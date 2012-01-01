Парк Ретиро (или Буэн Ретиро) - исторический парк 🌳, который считается одной из главных достопримечательностей 🏛️ Мадрида. В нём находятся многочисленные архитектурные и скульптурные композиции XVII–XXI веков. Памятник Альфонсо XII, Хрустальный Дворец, Дворец Веласкеса, Большой пруд, сад Партер, Ворота Филиппа IV, множество фонтанов и др.

Ретиро (Retiro) с испанского переводится как уединение, уединённое, укромное место.

Название мест Ретиро (Retiro) и Буэн Ретиро (Buen Retiro) так тоже называют парк, относятся к уже не существующим Королевским покоям принадлежавшим монастырю Los Jerónimos в Мадриде-месту уединения, духовной медитации и отдыха королей.

В 1561 г. Филипп II отдаёт приказ расширить эти места и уже в течение правления Филиппа IV (XVII в. ), строительство было завершено. Появляется название Real Sitio del Buen Retiro- Королевское Место Буэн Ретиро с комплексом дворцов, лесов, садов, где и располагается нынешний парк. Это место служило для придворных увеселений, праздничных балов и театральных представлений.

Использование Ретиро в качестве городского парка датируется 1767 г., когда Карлос III(1716–1788) разрешил в парк вход общественности и наконец с 1868 г. он попадает в собственность мадридского городского совета.

Парк площадью 118 га, имеет более 19 000 деревьев, представляющих 167 видов. Самый важный и красивый парк города внутри разбит на бульвары, спортивные зоны и небольшие сады.

Это очень приятное место, где с удовольствием проводят время мадридцы и гости города!