8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Занимательная экскурсия по столице под аккомпанемент сказочных историй, загадок и шоколада

Оксана
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Оксана – ваш гид
Задумка пойти на экскурсию с детьми всегда сопровождается вопросом: «а не будет ли им скучно?» Я сама мама и мне такое беспокойство очень понятно! За 2,5 часа я покажу такой Мадрид, который будет интересен и маленьким, и взрослым.

Вы разгадаете загадку главного символа города — бурого медведя и его земляничного дерева; загадаете желание в волшебном месте, с которого расходятся все дороги Испании; услышите легенды о призраке без головы и спрятанном кладе.

А в конце посмотрите, как готовят ароматные чуррос, и отведаете выпечку с отменным горячим шоколадом.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Пуэрта-дель-Соль
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Нескучный Мадрид с детьми!
Нескучный Мадрид с детьми!

Что вас ожидает

«Косолапый» символ Мадрида
Начнем мы, конечно, с главного «хранителя» города — медведя у земляничного дерева. Я расскажу о разных версиях его происхождения, о загадке диковинного растения, которое не имеет отношения ни к землянике, ни к дереву, и даже к Мадриду, и поделюсь секретом, зачем символическому зверю натирают лапку и хвост. Медведь с деревом, кстати, в Мадриде не один, и по дороге мы вместе попробуем найти, где «живут» его косолапые собратья.

Секретные уголки и сказочные истории
Выходя с центральной площади Мадрида, Пуэрта-дель-Соль, вы сможете загадать заветное желание на нулевом километре Испании, а я расскажу о любопытной традиции, связанной с главными часами страны. В одном таинственном месте я покажу самый маленький памятник Мадрида и дом местной «зубной феи». Возле королевского дворца научу вас определять, находится ли там король Испании. А еще мы проверим, есть ли выход из зеленых лабиринтов садов Сабатини. Все это время вас будут сопровождать испанские легенды и сказочные истории о призраке без головы, придворном архитекторе, зачарованном короле и спрятанных сокровищах.

Сладкая остановка
В уютном семейном кафе вы не только отведаете знаменитую испанскую выпечку «чуррос» с горячим шоколадом, но и узнаете, как готовят этот вкуснейший десерт. А если среди вас окажутся любители мороженого, я посоветую местечко, где его делают традиционным способом на собственной фабрике.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на детей от 6 лет с родителями.

Нескучный Мадрид с детьми!
Нескучный Мадрид с детьми!
Нескучный Мадрид с детьми!
Нескучный Мадрид с детьми!
Нескучный Мадрид с детьми!
Нескучный Мадрид с детьми!
Нескучный Мадрид с детьми!
Нескучный Мадрид с детьми!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Пуэрта-дель-Соль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Я профессиональный переводчик, преподаватель и, в свободное время, гид. Живу в Испании уже 13 лет, замужем за коренным мадридцем, так что самые интересные истории узнаю, что называется, из первых уст. Свободно владею испанским языком, что позволяет мне максимально использовать все источники информации, а также лучше понимать культуру страны. Не люблю стереотипов и предвзятого отношения и очень надеюсь, что мои экскурсии помогают людям узнать не только Мадрид, но и его жителей.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Спасибо большое Оксане за экскурсию! Она сумела заинтересовать детей (8 и 11 лет), и они многое запомнили. Позже все ещё ходили по городу и искали «мишек» - символ Мадрида. Но взрослым тоже не было скучно. Идеальная семейная семейная экскурсия!
2 февраля 2020
Сказать, что экскурсия понравилась - ничего не сказать!!!! Оксана потрясающий гид, рассказчик, человек. Это вот как раз то, что нужно с детьми. Собственно, данная прогулка как раз была придумана для них и она полностью оправдала ожидания. Когда в следующий раз вернусь в Мадрид - только Оксана!!!!! Мы, к сожалению, по неосторожности спонтанно заказали еще одну экскурсию у другого гида - как же мы были разочарованы(((( И вроде по рекомендации, и вроде человек солидный, но... не зашло. Вообще не зашло. И сразу стало понятно, как же важно чтобы гид был профессионалом и таким умелым, опытным как Оксана!!!!! Хочу еще раз от всей семьи поблагодарить ее!!!!
9 сентября 2019
Об экскурсии остальсь только позитивные впечатления! Ровно в назначенное время встретились с экскурсоводом, познакомились. Оксана очень интересно и доступно рассказывала про город, про различные достопримечательности, для ребенка распечатала карту и дала ему фломастер- все вместе отмечали на карте пройденный маршрут. Рассказывала интересные факты, которые мы бы сами никогда не узнали, просто поболтали о жизни в Испании, об их традициях и прочее. Посоветовала ресторан, помогла с выбором музея. Экскурсия прошла настолько непренужденно, что даже наш сын (4 года 9 мес) не устал- бегал искал медведей, которых в городе очень много. Большое спасибо нашему гиду Оксане! Исключительно рекомендую!
17 июня 2019
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Мадридом. Для дочки Оксана предложила небольшой квест. По мере прохождения маршрута считали медведей. Пили вкуснейший горячий шоколад в старинной кондитерской. Получилось замечательное общение и отличная экскурсия.
13 апреля 2019
все здорово. спасибо за экскурсию!
11 апреля 2019
Хочется сказать большое спасибо Оксане за экскурсию!очень трудно заинтересовать детей разных интересов и возрастов, но ей удалось.Узнали много нового и интересного.Остались довольны и взрослые и дети.Обязательно воспользуемся услугами этого гида в следующий приезд!!
25 марта 2019
Экскурсия действительно нескучная, живая , с множеством деталей , которые не заметишь сам. Ощущение , что прогуливаешься по городу с хорошим знакомым, но при этом чудесным образом оказываешься вовремя в удивительных местах!
9 марта 2019
Замечательный гид Оксана! Всё очень понравилось. Интересно и содержательно. Если соберёмся в Мадрид ещё, будем обращаться только к Оксане, и порекомендуем своим знакомым.

Оксана проводит ещё 3 экскурсии

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