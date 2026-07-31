123 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с Мадридом начинается с групповой экскурсии, где каждый уголок города расскажет вам свою историю. Маршрут охватывает основные символы столицы: от королевских резиденций до мест, окутанных духом творчества знаменитых художников. Путешествие по двум маршрутам откроет перед вами все грани многоликого Мадрида, а рекомендации гида превратят ваше пребывание в незабываемое приключение среди архитектурных шедевров и лабиринтов узких улочек

Описание экскурсии

Must-see места Мадрида

Прогулка начнётся в самом сердце Мадрида — на площади Сибелес. Мы проводим экскурсию по двум насыщенным маршрутам, которые чередуются через день.

На прогулке по Красному маршруту вы посетите авангардный район Чуэка, где, как говорят сами мадридцы, есть всё: от элегантных бутиков и антикварных лавок до старинных таверн и галерей современного искусства. Вы увидите дворцы Маркизов Линарес и Лонгории, аристократический квартал и район галерей, рынок San Anton и самую большую площадь Мадрида — площадь Колумба.

Синий маршрут начинается с объекта ЮНЕСКО — бульвара Прадо, заложенного еще в 18 веке. Вы узнаете какие музеи входят в знаменитый Треугольник искусств. Мы прогуляемся по Литературному кварталу Мадрида 17 века и побываем на самых старых исторических площадях Мадрида. Наш маршрут закончится на площади у главного Храма Мадрида и Королевского дворца.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Атмосфера города и советы для путешественников

Каждый объект наших маршрутов познакомит вас с новым образом Мадрида, и только взглянув на них в совокупности вы получите представление об истинном духе и характере города. Живой, колоритный и увлекательный Мадрид ждёт вас на наших экскурсиях! Мы расскажем вам, что еще посмотреть самостоятельно, где лучше попробовать блюда испанской кухни, какие исторические окрестности Мадрида нужно посетить.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет увидеть всё самое интересное в Мадриде и решить, куда потом пойти самостоятельно. Тем, кто хочет задать интересующие вопросы местному гиду — эксперту и получить самую актуальную информацию о том, чем живет Мадрид и мадридцы.

• Наши экскурсии будут интересны и тем, кто впервые в Мадриде, и частым гостям города.

Организационные детали