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По парку «Ретиро» в Мадриде - с аудиогидом

Узнать, как Испания стала одной из крупнейших в мире империй и как растратила своё величие
Не каждый парк таит в себе столько удивительных историй, как «Ретиро» в Мадриде. Наш аудиогид поможет вам их раскрыть.

На самостоятельной прогулке вы увидите пруд, где рыбачил король, скульптуру Люцифера, которая принесла удачу, и статуи, которые чуть не убили августейшую особу. Узнаете легенду о проклятом кольце и послушаете сплетни о любовных похождениях монарха.
4.5
2 отзыва
По парку «Ретиро» в Мадриде - с аудиогидом
По парку «Ретиро» в Мадриде - с аудиогидом
По парку «Ретиро» в Мадриде - с аудиогидом

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • музей Прадо.
  • памятники Гойе и Веласкесу.
  • дворец Веласкеса и Хрустальный дворец.
  • фонтан Падшего ангела.
  • Рыбацкий домик.
  • Сад роз.

И узнаете:

  • где король ловил рыбу — и чем это закончилось.
  • как статуя Люцифера неожиданно принесла удачу.
  • какие памятники едва не стоили жизни монарху.
  • как завистники-иностранцы избавлялись от конкурентов из Мадрида.

А также услышите истории:

  • о священнике из Мексики с отрубленной головой.
  • мавританской принцессе, совершившей чудо.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Входной билет в музей Прадо не включён в стоимость. Пожалуйста, приобретите его отдельно заранее. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
    Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
    Неоплаченная бронь отменяется в один клик

    Стоимость аудиогида

    ТарифСтоимость
    Участник€12
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У музея Прадо
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Мадриде
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4803 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    Отзывы и рейтинг

    4.5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
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    1
    К
    Сама идея как платформы - прекрасна. Были небольщие технические проблемы (gps на внутренней карте работал нестабильно, а т. к карту нельзя было повернуть строго на север, не всегда было понятно
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    куда идти, плюс нельзя было открыть приложенные файлы если файл проигрывается). Глобально очень надеюсь что такой формат будет развиваться и дальше - прежде всего возможность создания углубленных туров и тематических, с привлечением специалистов. Сейчас такое не найти уже в наше время…

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    Мария
    Пару дней мы просто ходили по парку и потом решили взять аудиогид. Не думала что про парк можно столько всего интересного рассказать. Очень советую всем аудиогид - много нового узнаете.
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    Истрия с проклятым кольцом вообще убила.
    Здорово, что можно спокойно гулять по маршруту, в своем темпе. останавливаться где хочешь, отдыхать. Никого не нужно ждать или спешить. В этом прелесть аудиогида. Идешь и слушаешь про эти места, как подкаст.
    Если что, приложение работает без интернета, только заранее нужно скачать все. Сама карта понятная, и порадовало, что есть большой выбор языков. Так что заодно можно практиковать иностранный на слух)) Я слушала на испанском - голос диктора просто мед для ушей)

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