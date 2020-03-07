5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Проехать по следам писателей

По дороге к парку Ретиро вы пересечёте Литературный квартал 17 века, связанный с золотым веком Испании. Я расскажу о гениях испанской литературы, проживавших здесь, и о том, почему этот район также считается гастрономическим раем столицы. Вы увидите дом-музей Лопе де Вега, узнаете, где прожил последние дни Мигель Де Сервантес, и остановитесь у старейшего театра Фламенко «Вийа Роса» на площади Святой Анны.

Элегантные сады и дворцы

Ретиро — крупнейший в Европе парк и любимое место отдыха мадридцев. Среди его вековых деревьев вы обнаружите живописные сады, спрятанные от туристов, и единственный сохранившийся в Европе Стеклянный дворец ХIX века. Полюбуетесь огромной коллекцией роз и проникнетесь романтикой Ретиро у пруда. А я расскажу об истории парка, уходящей в 17 век, и его секретах.

Квартал эпохи династии Бурбонов

Наш обратный путь пройдет по более современной части столицы. На выезде из парка вас встретят Ворота Алкалы, воспетые мадридцами в песнях и стихах. Проехав мимо элегантных зданий 19-20 веков, вы окажетесь у легендарной площади имени богини Кибелы, где увидите, без сомнений, главные здания Мадрида — Мэрию и банк Испании. А в конце прогулки свои секреты откроет площадь Ворот Солнца.

По вашему желанию маршрут может быть изменён (если это возможно с точки зрения безопасного передвижения на сегвеях).