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Пустой Прадо только для Вас!

5
2 отзыва
Инга А.
Инга А. – Гид из Мадрида
Пустой Прадо только для Вас!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🎫Онлайн билеты
  • ⚙️Необычно и интересно

  • €150 за экскурсию

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Пустой Прадо только для Вас!
Пустой Прадо только для Вас!

Что вы увидите

  • Музей Прадо
Пустой Прадо только для Вас!Вам предоставляется уникальная возможность — увидеть самые главные шедевры Прадо в пустом музее, пока он ещё не распахнул свои двери для посетителей. Продолжительность экскурсии 🧭 внутри музея — 1 час. После экскурсии желающие могут остаться в музее и самостоятельно осматривать временные выставки или музейную коллекцию. Экскурсия ⛳ с 9:00 -10:00. Группа рассчитана на 12 человек ( включая гида). Стоимость билета на каждого 50 евро (цена музея) + клиенты оплачивают билет 🎫 на гида. Эта экскурсия готовится заранее(подробности при подаче заявки), как минимум за неделю до установленной даты. Этот тип билета не допускает ни бронирования, ни возврата. Внимание! В качестве исключения возможно провести эту экскурсию и для меньшего количества желающих(от 1–12 чел. ). Однако для этого обязательно необходимо заблаговременно проконсультироваться. Цена будет выше. Данное дополнение было внесено 20 января 2020 г.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • группа оплачивает входной билет гиду
  • личные расходы
  • сувениры
Начало и место завершения
🚩 Музей Прадо.
Пустой Прадо только для Вас!
Пустой Прадо только для Вас!
Пустой Прадо только для Вас!
Пустой Прадо только для Вас!

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  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инга А.
Инга А.
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2 отзыва оставили туристы

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