1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
«По дороге осмотрите фасад Центрального банка, Дворец телекоммуникаций, ворота Алкала, парк Ретиро, которые, хоть и являются символами города, имеют отношению к более позднему историческому периоду»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
«Расцвет города пришелся также на время правления Изабеллы II и Альфонсо XII, который начал строительство собора Альмудена и чей памятник украшает парк Ретиро»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
«от современного Мадрида Сити до старейшего городского парка Ретиро, вы не заблудитесь в «музейном треугольнике»…»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
«Мы посетим городской парк Ретиро, созданный для прогулок королевской семьи и рассмотрим монументальные ворота Алкала, служившие когда-то парадным въездом в столицу»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
«Побывать на Восточной площади (Plaza Oriente), увидеть парк Сабатини (Jardin de Sabatini), площадь Изабэль II (Plaza Isabel II)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €95 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
«Ретиро — крупнейший в Европе парк и любимое место отдыха мадридцев»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
«Их можно увидеть на стенах, в парках, встретить на городских праздниках и найти в пустынных галереях»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
«Богемный квартал и легендарный парк»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
«Центральный парк Мадрида, который долгое время был открыт лишь для монархии»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду
Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Начало: На площади Сибелис
«Вы познакомитесь с историей проспекта Прадо, к которому примыкает парк Ретиро»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €59 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Изысканный Мадрид: аристократическая прогулка по Саламанке
Погрузитесь в мир роскоши и истории Мадрида, прогуливаясь по аристократической Саламанке с её дворцами, особняками и знаменитой «Золотой милей»
Начало: Около дворца Сибелес
«Также вы услышите необычный факт о парке и прогуляетесь до Большого пруда с лодочками»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
- ИИрина2 июня 2024Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
- ДДмитрий27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию!
- ДДаниил18 мая 2024Незабываемая прогулка по Мадриду с погружением в историю города
- ДДаниил18 мая 2024Потрясающий тур для любителей стрит-арта!
- ИИрина16 мая 2024Эдуард, здравствуйте! большое Вам спасибо за проведенную экскурсию, мы в восторге от Вашей замечательной подачи истории, от прекрасно построенного маршрута. Мы
- ЕЕлена10 мая 2024Лариса прекрасный рассказчик и очень внимательна к туристам. Три часа прошли на одном дыхании!
- ИИнесса22 апреля 2024Элеонора-прекрасный профессиональный гид, замечательный рассказчик и очаровательная женщина! Обзорная пешеходная экскурсия по Мадриду была познавательной и очень интересной. Благодарим Элеонору за прекрасно проведенное время в Мадриде!
- ММарина1 апреля 2024Экскурсия понравилась очень, осталось ощущение праздника! Положенные 3 часа истекли, а хотелось продолжать гулять и слушать Ларису. Спасибо за прекрасную и интересную прогулку!
- ВВасилий15 марта 2024Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании. С благодарностью, Светлана и Василий
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Парки»
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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Парки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 59 до 330. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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