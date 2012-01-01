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Инга А.
Инга А. – Гид из Мадрида
Парк Ретиро
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €90 за экскурсию

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Парк Ретиро
Парк Ретиро

Что вы увидите

  • Парк Ретиро
Парк Ретиро (или Буэн Ретиро) - исторический парк 🌳, который считается одной из главных достопримечательностей 🏛️ Мадрида. В нём находятся многочисленные архитектурные и скульптурные композиции XVII–XXI веков. Памятник Альфонсо XII, Хрустальный Дворец, Дворец Веласкеса, Большой пруд, сад Партер, Ворота Филиппа IV, множество фонтанов и др.
Ретиро (Retiro) с испанского переводится как уединение, уединённое, укромное место.
Название мест Ретиро (Retiro) и Буэн Ретиро (Buen Retiro) так тоже называют парк, относятся к уже не существующим Королевским покоям принадлежавшим монастырю Los Jerónimos в Мадриде-месту уединения, духовной медитации и отдыха королей.
В 1561 г. Филипп II отдаёт приказ расширить эти места и уже в течение правления Филиппа IV (XVII в. ), строительство было завершено. Появляется название Real Sitio del Buen Retiro- Королевское Место Буэн Ретиро с комплексом дворцов, лесов, садов, где и располагается нынешний парк. Это место служило для придворных увеселений, праздничных балов и театральных представлений.
Использование Ретиро в качестве городского парка датируется 1767 г., когда Карлос III(1716–1788) разрешил в парк вход общественности и наконец с 1868 г. он попадает в собственность мадридского городского совета.
Парк площадью 118 га, имеет более 19 000 деревьев, представляющих 167 видов. Самый важный и красивый парк города внутри разбит на бульвары, спортивные зоны и небольшие сады.
Это очень приятное место, где с удовольствием проводят время мадридцы и гости города!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Парк Ретиро
Парк Ретиро
Парк Ретиро
Парк Ретиро

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инга А.
Инга А.
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