2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мадрид сквозь века

Вы увидите центральную городскую площадь Майор и узнаете, почему именно здесь проходили королевские кортежи, бои быков, рыцарские турниры, канонизации святых и казни инквизиции. Загадаете желание, потерев хвостик медведицы с земляничным деревом — главного символа столицы. Услышите историю «Ворот солнца», площади Пласа-де-ла-Вилья и роскошных дворцов XV–XIX веков. А еще я покажу вам самый старый ресторан в мире, памятники королям и великолепные католические монастыри.

Тайны и легенды Мадрида

Пересекая маленькие уютные улочки старой части города, вы попадете на площадь Соломы, где сохранился дух Средневековья, и площадь Зеленого креста, символ инквизиции. Увидите величественный Королевский дворец, возвышающийся на месте арабской крепости, и услышите, чей призрак в нем обитает. В завершение я в непринужденной форме расскажу о традициях, культуре, ценностях и характере жителей испанской столицы.