, и частым гостям города.

Организационные детали

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Стандартный билет€35
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сибелес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 309 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
286
4
15
3
4
2
4
1
Elena
Экскурсия была по плану представленной программы. Успели обойти все главные здания, увидеть основные из них. зайти внутрь (что очень актуально 31 июля,) довольно жарко. материал гид знает и рассказывает интересно. Осталось прекрасное впечатление от Мадрида. рекомендую экскурсию. Сиарый город очень красивый и сохранилось многое от прежних времени.,
Экскурсия была по плану представленной программы. Успели обойти все главные здания, увидеть основные из них. зайти
Экскурсия была по плану представленной программы. Успели обойти все главные здания, увидеть основные из них. зайти
Экскурсия была по плану представленной программы. Успели обойти все главные здания, увидеть основные из них. зайти
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Т
Мадрид влюбил в себя окончательно, и всё благодаря двум потрясающим экскурсиям! Мы прошли синий маршрут с Василием и красный с Андреем — это было лучшее решение.
Синий маршрут стал идеальным введением:
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центральные площади, район литераторов и глубокое погружение в историю развития города. Василия можно слушать бесконечно — он ответил на все наши вопросы и сумел влюбить в этот прекрасный город!
Красный маршрут с Андреем стал логичным и ярким продолжением. Мы заглянули в неформальные кварталы, узнали истории людей, в честь которых названы улицы, и увидели крутые арт-объекты. Маршруты идеально дополняют друг друга!
Отдельное спасибо гидам за список рекомендаций по ресторанам и музеям — это очень помогло спланировать остаток отпуска. С удовольствием пошла бы и на третий маршрут, если бы он был!

Мадрид влюбил в себя окончательно, и всё благодаря двум потрясающим экскурсиям! Мы прошли синий маршрут с
Мадрид влюбил в себя окончательно, и всё благодаря двум потрясающим экскурсиям! Мы прошли синий маршрут с
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Мария
Уже не первый раз попадаю на экскурсию с данной компанией, на этот раз в Мадриде. Благодаря прекрасному гиду Инне мне удалось увидеть Мадрид глазами местного жителя, узнать, чем отличаются друг
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от друга его колоритные кварталы, почувствовать его богемный флёр и понять исторический контекст как туристических, так и не очень известных туристам, но любимых самими мадридцами уголков города. С Инной было легко, интересно и приятно исследовать Мадрид!

Уже не первый раз попадаю на экскурсию с данной компанией, на этот раз в Мадриде. Благодаря
Уже не первый раз попадаю на экскурсию с данной компанией, на этот раз в Мадриде. Благодаря
Уже не первый раз попадаю на экскурсию с данной компанией, на этот раз в Мадриде. Благодаря
Уже не первый раз попадаю на экскурсию с данной компанией, на этот раз в Мадриде. Благодаря
Уже не первый раз попадаю на экскурсию с данной компанией, на этот раз в Мадриде. Благодаря
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Е
Мы отлично провели время, по сути мы получили индивидуальный тур и гид провела с нами практически на час больше заявленного времени, отвела попробовать местный ликер, показала hidden gems, в частности
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красивый модерновый витраж и дом, в котором жил и умер Сервантес. Это было замечательно, особенно для первого знакомства с Мадридом.

Хотелось бы чуть больше классической информации об Испании, ее истории и том регионе, где находится Мадрид. В остальном все просто замечательно!

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Андрей
большое спасибо организаторам и отдельно гиду Инне, была очень интересная и местами захватывающая и невероятная экскурсия! мадрид чудесный город! экскурсия динамичная, спасибо Инне за рекомендации ресторанов и советы по изучению
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города! экскурсия хоть и групповая, но мы были вдвоем и она получилась индивидуальной! классный город! ресторан из книги рекордов Гинесса (самый старый в мире!!!) порадовал на ужин своим поросенком, которого готовят 300+ лет каждый день!

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M
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Василию. Всё было просто феерично и превзошло абсолютно все наши ожидания.

Знакомство с Мадридом получилось невероятно красивым, комфортным и по-настоящему атмосферным. Василий — очень душевный,
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лёгкий и приятный человек, рядом с которым чувствуешь себя максимально комфортно с первых минут экскурсии.

Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам и местам для еды — после экскурсии мы пошли именно туда и получили огромное удовольствие, ещё раз убедившись в его великолепном вкусе и компетентности.

Экскурсия была выше всяких похвал: интересно, красиво, с вниманием к деталям и с искренней любовью к городу. Это тот случай, когда реальность оказалась даже лучше ожиданий. Огромное спасибо за этот опыт!

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Входит в следующие категории Мадрида

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