1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
«За вечер мы посетим несколько необычных и любимых местными жителями заведений, чтобы в каждом попробовать блюда, которыми они славятся»
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
«Конечно же, если у вас есть силы, желание и время, то мы можем отправиться гулять по ночному Мадриду»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
«Мадридцы никогда не проводят весь вечер в одном баре, и мы с вами не будем нарушать эту традицию: маршрут нашей прогулки пройдет по четырем барам в исторической части Мадрида, куда нечасто добираются туристы и где любят отдыхать местные жители»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по мадридским крышам: панорамы, история и секретные места
Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями
«Дневные и вечерние панорамы Мадрида способны очаровать каждого, кто считает себя городским романтиком»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €60 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
«Хотя здесь всегда царит насыщенная атмосфера, особенно оживленными бывают вечера и выходные»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от €67 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
«Прогулка по вечернему старому Мадриду, где вы увидите все главные достопримечательности имперской столицы Испании»
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€95 за человека
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
«А если экскурсия состоится в вечернее время, оцените красоту новогодней иллюминации»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana3 июня 2024Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
- IIgors20 апреля 2024Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
- ССветлана15 марта 2024Отличная гастро-прогулка со знающим гидом! Вкусная во всех смыслах)). Много интересных историй о мадридской гастрономии и заведениях с более чем 100-летнем стажем, открытие некоторых традиционных блюд и напитков, теплая дружественная атмосфера.
- ССветлана14 января 2024Очень интересно хотя немного мало по времени. Из-за того, что были привязаны к началу шоу фламенко последние пол часа экскурсии практически бежали. Шоу фламенко очень понравилось, места были прямо напротив сцены и немного выше, поэтому видно всё было великолепно.
- AAleksandr4 ноября 2023Огромное Спасибо. Очень интересно,увлекательно. С яркими образами и примерами. Ксения отлично знает Мадрид,историю и ситуацию сейчас. Несмотря на вмешательство погоды,резкое похолодание,нам удалось узнать Мадрид,его историю,кухню,вкусные места. Спасибо.
- ААнатолий13 октября 2023Гид Ксения - на высшем уровне. Профессионально и интересно. В короткое время смогла рассказать и показать максимально много полезного и красивого. РЕКОМЕНДУЮ 100%!
- ННаталья6 октября 2023Очень приятная прогулка по районам, до которых обычный турист вряд-ли бы добрался сам. Создаёт впечатление многогранности и многокультурности города. Если не
- ИИрина9 августа 2023Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и рассказ так, чтобы мы
- IIrina2 апреля 2023Информативные, интересные экскурсии. Лучше не бывает!
- ССветлана1 апреля 2023Спасибо нашему гиду, Андрею,за интереснейшую экскурсию,скорее прогулку по районам Мадрида. Прекрасный рассказчик, приятный человек, знающий и любящий свой город. Вообще,
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Вечерние»
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