123 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места Мадрида

Прогулка начнется в самом сердце города — на площади Сибелес. Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день.

На прогулке по Красному маршруту вы посетите авангардный район Чуэка, где, как говорят сами мадридцы, есть все: от элегантных бутиков до старинных таверн, от антикварных лавок до галерей современного искусства. Увидите помпезные дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, гастрономический центр Platea и рынок Сан Антон. А чтобы почувствовать пульс Мадрида, отправимся на площадь Колумба, где совершалось множество интересных событий.

Выбрав Синий маршрут, вы посетите старую аллею Прадо и знаменитый мадридский «треугольник искусств», увидите самый старый драматический театр Испании и дома, где жили Сервантес и Лопе де Вега. Побываете на мосту Самоубийц и перекрестке Поцелуев, рассмотрите красивейший собор Альмудена и Королевский дворец и исследуете самые роскошные площади Мадрида. А еще зайдете в знаменитую местную шоколадницу Сан Хинес и старое литературное кафе, частыми гостями которого были Гарсия Лорка, Пикассо и Сальвадор Дали.

Атмосфера города и советы для путешественников

Каждый объект нашего маршрута — столкновение с новым образом Мадрида, и только взглянув на них в совокупности можно получить представление об истинном духе и характере города. Старые таверны, шумные главные площади и многовековые постройки наполнятся для вас смыслом, и ваше пребывание станет действительно приятной встречей с колоритным Мадридом. Мы расскажем, куда можно отправиться самостоятельно, где лучше пробовать блюда местной кухни и в какие пригороды обязательно стоит поехать.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Мадриде, и частым гостям города.