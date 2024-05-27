1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду
Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Начало: На площади Сибелис
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €59 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Изысканный Мадрид: аристократическая прогулка по Саламанке
Погрузитесь в мир роскоши и истории Мадрида, прогуливаясь по аристократической Саламанке с её дворцами, особняками и знаменитой «Золотой милей»
Начало: Около дворца Сибелес
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию!
- ДДаниил18 мая 2024Незабываемая прогулка по Мадриду с погружением в историю города
- ЕЕлена10 мая 2024Лариса прекрасный рассказчик и очень внимательна к туристам. Три часа прошли на одном дыхании!
- ИИнесса22 апреля 2024Элеонора-прекрасный профессиональный гид, замечательный рассказчик и очаровательная женщина! Обзорная пешеходная экскурсия по Мадриду была познавательной и очень интересной. Благодарим Элеонору за прекрасно проведенное время в Мадриде!
- ММарина1 апреля 2024Экскурсия понравилась очень, осталось ощущение праздника! Положенные 3 часа истекли, а хотелось продолжать гулять и слушать Ларису. Спасибо за прекрасную и интересную прогулку!
- ВВасилий15 марта 2024Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании. С благодарностью, Светлана и Василий
- ГГузель10 марта 2024Замечательный высокопрофессиональный гид. Интересная, познавательная экскурсия. Рекомендую
- ЕЕлена12 декабря 2023Мне понравилось
- ЕЕкатерина30 ноября 2023Элеонора потрясающе легкий и позитивный человек! Чутко чувствует что нужно каждому и дает ровно такое количество информации, которое запрашивается. Экскурсия прошла как на «одном дыхании», Благодарим!!!
- AAlexey20 августа 2023очень хорошо организованная и интересная экскурсия. мы были семьёй 6 человек. дочери было сложно освоить сегвей, но Василий ее вез ща собой всю дорогу, просто молодец. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Парк ретиро»
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