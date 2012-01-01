Пустой Прадо только для Вас!Вам предоставляется уникальная возможность — увидеть самые главные шедевры Прадо в пустом музее, пока он ещё не распахнул свои двери для посетителей. Продолжительность экскурсии 🧭 внутри музея — 1 час. После экскурсии желающие могут остаться в музее и самостоятельно осматривать временные выставки или музейную коллекцию. Экскурсия ⛳ с 9:00 -10:00. Группа рассчитана на 12 человек ( включая гида). Стоимость билета на каждого 50 евро (цена музея) + клиенты оплачивают билет 🎫 на гида. Эта экскурсия готовится заранее(подробности при подаче заявки), как минимум за неделю до установленной даты. Этот тип билета не допускает ни бронирования, ни возврата. Внимание! В качестве исключения возможно провести эту экскурсию и для меньшего количества желающих(от 1–12 чел. ). Однако для этого обязательно необходимо заблаговременно проконсультироваться. Цена будет выше. Данное дополнение было внесено 20 января 2020 г.
Что входит
услуги гида
Что не входит
группа оплачивает входной билет гиду
личные расходы
сувениры
Начало и место завершения
🚩 Музей Прадо.
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