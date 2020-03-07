5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях

Насладиться красотой садов и проследить эволюцию Мадрида в удобном формате

Василий
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Василий – ваш гид
Этот маршрут за 2 часа позволит проникнуться историей столицы Испании.

Для этого мы воспользуемся современным и безопасным транспортом — сегвеями.

Вы прокатитесь по следам испанских писателей в Литературном квартале, полюбуетесь дворцами и тайными уголками парка Ретиро, а в конце проедете вдоль знаковых достопримечательностей.

Обещаю вам интересные рассказы об истории города, о секретах его кварталов, о традициях и нравах местных жителей.
От 122 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях

Что вас ожидает

Проехать по следам писателей
По дороге к парку Ретиро вы пересечёте Литературный квартал 17 века, связанный с золотым веком Испании. Я расскажу о гениях испанской литературы, проживавших здесь, и о том, почему этот район также считается гастрономическим раем столицы. Вы увидите дом-музей Лопе де Вега, узнаете, где прожил последние дни Мигель Де Сервантес, и остановитесь у старейшего театра Фламенко «Вийа Роса» на площади Святой Анны.

Элегантные сады и дворцы
Ретиро — крупнейший в Европе парк и любимое место отдыха мадридцев. Среди его вековых деревьев вы обнаружите живописные сады, спрятанные от туристов, и единственный сохранившийся в Европе Стеклянный дворец ХIX века. Полюбуетесь огромной коллекцией роз и проникнетесь романтикой Ретиро у пруда. А я расскажу об истории парка, уходящей в 17 век, и его секретах.

Квартал эпохи династии Бурбонов
Наш обратный путь пройдет по более современной части столицы. На выезде из парка вас встретят Ворота Алкалы, воспетые мадридцами в песнях и стихах. Проехав мимо элегантных зданий 19-20 веков, вы окажетесь у легендарной площади имени богини Кибелы, где увидите, без сомнений, главные здания Мадрида — Мэрию и банк Испании. А в конце прогулки свои секреты откроет площадь Ворот Солнца.

По вашему желанию маршрут может быть изменён (если это возможно с точки зрения безопасного передвижения на сегвеях).

Организационные детали

  • Аренда сегвеев и шлемы (они обязательны) включены в стоимость экскурсии.
  • Продолжительность экскурсии включает время на обучение управлением сегвеем (2-5мин. на человека индивидуально).
  • Экскурсия и обучающий тренинг проводятся в сопровождении профессионального гида-инструктора с большим опытом работы с разными группами туристов.
  • Минимальный возраст участников экскурсии — 10 лет. Дети допускаются ростом от 1 метра, от 32 кг (приблизительно), взрослые до 110 кг (приблизительно). Это обусловлено характеристиками сегвеев. Условия участия детей оговариваются предварительно.
  • При количестве путешественников от 6 человек предоставляется скидка. Напишите мне, на какое время и количество человек вы хотите забронировать экскурсию, и я укажу точную стоимость.
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Василий
Василий
Дипломированный гид по Мадриду и Мадридской автономии. В Мадриде проживаю более 14 лет на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, опыт переводчика и ВИП сопровождения. Бесконечно влюблен в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие от процесса знакомства с ним гостей столицы. Специализируюсь на экскурсиях по Мадриду на Сегвей (Segway), велосипедах, электроскутерах и, конечно, пешеходных экскурсиях. Являюсь признано одним из опытных гидов в Мадриде. Моя специализация это любопытные факты из истории города и его жителей, анекдоты, названия улиц и ответы на вопросы: «почему...?» Большинство моих клиентов это испано и англоязычный контингент, в том числе испанцы и сами мадридцы. По профессии я актер кино и телевидения, люблю импровизировать в создании маршрутов. Приглашаю проникнуться духом этого таинственного города, хранящего много загадок и историй, атмосфера которого несомненно очарует с первого шага. Добро пожаловать в Мадрид!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Отличная экскурсия. Помимо парка Ретиро удалось увидеть и узнать еще очень много интересного. Василий показал нам Мадрид с новой стороны. Большое ему спасибо за это.
13 февраля 2020
Наши туристы оценили экскурсию на отлично, программа очень понравилась!
Сделали лишь акцент на том, что стоит оценить свои силы перед выбором данной экскурсии, так как предусмотрено передвижение на большое расстояние по проезжей части с общим потоком транспрта (не для всех новичков в вождении).
За данную экскурсию Василию спасибо!
6 ноября 2019
Экскурсию рекомендую всем, очень интересная, два часа пролетели незаметно! Василий профессионал в своём деле! Главное ты отдыхаешь, наслаждаешься видами и узнаёшь много нового. Мы с дочерью не только посмотрели парк, узнали его историю, но и по дороге познакомились с городом! Очень удобный маршрут, тем кто с детьми, как раз, то что надо!!! Дочь была в восторге! Прокатиться по дорогам Мадрида, рядом с потоком машин, тоже классно, но всё безопасно!!!!
8 апреля 2019
Экскурсия прошла замечательно. Лично я выбрала эту экскурсию, чтобы научиться ездить на сегвеях. И это реально круто и они действительно легки в управлении. Сначала немного страшно, особенно по дорогам, но потом осваиваешься и кайфуешь. Я не любитель экскурсий с большим количеством исторической информации, она, к сожалению, у меня быстро забывается. Поэтому выбор также был остановлен на подобной экскурсии, Василий показал и рассказал ровно столько, сколько лично мне надо. По времени на сайте указано три часа, на деле мы катались часа два. Но по моим ощущениям я была уверена, что все три часа. Поэтому мне хватило. Хотя, конечно, кататься на сегвее я могла бы и весь день, хоть ноги немного и устают.
30 сентября 2018
Незабываемая прогулка на Сегвеях. Увлекательный маршрут, ценная информация, приятный гид - все это воссоединилось в памятном знакомстве с Мадридом. Мы планировали другую обзорную экскурсию после этой, которую пришлось отменить, так как Василий показал много достопримечательностей помимо парка. Мы получили тонну советов, где провести время, что попробовать в каких ресторанах от гида. Один из участников не имел опыта с Сегвейем до этого. После 5и учебных минут, эта проблема была решена. Василий встретил нас с Сегвейм в руках (мы не тратили время на аренду этого средства передвижения). Гид был на связи до и после экскурсии и с лёгкостью передвинул назначенное время места по нашему запросу. Очень рекомендую, так как пешеходная экскурсия не имеет возможности покрыть столь обширный маршрут. Василий спасибо, уже рассылаю ваш контакт всем желающим посетить Мадрид!

Василий проводит ещё 2 экскурсии

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