Роскошь испанского двора впечатляет! Прогулка по королевскому дворцу в Мадриде позволит увидеть, где проходили важные государственные события.
Галереи монарших коллекций представляют уникальные артефакты, сопровождавшие монархов в их повседневной жизни. Здесь можно увидеть кареты, мебель, украшения и другие предметы, символизирующие статус и власть.
Экскурсия раскрывает, как искусство и коллекционирование помогали испанской монархии утверждать свою идентичность и престиж
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода в Мадриде наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. В зимние месяцы, с декабря по февраль, дворец и галереи также доступны, но стоит учитывать более прохладную погоду. Летом, с июля по август, может быть жарко, но благодаря кондиционированным помещениям, экскурсия остаётся комфортной.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Галереи королевских коллекций
Описание экскурсии
Королевский дворец в Мадриде
Мы прогуляемся по парадным залам, полюбуемся интерьерами. Вы увидите, где проходили государственные приёмы и дипломатические церемонии. Особое впечатление производят Зал тронов и Зал ужинов.
Галереи королевских коллекций
Мы осмотрим экспозицию уникальных предметов, сопровождавших испанских монархов в повседневной и церемониальной жизни: от мебели до сёдел и оружия, от карет до ювелирных изделий. Вы поймёте, как предметы символизируют статус, власть и роскошь:
- Парадные и коронационные кареты, которые используются для особо важных событий
- Предметы личного обихода и мебель монархов
- Украшения, зеркала и другие вещи, которые отражают вкус, стиль эпохи и статус владельцев
Вы узнаете:
- Как сменялись стили при испанском дворе: от средневековой строгости до барочной пышности
- Почему оформление интерьеров служило не только красоте, но и дипломатии
- Какие предметы становились знаками престижа и статуса королевской семьи
- Как испанская монархия использовала искусство и коллекционирование для утверждения своей идентичности
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец и галереи — €24 за чел. или €12 за ребёнка 6–16 лет, студента или человека старше 65 лет. Также можно купить билеты отдельно во дворец и в галереи, однако единый билет получается выгоднее
- Рекомендую покупать билеты заранее онлайн, хотя чаще всего можно это сделать и на месте
- Вход в королевский дворец может быть ограничен в праздничные дни или в дни официальных мероприятий
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
