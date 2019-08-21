2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Все самое интересное об испанской столице на обзорной экскурсии

Виктория
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Виктория – ваш гид
Я помогу вам исследовать Мадрид до мелочей и не пропустить главное.

Вы посетите все знаковые площади, полюбуетесь самым большим в Европе Королевским дворцом, не спеша изучите витиеватые улочки старинного города и услышите любопытные факты о его истории и архитектуре.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Пуэрта дель Соль
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Мадрид для своих
Мадрид для своих

Что вас ожидает

Мадрид сквозь века
Вы увидите центральную городскую площадь Майор и узнаете, почему именно здесь проходили королевские кортежи, бои быков, рыцарские турниры, канонизации святых и казни инквизиции. Загадаете желание, потерев хвостик медведицы с земляничным деревом — главного символа столицы. Услышите историю «Ворот солнца», площади Пласа-де-ла-Вилья и роскошных дворцов XV–XIX веков. А еще я покажу вам самый старый ресторан в мире, памятники королям и великолепные католические монастыри.

Тайны и легенды Мадрида
Пересекая маленькие уютные улочки старой части города, вы попадете на площадь Соломы, где сохранился дух Средневековья, и площадь Зеленого креста, символ инквизиции. Увидите величественный Королевский дворец, возвышающийся на месте арабской крепости, и услышите, чей призрак в нем обитает. В завершение я в непринужденной форме расскажу о традициях, культуре, ценностях и характере жителей испанской столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
  • При необходимости, я могу помочь вам с бронью билетов на фламенко, резервированием ресторанов и другими практическими нуждами без дополнительной платы.
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих
Мадрид для своих

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Пуэрта дель Соль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Живу в Мадриде с 2002 года. Приехала, влюбилась и осталась) Гидом работаю 6 лет. Не зря местные жители с гордостью говорят: «От Мадрида до небес!» Уже столько лет я не перестаю наслаждаться удивительной атмосферой и необыкновенной архитектурой этого живописного города. Я обожаю Мадрид и все, что с ним связано. Буду рада познакомить вас с его историей, традициями и легендами.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 августа 2019
Виктория достаточно хорошо владеет историей города, особенно событиями средневековья, поэтому экскурсия на любителя. Спасибо Виктории ща интересные исторические факты и прогулку по Мадриду.
31 июля 2019
Виктория, спасибо огромное за познавательную прогулку по Мадриду. Очень интересно, совершенно не скучно, узнали много нового об истории и города, и страны.

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