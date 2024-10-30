2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия "Мадрид для своих" предлагает вам уникальную возможность исследовать город в деталях. Вы посетите центральную площадь Майор, Королевский дворец и другие знаковые места. Узнаете интересные факты о "Воротах солнца", площади Пласа-де-ла-Вилья и старинных дворцах. В завершение экскурсии вас ждут рассказы о традициях и культуре Мадрида. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и поможет лучше понять столицу Испании

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 8 чел.

Описание экскурсии

Мадрид сквозь века

Вы увидите центральную городскую площадь Майор и узнаете, почему именно здесь проходили королевские кортежи, бои быков, рыцарские турниры, канонизации святых и казни инквизиции. Загадаете желание, потерев хвостик медведицы с земляничным деревом — главного символа столицы. Услышите историю «Ворот солнца», площади Пласа-де-ла-Вилья и роскошных дворцов XV–XIX веков. А еще я покажу вам самый старый ресторан в мире, памятники королям и великолепные католические монастыри.

Тайны и легенды Мадрида

Пересекая маленькие уютные улочки старой части города, вы попадете на площадь Соломы, где сохранился дух Средневековья, и площадь Зеленого креста, символ инквизиции. Увидите величественный Королевский дворец, возвышающийся на месте арабской крепости, и услышите, чей призрак в нем обитает. В завершение я в непринужденной форме расскажу о традициях, культуре, ценностях и характере жителей испанской столицы.

Организационные детали