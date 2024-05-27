Экскурсии по парку Ретиро в Мадриде

Найдено 8 экскурсий в категории «Парк ретиро» в Мадриде на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Мадридом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
74 отзыва
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 100 за всё до 3 чел.
Величественный Мадрид
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 134 за всё до 6 чел.
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 110 за всё до 10 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
От Прадо до Ретиро - пешком через века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду
Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Начало: На площади Сибелис
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 59 за всё до 10 чел.
Изысканный Мадрид: прогулка по аристократической Саламанке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Изысканный Мадрид: аристократическая прогулка по Саламанке
Погрузитесь в мир роскоши и истории Мадрида, прогуливаясь по аристократической Саламанке с её дворцами, особняками и знаменитой «Золотой милей»
Начало: Около дворца Сибелес
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Аристократичный Мадрид
    Большое спасибо за экскурсию!
  • Д
    Даниил
    18 мая 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Незабываемая прогулка по Мадриду с погружением в историю города
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Лариса прекрасный рассказчик и очень внимательна к туристам. Три часа прошли на одном дыхании!
  • И
    Инесса
    22 апреля 2024
    Величественный Мадрид
    Элеонора-прекрасный профессиональный гид, замечательный рассказчик и очаровательная женщина! Обзорная пешеходная экскурсия по Мадриду была познавательной и очень интересной. Благодарим Элеонору за прекрасно проведенное время в Мадриде!
  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Экскурсия понравилась очень, осталось ощущение праздника! Положенные 3 часа истекли, а хотелось продолжать гулять и слушать Ларису. Спасибо за прекрасную и интересную прогулку!
  • В
    Василий
    15 марта 2024
    Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
    Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании. С благодарностью, Светлана и Василий
    Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании
  • Г
    Гузель
    10 марта 2024
    Величественный Мадрид
    Замечательный высокопрофессиональный гид. Интересная, познавательная экскурсия. Рекомендую
  • Е
    Елена
    12 декабря 2023
    Величественный Мадрид
    Мне понравилось
  • Е
    Екатерина
    30 ноября 2023
    Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
    Элеонора потрясающе легкий и позитивный человек! Чутко чувствует что нужно каждому и дает ровно такое количество информации, которое запрашивается. Экскурсия прошла как на «одном дыхании», Благодарим!!!
  • A
    Alexey
    20 августа 2023
    Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
    очень хорошо организованная и интересная экскурсия. мы были семьёй 6 человек. дочери было сложно освоить сегвей, но Василий ее вез ща собой всю дорогу, просто молодец. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Парк ретиро»

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  5. Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
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  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Парк ретиро" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 59 до 330. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Парк ретиро», 149 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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