Вечерние экскурсии Мадрида

Найдено 7 экскурсий в категории «Вечерние» в Мадриде на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
«За вечер мы посетим несколько необычных и любимых местными жителями заведений, чтобы в каждом попробовать блюда, которыми они славятся»
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от 150 за всё до 10 чел.
Экспресс Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
«Конечно же, если у вас есть силы, желание и время, то мы можем отправиться гулять по ночному Мадриду»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
115 за всё до 6 чел.
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
«Мадридцы никогда не проводят весь вечер в одном баре, и мы с вами не будем нарушать эту традицию: маршрут нашей прогулки пройдет по четырем барам в исторической части Мадрида, куда нечасто добираются туристы и где любят отдыхать местные жители»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 90 за всё до 10 чел.
Прогулка по мадридским крышам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Прогулка по мадридским крышам: панорамы, история и секретные места
Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями
«Дневные и вечерние панорамы Мадрида способны очаровать каждого, кто считает себя городским романтиком»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 60 за всё до 7 чел.
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
«Хотя здесь всегда царит насыщенная атмосфера, особенно оживленными бывают вечера и выходные»
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от 67 за всё до 10 чел.
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
«Прогулка по вечернему старому Мадриду, где вы увидите все главные достопримечательности имперской столицы Испании»
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
95 за человека
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
«А если экскурсия состоится в вечернее время, оцените красоту новогодней иллюминации»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
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    Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!

    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и
  • I
    Igors
    20 апреля 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
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    легкая и познавательная, время пролетело быстро. Совету не есть за 10 часов, попробовали много вкусного и выпили потрясающие испанские вина, вермуты и еще что-то. . Совет. Если бывал в городе или первый раз, находите возможность брать гида. Он поможет открыть и возможно полюбить город в который вы приехали.

  • С
    Светлана
    15 марта 2024
    Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
    Отличная гастро-прогулка со знающим гидом! Вкусная во всех смыслах)). Много интересных историй о мадридской гастрономии и заведениях с более чем 100-летнем стажем, открытие некоторых традиционных блюд и напитков, теплая дружественная атмосфера.
  • С
    Светлана
    14 января 2024
    Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
    Очень интересно хотя немного мало по времени. Из-за того, что были привязаны к началу шоу фламенко последние пол часа экскурсии практически бежали. Шоу фламенко очень понравилось, места были прямо напротив сцены и немного выше, поэтому видно всё было великолепно.
  • A
    Aleksandr
    4 ноября 2023
    Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
    Огромное Спасибо. Очень интересно,увлекательно. С яркими образами и примерами. Ксения отлично знает Мадрид,историю и ситуацию сейчас. Несмотря на вмешательство погоды,резкое похолодание,нам удалось узнать Мадрид,его историю,кухню,вкусные места. Спасибо.
  • А
    Анатолий
    13 октября 2023
    Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
    Гид Ксения - на высшем уровне. Профессионально и интересно. В короткое время смогла рассказать и показать максимально много полезного и красивого. РЕКОМЕНДУЮ 100%!
  • Н
    Наталья
    6 октября 2023
    Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
    Очень приятная прогулка по районам, до которых обычный турист вряд-ли бы добрался сам. Создаёт впечатление многогранности и многокультурности города. Если не
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    ожидать от нее типичной экскурсии, наполненной историческими событиями и датами, а хотите пройтись и увидеть нетуристические районы своими глазами, то точно останетесь довольны. Андрей - очень отзывчивый ко всем вопросам, даёт грамотные советы по тому, куда сходить и что посмотреть, исходя из пожеланий туриста. С удовольствием посоветую его услуги своим знакомым и друзьям.

    Очень приятная прогулка по районам, до которых обычный турист вряд-ли бы добрался сам. Создаёт впечатление многогранности и многокультурности городаОчень приятная прогулка по районам, до которых обычный турист вряд-ли бы добрался сам. Создаёт впечатление многогранности и многокультурности городаОчень приятная прогулка по районам, до которых обычный турист вряд-ли бы добрался сам. Создаёт впечатление многогранности и многокультурности города
  • И
    Ирина
    9 августа 2023
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и рассказ так, чтобы мы
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    могли побывать там, где мы еще не были. Нашлось и чем удивить, и чем расширить уже имеющиеся знания и представления о мадридской кухне. С удовольствием продолжим прогулку в следующий раз, чтобы узнать еще много других интересных мест, поскольку список интересных мадридских тапас-баров и ресторанов не исчерпаем 😅

    Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и
  • I
    Irina
    2 апреля 2023
    Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
    Информативные, интересные экскурсии. Лучше не бывает!
  • С
    Светлана
    1 апреля 2023
    Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
    Спасибо нашему гиду, Андрею,за интереснейшую экскурсию,скорее прогулку по районам Мадрида. Прекрасный рассказчик, приятный человек, знающий и любящий свой город. Вообще,
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    Андрей дал некий ритм нашему приезду. Посоветовал где вкусно поесть,что посмотреть. Помог со многим,что сделало наше пребывание в Мадриде незабываемым! Рекомендую всем🌺

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Вечерние" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 60 до 200. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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