Пустой Прадо только для Вас!Вам предоставляется уникальная возможность — увидеть самые главные шедевры Прадо в пустом музее, пока он ещё не распахнул свои двери для посетителей. Продолжительность экскурсии 🧭 внутри музея — 1 час. После экскурсии желающие могут остаться в музее и самостоятельно осматривать временные выставки или музейную коллекцию. Экскурсия ⛳ с 9:00 -10:00. Группа рассчитана на 12 человек ( включая гида). Стоимость билета на каждого 50 евро (цена музея) + клиенты оплачивают билет 🎫 на гида. Эта экскурсия готовится заранее(подробности при подаче заявки), как минимум за неделю до установленной даты. Этот тип билета не допускает ни бронирования, ни возврата. Внимание! В качестве исключения возможно провести эту экскурсию и для меньшего количества желающих(от 1–12 чел. ). Однако для этого обязательно необходимо заблаговременно проконсультироваться. Цена будет выше. Данное дополнение было внесено 20 января 2020 г.