Не каждый парк таит в себе столько удивительных историй, как «Ретиро» в Мадриде. Наш аудиогид поможет вам их раскрыть. На самостоятельной прогулке вы увидите пруд, где рыбачил король, скульптуру Люцифера, которая принесла удачу, и статуи, которые чуть не убили августейшую особу. Узнаете легенду о проклятом кольце и послушаете сплетни о любовных похождениях монарха.

Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы увидите: музей Прадо.

памятники Гойе и Веласкесу.

дворец Веласкеса и Хрустальный дворец.

фонтан Падшего ангела.

Рыбацкий домик.

Сад роз. И узнаете: где король ловил рыбу — и чем это закончилось.

как статуя Люцифера неожиданно принесла удачу.

какие памятники едва не стоили жизни монарху.

как завистники-иностранцы избавлялись от конкурентов из Мадрида. А также услышите истории: о священнике из Мексики с отрубленной головой.

мавританской принцессе, совершившей чудо. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i