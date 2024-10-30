2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прогуливаясь по его старинным улочкам и площадям. Узнайте о богатой истории и культуре столицы Испании
Экскурсия "Мадрид для своих" предлагает вам уникальную возможность исследовать город в деталях. Вы посетите центральную площадь Майор, Королевский дворец и другие знаковые места. Узнаете интересные факты о "Воротах солнца", площади Пласа-де-ла-Вилья и старинных дворцах. В завершение экскурсии вас ждут рассказы о традициях и культуре Мадрида. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и поможет лучше понять столицу Испании
Вы увидите центральную городскую площадь Майор и узнаете, почему именно здесь проходили королевские кортежи, бои быков, рыцарские турниры, канонизации святых и казни инквизиции. Загадаете желание, потерев хвостик медведицы с земляничным деревом — главного символа столицы. Услышите историю «Ворот солнца», площади Пласа-де-ла-Вилья и роскошных дворцов XV–XIX веков. А еще я покажу вам самый старый ресторан в мире, памятники королям и великолепные католические монастыри.
Тайны и легенды Мадрида
Пересекая маленькие уютные улочки старой части города, вы попадете на площадь Соломы, где сохранился дух Средневековья, и площадь Зеленого креста, символ инквизиции. Увидите величественный Королевский дворец, возвышающийся на месте арабской крепости, и услышите, чей призрак в нем обитает. В завершение я в непринужденной форме расскажу о традициях, культуре, ценностях и характере жителей испанской столицы.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
При необходимости, я могу помочь вам с бронью билетов на фламенко, резервированием ресторанов и другими практическими нуждами без дополнительной платы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пуэрта дель Соль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 103 туристов
Меня зовут Виктория. Живу в Мадриде с 2002 года. Приехала, влюбилась и осталась) Гидом работаю 6 лет. Не зря местные жители с гордостью говорят: «От Мадрида до небес!» Уже столько читать дальшеуменьшить
лет я не перестаю наслаждаться удивительной атмосферой и необыкновенной архитектурой этого живописного города. Я обожаю Мадрид и все, что с ним связано. Буду рада познакомить вас с его историей, традициями и легендами.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Егор
Хочу выразить огромную благодарность Виктории. Она профессионал и прекрасный человек. Экскурсия была очень познавательная, информативная и увлекательная. Мы с супругой были в восторге, узнали много интересного о городе. Много общались, нам ответили на все интересующие вопросы. Обязательно вернёмся в этот прекрасный город. Спасибо
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Роман
Виктория замечательный гид, изумительный рассказчик и очень душевный человек. У Виктории грамотно составлен маршрут и она прекрасно владеет историей. Такую экскурсию советуем на первый день, для того что бы познакомиться с городом читать дальшеуменьшить
и подчеркнуть для себя интересные места. Виктория так же посоветовала нам хорошие рестораны и кафе - за что мы очень благодарны. Если хотите что бы было весело, задорно и познавательно- тогда вам к Виктории
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О
Озода
Уважаемая команда Трипстера,
Хочу выразить искреннюю благодарность Виктории, за великолепный тур по Мадриду! Виктория глубоко осведомлена о городе, его истории и культуре, что сделало прогулку незабываемой. Благодаря ей я не только читать дальшеуменьшить
увидела знаковые места, но и узнала о них удивительные детали, которые сама бы, возможно, никогда не заметила.
Ее энтузиазм и любовь к этому городу чувствовались в каждом слове и сделали экскурсию живой и захватывающей. Огромное спасибо за то, что делилась со мной этой страстью. Это был действительно уникальный опыт, который я буду долго вспоминать с теплотой!
С наилучшими пожеланиями и благодарностью, Озода
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Г
Гульжан
Были в Мадриде второй раз. Уже брали экскурсии по городу, думали, ничего нового не узнаем. Но мы ошиблись! Виктория показала нам Мадрид по другому. Очень много нового увидели и услышали! Время пролетело не заметно. Было очень интересно, местами захватывающе! Виктория не просто профессионал, но и очень приятный и отзывчивый человек! Мы были рады знакомству с ней!
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И
Ивановы
Экскурсия очень понравилась! Виктория — очень яркий, добрый и открытый человек, она живо и увлечённо рассказывает о Мадриде, об истории города, и просто о всяких интересных мелочах, связанных с городом и жизнью в Испании. Остались очень тёплые впечатления, теперь знаем, к кому обращаться, когда будем в Мадриде снова ❤️
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А
Алла
Нам очень понравилась экскурсия по Мадриду. которую провела Вика. Мы получили много новой информации о Мадриде. Побывали в таких местах, куда бы сами никогда бы не попали. Мы очень благодарны Вике за отлично проведенное время.