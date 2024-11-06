5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Во время двухчасовой экскурсии на сегвеях по Мадриду вы окунетесь в мир истории и культуры столицы Испании.
Начните свое путешествие с Литературного квартала 17 века, где вас ждут рассказы о великих читать дальшеуменьшить
испанских писателях и знакомство с гастрономическим районом города.
Затем вы отправитесь к парку Ретиро, где сможете насладиться красотой стеклянного дворца, вековых деревьев и романтического пруда.
Ваш маршрут также пройдет через квартал эпохи династии Бурбонов, где вы увидите Ворота Алкалы и площадь имени богини Кибелы с ее знаменитыми зданиями. Экскурсия завершится у площади Ворот Солнца, открывающей новые секреты Мадрида. В стоимость включена аренда сегвеев и шлемов, а также индивидуальное обучение управлению.
Профессиональный гид-инструктор сопроводит вас на протяжении всего пути, делая ваше путешествие безопасным и незабываемым. Минимальный возраст участников - 10 лет. По желанию маршрут может быть изменен для обеспечения безопасности
По дороге к парку «Ретиро» вы пересечёте Литературный квартал 17 века, связанный с золотым веком Испании. Я расскажу о гениях испанской литературы, проживавших здесь, и о том, почему этот район также считается гастрономическим раем столицы. Вы увидите дом-музей Лопе де Вега, узнаете, где прожил последние дни Мигель Де Сервантес, и остановитесь у старейшего театра Фламенко «Вийа Роса» на площади Святой Анны.
Элегантные сады и дворцы
«Ретиро» — крупнейший в Европе парк и любимое место отдыха мадридцев. Среди его вековых деревьев вы обнаружите живописные сады, спрятанные от туристов, и единственный сохранившийся в Европе Стеклянный дворец 19 века. Полюбуетесь огромной коллекцией роз и проникнетесь романтикой «Ретиро» у пруда. А я расскажу об истории парка, уходящей в 17 век, и его секретах.
Квартал эпохи династии Бурбонов
Наш обратный путь пройдет по более современной части столицы. На выезде из парка вас встретят Ворота Алкалы, воспетые мадридцами в песнях и стихах. Проехав мимо элегантных зданий 19-20 веков, вы окажетесь у легендарной площади имени богини Кибелы, где увидите, без сомнений, главные здания Мадрида — Мэрию и банк Испании. А в конце прогулки свои секреты откроет площадь Ворот Солнца.
По вашему желанию маршрут может быть изменён (если это возможно с точки зрения безопасного передвижения на сегвеях).
Организационные детали
Аренда сегвеев и шлемы (они обязательны) включены в стоимость экскурсии.
Продолжительность экскурсии включает время на обучение управлением сегвеем (2-5мин. на человека индивидуально).
Экскурсия и обучающий тренинг проводятся в сопровождении профессионального гида-инструктора с большим опытом работы с разными группами туристов.
Минимальный возраст участников экскурсии — 10 лет. Дети допускаются ростом от 1 метра, от 32 кг (приблизительно), взрослые до 110 кг (приблизительно). Это обусловлено характеристиками сегвеев. Условия участия детей оговариваются предварительно.
