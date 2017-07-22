У нас принято, что ресторан это очень дорого, поэтому мы называем недорогие рестораны, как кафе, но ведь даже MacDonalds считается рестораном по факту. Так вот, приготовили для туристов посещающих испанский Мадрид, 5 самых лучших и недорогих ресторанов, где можно вкусно поесть за небольшие деньги

В Мадриде есть заведения, которые известны своей вкусной кухней и достаточно приемлемой ценой на блюда. Ниже мы приведем список ресторанов в которых можно поесть вкусно и в тоже время бюджетно.

1. Entre Caceres y Badajoz

Наверное, это лучшее место в Мадриде, чтобы получить настоящее впечатление от испанского тапас. Заказывая вино или пиво, вы получаете бесплатную тарелку с картофелем, чоризо или другими закусками. Мы не рекомендуем данное заведения для романтического ужина, так как оно достаточно шумное. Это место настолько удивительное и дешевое, что почти каждый день забито до отказа, поэтому будьте готовы стоять плечо к плечу, если хотите поесть здесь.

Телефон: +34 914 01 28 32

Время работы: Пн.- Пт. ( с 7:00 до 17:00/ с 20:00 до 1:30); Сб. - Вс. (с 9:00 до 17:00/с 20:00 до 13:30)

Calle Don Ramon de la Cruz 109 Madrid, Мадрид, Испания

Calle Don Ramon de la Cruz 109 Madrid, Мадрид, Испания

2. Bar La Manduca

Еще одна местная жемчужина, это место в котором подают лучший пататас бравас во всем Мадриде. Закажите другие недорогие блюда, это как правило большие тарелки с закусками с которыми вы можете поделиться со своими друзьями. Попробуйте ветчину или один из гигантских багетов с лососем, сыром бри или карамелизованным луком. Заведение без лишних излишеств, открытая терраса- это место стоит посетить в теплое время года. Соотношение цена-качество, тут просто отличное.

Телефон: +34 914 05 13 23

Часы работы: Пн. - Вс. (с 10:00 до 16:30/ с 19:00 до 00:00)

Avenida Donostiarra 6, 28027 Мадрид, Испания

3. Lateral

Lateral имеет несколько заведений в Мадриде и неслучайно. В меню имеется большое разнообразие вкусных тостов и тапас, по доступной цене. В заведении приглушенный свет и достаточно романтичная обстановка. Обслуживание превосходное и достаточное быстрое, бывает так что все столики заняты, но это не беда вы можете выпить в баре и подождать пока освободиться столик. Козий сыр с красным перцем и филе с карамелизованным луком, на кусочках слегка обжаренного багета, стоит ждать.

Телефон: +34 914 201 582

Часы работы: Вс.- Ср. (с 12:00 до 00:00); Чт. - Сб. ( с 12:00 до 02:00)

Plaza Sta. Aнa 12, Мадрид, 20812, Испания

4. Dray Martina

Доступное место Drаy Martina, предлагает испанскую кухню для гурманов, по разумной цене. Бутылка вина и обед из трех блюд обойдутся вам в среднем 25 евро на человека, а шикарный интерьер со старинными деревянными столами и модным декором, отлично подойдут для свидания или встречи с друзьями. Обязательно закажите баклажаны с мёдом и хумусом, или кесадилью в стиле Канарских островов с сыром Махореро и специальным соусом Мохо Верде.

Телефон: +34 910 81 00 56

Часы работы: Пн. - Пт. ( с 8:30 до 01:00); Сб. - Вс. (с 11:00 до 01:00)

Argensola улица N7 , 28004 Madrid, Испания

5. Tuk Tuk

Мадрид не является городом, который славится приготовлением блюд международной кухни. И если вы устали от местных блюд, то зайдите в ресторан азиатской кухни Тук Тук. Большие и вкусные порции не оставят вас равнодушными. Большая тарелка лапши или риса, обойдется вам менее 10-ти евро. Бронировать лучше заранее, так как место довольно популярное.

Телефон: +34 915 23 25 56

Часы работы: Пн. - Чт. (с 13:00 до 16:00/ с 20:00 до 23:00); Пт. - Сб. (с 13:00 до 16:30/ с 20:00 до 23:45); Вс. (с 13:00 до 16:30/ с 20:00 до 23:30)

C/ Barquillo, 28010 Мадрид, Испания