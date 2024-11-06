5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время двухчасовой экскурсии на сегвеях по Мадриду вы окунетесь в мир истории и культуры столицы Испании.Начните свое путешествие с Литературного квартала 17 века, где вас ждут рассказы о великих

испанских писателях и знакомство с гастрономическим районом города. Затем вы отправитесь к парку Ретиро, где сможете насладиться красотой стеклянного дворца, вековых деревьев и романтического пруда. Ваш маршрут также пройдет через квартал эпохи династии Бурбонов, где вы увидите Ворота Алкалы и площадь имени богини Кибелы с ее знаменитыми зданиями. Экскурсия завершится у площади Ворот Солнца, открывающей новые секреты Мадрида. В стоимость включена аренда сегвеев и шлемов, а также индивидуальное обучение управлению. Профессиональный гид-инструктор сопроводит вас на протяжении всего пути, делая ваше путешествие безопасным и незабываемым. Минимальный возраст участников - 10 лет. По желанию маршрут может быть изменен для обеспечения безопасности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Проехать по следам писателей

По дороге к парку «Ретиро» вы пересечёте Литературный квартал 17 века, связанный с золотым веком Испании. Я расскажу о гениях испанской литературы, проживавших здесь, и о том, почему этот район также считается гастрономическим раем столицы. Вы увидите дом-музей Лопе де Вега, узнаете, где прожил последние дни Мигель Де Сервантес, и остановитесь у старейшего театра Фламенко «Вийа Роса» на площади Святой Анны.

Элегантные сады и дворцы

«Ретиро» — крупнейший в Европе парк и любимое место отдыха мадридцев. Среди его вековых деревьев вы обнаружите живописные сады, спрятанные от туристов, и единственный сохранившийся в Европе Стеклянный дворец 19 века. Полюбуетесь огромной коллекцией роз и проникнетесь романтикой «Ретиро» у пруда. А я расскажу об истории парка, уходящей в 17 век, и его секретах.

Квартал эпохи династии Бурбонов

Наш обратный путь пройдет по более современной части столицы. На выезде из парка вас встретят Ворота Алкалы, воспетые мадридцами в песнях и стихах. Проехав мимо элегантных зданий 19-20 веков, вы окажетесь у легендарной площади имени богини Кибелы, где увидите, без сомнений, главные здания Мадрида — Мэрию и банк Испании. А в конце прогулки свои секреты откроет площадь Ворот Солнца.

По вашему желанию маршрут может быть изменён (если это возможно с точки зрения безопасного передвижения на сегвеях).

Организационные детали