🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом «По дороге осмотрите фасад Центрального банка, Дворец телекоммуникаций, ворота Алкала, парк Ретиро, которые, хоть и являются символами города, имеют отношению к более позднему историческому периоду» € 168 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы «Расцвет города пришелся также на время правления Изабеллы II и Альфонсо XII, который начал строительство собора Альмудена и чей памятник украшает парк Ретиро» от € 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 74 отзыва Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города Начало: По договоренности с туристами «от современного Мадрида Сити до старейшего городского парка Ретиро, вы не заблудитесь в «музейном треугольнике»…» от € 100 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города «Мы посетим городской парк Ретиро, созданный для прогулок королевской семьи и рассмотрим монументальные ворота Алкала, служившие когда-то парадным въездом в столицу» € 330 за всё до 6 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 1 час 33 отзыва Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт «Побывать на Восточной площади (Plaza Oriente), увидеть парк Сабатини (Jardin de Sabatini), площадь Изабэль II (Plaza Isabel II)» от € 95 за всё до 8 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании «Ретиро — крупнейший в Европе парк и любимое место отдыха мадридцев» от € 134 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом «Их можно увидеть на стенах, в парках, встретить на городских праздниках и найти в пустынных галереях» от € 80 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом Начало: Calle Mayor «Богемный квартал и легендарный парк» от € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства «Центральный парк Мадрида, который долгое время был открыт лишь для монархии» от € 250 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида Начало: На площади Сибелис «Вы познакомитесь с историей проспекта Прадо, к которому примыкает парк Ретиро» от € 59 за всё до 10 чел.