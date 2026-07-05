Не каждый парк таит в себе столько удивительных историй, как «Ретиро» в Мадриде. Наш аудиогид поможет вам их раскрыть.
На самостоятельной прогулке вы увидите пруд, где рыбачил король, скульптуру Люцифера, которая принесла удачу, и статуи, которые чуть не убили августейшую особу. Узнаете легенду о проклятом кольце и послушаете сплетни о любовных похождениях монарха.
На самостоятельной прогулке вы увидите пруд, где рыбачил король, скульптуру Люцифера, которая принесла удачу, и статуи, которые чуть не убили августейшую особу. Узнаете легенду о проклятом кольце и послушаете сплетни о любовных похождениях монарха.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- музей Прадо.
- памятники Гойе и Веласкесу.
- дворец Веласкеса и Хрустальный дворец.
- фонтан Падшего ангела.
- Рыбацкий домик.
- Сад роз.
И узнаете:
- где король ловил рыбу — и чем это закончилось.
- как статуя Люцифера неожиданно принесла удачу.
- какие памятники едва не стоили жизни монарху.
- как завистники-иностранцы избавлялись от конкурентов из Мадрида.
А также услышите истории:
- о священнике из Мексики с отрубленной головой.
- мавританской принцессе, совершившей чудо.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем! Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Входной билет в музей Прадо не включён в стоимость. Пожалуйста, приобретите его отдельно заранее. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Прадо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4803 туристов
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Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Сама идея как платформы - прекрасна. Были небольщие технические проблемы (gps на внутренней карте работал нестабильно, а т. к карту нельзя было повернуть строго на север, не всегда было понятно
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Пару дней мы просто ходили по парку и потом решили взять аудиогид. Не думала что про парк можно столько всего интересного рассказать. Очень советую всем аудиогид - много нового узнаете.
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