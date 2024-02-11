Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Не планируйте ничего на воскресенье! Именно в этот день открыт культовый блошиный рынок, существующий в Мадриде аж с 16 века.
Мы поспешим туда, чтобы найти уникальный антиквариат и проникнуть в тайное логово местных художников.
А после выясним, почему Пласа-Майор выкрашена в бордовый цвет, по какой улице гуляли звёзды старого Голливуда и где пеклись вкусняшки для королевского двора.
Мы поспешим туда, чтобы найти уникальный антиквариат и проникнуть в тайное логово местных художников.
А после выясним, почему Пласа-Майор выкрашена в бордовый цвет, по какой улице гуляли звёзды старого Голливуда и где пеклись вкусняшки для королевского двора.
Ближайшие даты:
11
фев
фев
18
фев
фев
25
фев
фев
3
мар
мар
10
мар
мар
17
мар
мар
24
мар
мар
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы узнаете, как в Мадриде появился культовый рынок «Эль Растро», почему власть хотела уничтожить его в 1980-е годы и как горожане защитили эту неотъемлемую часть столицы.
- Посетите секретные лавочки, где прямо во время экскурсии сможете приобрести необычный антиквариат и небанальные сувениры.
- Увидите самые интересные артефакты — взятые, например, с главного столичного кладбища имени Святого Исидро. Вам с удовольствием объяснят, откуда в лавке появилась та или иная любопытная вещица.
- Окажетесь в тайном арт-пространстве с выставкой работ местных талантов, про которое знаем только мы и наши гости. Это будет наш с вами секрет:) Произведения художников можно приобрести или заказать в любую точку Земли.
- Далее мы погуляем по средневековой части Мадрида и поизучаем главную площадь — Пласа-Майор. Вы узнаете, почему она выкрашена в бордовый цвет, кто имел право здесь жить в 16-18 веках и где выпекались вкусняшки для королевского двора.
- На рынке Святого Мигеля мы угостимся лучшими местными деликатесами. Вы поймёте, чем раньше являлся рынок и как он менялся, превращаясь в популярный фудкорт. Посмотрите на старинные гравюры и винтажные фото.
- Завершим прогулку на проспекте, где любили гулять звёзды золотого Голливуда начала 20 века. Вы узнаете, кто и почему пригласил для строительства проспекта американских архитекторов, и увидите аутентичные бары, которым более 100 лет.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Покупки на рынке и фудкорте оплачиваются вами самостоятельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро Puerta de Toledo
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваша команда гидов в Мадриде
¡Hola! Меня зовут Ева. Я и моя команда специализируемся на путешествиях по Испании, и наша миссия — помочь людям исследовать эту красивую страну, её культуру, историю и людей. Мы организуем экскурсии и туры, которые включают в себя не только посещение основных достопримечательностей, но и полноценное погружение в культуру страны. Мы учитываем все пожелания наших гостей, основываясь на уже составленных программах. Наша команда — это люди, которые любят Испанию и знают её как свои пять пальцев. Мы готовы увлекательно и нескучно делиться с вами своими знаниями и опытом, чтобы ваше путешествие стало ярким и незабываемым.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мадрида
Похожие туры из Мадрида
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Площадь Пуэрта-дель-Соль
Завтра
7 фев
8 фев
9 фев
€104 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
на площади Изабель II
Завтра
7 фев
8 фев
9 фев
€22 за человека
Индивидуальная
4 часа
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня
7 фев
8 фев
9 фев
€168 за всё до 4 чел.