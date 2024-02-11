Винтажный Мадрид
Индивидуальная экскурсия в Мадриде

Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт

Не планируйте ничего на воскресенье! Именно в этот день открыт культовый блошиный рынок, существующий в Мадриде аж с 16 века.

Мы поспешим туда, чтобы найти уникальный антиквариат и проникнуть в тайное логово местных художников.

А после выясним, почему Пласа-Майор выкрашена в бордовый цвет, по какой улице гуляли звёзды старого Голливуда и где пеклись вкусняшки для королевского двора.
Винтажный Мадрид
Винтажный Мадрид
Винтажный Мадрид
Ближайшие даты:
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фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, как в Мадриде появился культовый рынок «Эль Растро», почему власть хотела уничтожить его в 1980-е годы и как горожане защитили эту неотъемлемую часть столицы.
  • Посетите секретные лавочки, где прямо во время экскурсии сможете приобрести необычный антиквариат и небанальные сувениры.
  • Увидите самые интересные артефакты — взятые, например, с главного столичного кладбища имени Святого Исидро. Вам с удовольствием объяснят, откуда в лавке появилась та или иная любопытная вещица.
  • Окажетесь в тайном арт-пространстве с выставкой работ местных талантов, про которое знаем только мы и наши гости. Это будет наш с вами секрет:) Произведения художников можно приобрести или заказать в любую точку Земли.
  • Далее мы погуляем по средневековой части Мадрида и поизучаем главную площадь — Пласа-Майор. Вы узнаете, почему она выкрашена в бордовый цвет, кто имел право здесь жить в 16-18 веках и где выпекались вкусняшки для королевского двора.
  • На рынке Святого Мигеля мы угостимся лучшими местными деликатесами. Вы поймёте, чем раньше являлся рынок и как он менялся, превращаясь в популярный фудкорт. Посмотрите на старинные гравюры и винтажные фото.
  • Завершим прогулку на проспекте, где любили гулять звёзды золотого Голливуда начала 20 века. Вы узнаете, кто и почему пригласил для строительства проспекта американских архитекторов, и увидите аутентичные бары, которым более 100 лет.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Покупки на рынке и фудкорте оплачиваются вами самостоятельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро Puerta de Toledo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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