При количестве путешественников от 6 человек предоставляется скидка. Напишите мне, на какое время и количество человек вы хотите забронировать экскурсию, и я укажу точную стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€91
Дети до 15 лет
€81
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Plaza Isabel II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Дипломированный гид по Мадриду и автономии. В сфере мадридского туризма более с 2013 года на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших, так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, велосипедные экскурсии. Опыт переводчика и вип-сопровождения. Бесконечно влюблён в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие, когда знакомлю с ним гостей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
Формат экскурсии на сегвеях просто потрясающий! Это отличный способ увидеть город с необычного угла, быстро перемещаться между достопримечательностями и наслаждаться всеми прелестями Мадрида. Спасибо Василию за отличную прогулку и за прекрасную читать дальшеуменьшить
атомсферу, он отвечал на все вопросы, был готов помочь с управлением сегвеем. Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Мадрид с необычной стороны! Это будет незабываемое приключение, полное красок, истории и позитива. Мы очень благодарны за прекрасный день в Мадриде!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталия
Невероятные впечатления от прогулки! Экскурсовод с ветерком прокатил нас по городу, увлеченно рассказывая про историю и обычаи города и пофотографировал нас на память. Сегвеи - отдельная радость, пешком столько бы не находили, учитывая, что у мужа был перелом пальца ноги. Идеальное знакомство с городом, компактно о самом главном! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Отличная, легкая, познавательна экскурсия с ветерком. Спасибо большое Василию, отличная идея с сигвеями, замечательный маршрут, интересная и не перегруженная сухими фактами информация. Рекомендую. 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Anna
Экскурсия прошла замечательно. Лично я выбрала эту экскурсию, чтобы научиться ездить на сегвеях. И это реально круто и они действительно легки в управлении. Сначала немного страшно, особенно по дорогам, но читать дальшеуменьшить
потом осваиваешься и кайфуешь. Я не любитель экскурсий с большим количеством исторической информации, она, к сожалению, у меня быстро забывается. Поэтому выбор также был остановлен на подобной экскурсии, Василий показал и рассказал ровно столько, сколько лично мне надо. По времени на сайте указано три часа, на деле мы катались часа два. Но по моим ощущениям я была уверена, что все три часа. Поэтому мне хватило. Хотя, конечно, кататься на сегвее я могла бы и весь день, хоть ноги немного и устают.
Василий
Ответ организатора:
Анна, большое Спасибо вам за столь подробный отзыв и тёплые слова в мой адрес. Эта экскурсия, «Великолепный парк Ретиро» предлагается читать дальшеуменьшить
на два часа по продолжительности,возможно возникла путаница:) с экскурсией на велосипеде которая как раз то и предусмотрена на 3 часа продолжительностью чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей. Тем не менее, время пролетает не заметно. Ваше участи в экскурсии оставило для меня самые приятные воспоминания и надеюсь вы увезли с собой целый «багаж» незабываемых впечатлений о поездке в Мадрид и Испанию. Желаю вам новых увлекательных путешествий!
Вам был полезен этот отзыв?
N
Nina
Незабываемая прогулка на Сегвеях. Увлекательный маршрут, ценная информация, приятный гид - все это воссоединилось в памятном знакомстве с Мадридом. Мы планировали другую обзорную экскурсию после этой, которую пришлось отменить, так читать дальшеуменьшить
как Василий показал много достопримечательностей помимо парка. Мы получили тонну советов, где провести время, что попробовать в каких ресторанах от гида. Один из участников не имел опыта с Сегвейем до этого. После 5и учебных минут, эта проблема была решена. Василий встретил нас с Сегвейм в руках (мы не тратили время на аренду этого средства передвижения). Гид был на связи до и после экскурсии и с лёгкостью передвинул назначенное время места по нашему запросу. Очень рекомендую, так как пешеходная экскурсия не имеет возможности покрыть столь обширный маршрут. Василий спасибо, уже рассылаю ваш контакт всем желающим посетить Мадрид!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лия
Большое спасибо Василию за интересную и запоминающуюся экскурсию по Мадриду. Василий проявил гибкость (мы неожиданно поздно накануне приехали в Мадрид) и согласился начать экскурсию на час позже. Спасибо! Василий был читать дальшеуменьшить
очень терпелив и внимателен и ко мне (по началу мне нужна была помощь каждый раз, как я слезала с сегвея) и к моим детям, которые хотели мчатся как можно быстрее. Он легко адаптировал маршрут (больше истории или меньше, больше движения или меньше). То, что он рассказал о городе было очень интересно. В целом- море удовольствия! Рекомендую от души!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мадрида
Похожие экскурсии на «Великолепный парк «Ретиро» - экскурсия на сегвеях»