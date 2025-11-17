Мои заказы

Королевский дворец и галереи монарших коллекций в Мадриде

Индивидуальная экскурсия по королевскому дворцу и галереям монарших коллекций в Мадриде. Погрузитесь в историю и искусство испанской короны
Роскошь испанского двора впечатляет! Прогулка по королевскому дворцу в Мадриде позволит увидеть, где проходили важные государственные события.

Галереи монарших коллекций представляют уникальные артефакты, сопровождавшие монархов в их повседневной жизни. Здесь можно увидеть кареты, мебель, украшения и другие предметы, символизирующие статус и власть.

Экскурсия раскрывает, как искусство и коллекционирование помогали испанской монархии утверждать свою идентичность и престиж

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные интерьеры королевского дворца
  • 🖼️ Богатая коллекция монарших артефактов
  • 🎨 История и искусство в одном месте
  • 👑 Погружение в атмосферу испанской короны
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход и комфорт

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода в Мадриде наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. В зимние месяцы, с декабря по февраль, дворец и галереи также доступны, но стоит учитывать более прохладную погоду. Летом, с июля по август, может быть жарко, но благодаря кондиционированным помещениям, экскурсия остаётся комфортной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Галереи королевских коллекций

Описание экскурсии

Королевский дворец в Мадриде

Мы прогуляемся по парадным залам, полюбуемся интерьерами. Вы увидите, где проходили государственные приёмы и дипломатические церемонии. Особое впечатление производят Зал тронов и Зал ужинов.

Галереи королевских коллекций

Мы осмотрим экспозицию уникальных предметов, сопровождавших испанских монархов в повседневной и церемониальной жизни: от мебели до сёдел и оружия, от карет до ювелирных изделий. Вы поймёте, как предметы символизируют статус, власть и роскошь:

  • Парадные и коронационные кареты, которые используются для особо важных событий
  • Предметы личного обихода и мебель монархов
  • Украшения, зеркала и другие вещи, которые отражают вкус, стиль эпохи и статус владельцев

Вы узнаете:

  • Как сменялись стили при испанском дворе: от средневековой строгости до барочной пышности
  • Почему оформление интерьеров служило не только красоте, но и дипломатии
  • Какие предметы становились знаками престижа и статуса королевской семьи
  • Как испанская монархия использовала искусство и коллекционирование для утверждения своей идентичности

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец и галереи — €24 за чел. или €12 за ребёнка 6–16 лет, студента или человека старше 65 лет. Также можно купить билеты отдельно во дворец и в галереи, однако единый билет получается выгоднее
  • Рекомендую покупать билеты заранее онлайн, хотя чаще всего можно это сделать и на месте
  • Вход в королевский дворец может быть ограничен в праздничные дни или в дни официальных мероприятий

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Мадрида

