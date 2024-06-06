Экскурсии по паркам Мадрида

Найдено 11 экскурсий в категории «Парки» в Мадриде на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мадрид: прошлое и настоящее
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
«По дороге осмотрите фасад Центрального банка, Дворец телекоммуникаций, ворота Алкала, парк Ретиро, которые, хоть и являются символами города, имеют отношению к более позднему историческому периоду»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
168 за всё до 4 чел.
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
«Расцвет города пришелся также на время правления Изабеллы II и Альфонсо XII, который начал строительство собора Альмудена и чей памятник украшает парк Ретиро»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Мадридом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
74 отзыва
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
«от современного Мадрида Сити до старейшего городского парка Ретиро, вы не заблудитесь в «музейном треугольнике»…»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 100 за всё до 3 чел.
Величественный Мадрид
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
«Мы посетим городской парк Ретиро, созданный для прогулок королевской семьи и рассмотрим монументальные ворота Алкала, служившие когда-то парадным въездом в столицу»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
🛴 На самокатах
Индивидуальная
1 час
33 отзыва
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
«Побывать на Восточной площади (Plaza Oriente), увидеть парк Сабатини (Jardin de Sabatini), площадь Изабэль II (Plaza Isabel II)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 95 за всё до 8 чел.
Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
«Ретиро — крупнейший в Европе парк и любимое место отдыха мадридцев»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 134 за всё до 6 чел.
Искусство мадридских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
«Их можно увидеть на стенах, в парках, встретить на городских праздниках и найти в пустынных галереях»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 80 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
«Богемный квартал и легендарный парк»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 110 за всё до 10 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
«Центральный парк Мадрида, который долгое время был открыт лишь для монархии»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
От Прадо до Ретиро - пешком через века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду
Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Начало: На площади Сибелис
«Вы познакомитесь с историей проспекта Прадо, к которому примыкает парк Ретиро»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 59 за всё до 10 чел.
Изысканный Мадрид: прогулка по аристократической Саламанке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Изысканный Мадрид: аристократическая прогулка по Саламанке
Погрузитесь в мир роскоши и истории Мадрида, прогуливаясь по аристократической Саламанке с её дворцами, особняками и знаменитой «Золотой милей»
Начало: Около дворца Сибелес
«Также вы услышите необычный факт о парке и прогуляетесь до Большого пруда с лодочками»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
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    прогулки. Надеемся, что это не последняя наша встреча и удастся попутешествовать с Эдуардом также в другие города. Желаем нашему гиду успехов и адекватных клиентов.

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Аристократичный Мадрид
    Большое спасибо за экскурсию!
  • Д
    Даниил
    18 мая 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Незабываемая прогулка по Мадриду с погружением в историю города
  • Д
    Даниил
    18 мая 2024
    Искусство мадридских улиц
    Потрясающий тур для любителей стрит-арта!
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Эдуард, здравствуйте! большое Вам спасибо за проведенную экскурсию, мы в восторге от Вашей замечательной подачи истории, от прекрасно построенного маршрута. Мы
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    чудесно провели время с Вами, оно пробежало незаметно. обязательно вернемся, чтобы Вы показали нам те достопримечательности и окрестности Мадрида, к-рые мы, из-за нехватки времени, не успели посмотреть. до новой встречи!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Лариса прекрасный рассказчик и очень внимательна к туристам. Три часа прошли на одном дыхании!
  • И
    Инесса
    22 апреля 2024
    Величественный Мадрид
    Элеонора-прекрасный профессиональный гид, замечательный рассказчик и очаровательная женщина! Обзорная пешеходная экскурсия по Мадриду была познавательной и очень интересной. Благодарим Элеонору за прекрасно проведенное время в Мадриде!
  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Экскурсия понравилась очень, осталось ощущение праздника! Положенные 3 часа истекли, а хотелось продолжать гулять и слушать Ларису. Спасибо за прекрасную и интересную прогулку!
  • В
    Василий
    15 марта 2024
    Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
    Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании. С благодарностью, Светлана и Василий
    Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Парки»

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  1. Мадрид: прошлое и настоящее
  2. Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
  3. Первое знакомство с Мадридом
  4. Величественный Мадрид
  5. Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Парки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 59 до 330. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Парки», 213 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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