Роскошь испанского двора впечатляет! Прогулка по королевскому дворцу в Мадриде позволит увидеть, где проходили важные государственные события.



Галереи монарших коллекций представляют уникальные артефакты, сопровождавшие монархов в их повседневной жизни. Здесь можно увидеть кареты, мебель, украшения и другие предметы, символизирующие статус и власть.



Экскурсия раскрывает, как искусство и коллекционирование помогали испанской монархии утверждать свою идентичность и престиж

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода в Мадриде наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. В зимние месяцы, с декабря по февраль, дворец и галереи также доступны, но стоит учитывать более прохладную погоду. Летом, с июля по август, может быть жарко, но благодаря кондиционированным помещениям, экскурсия остаётся комфортной.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.