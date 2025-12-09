8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это действительно было живо, весело и познавательно!
Задумка пойти на экскурсию с детьми всегда сопровождается вопросом: «а не будет ли им скучно?» Я сама мама и мне такое беспокойство очень понятно! За 2,5 часа я покажу такой читать дальшеуменьшить
Мадрид, который будет интересен и маленьким, и взрослым.
Вы разгадаете загадку главного символа города — бурого медведя и его земляничного дерева; загадаете желание в волшебном месте, с которого расходятся все дороги Испании; услышите легенды о призраке без головы и спрятанном кладе.
А в конце посмотрите, как готовят ароматные чуррос, и отведаете выпечку с отменным горячим шоколадом.
Начнем мы, конечно, с главного «хранителя» города — медведя у земляничного дерева. Я расскажу о разных версиях его происхождения, о загадке диковинного растения, которое не имеет отношения ни к землянике, ни к дереву, и даже к Мадриду, и поделюсь секретом, зачем символическому зверю натирают лапку и хвост. Медведь с деревом, кстати, в Мадриде не один, и по дороге мы вместе попробуем найти, где «живут» его косолапые собратья.
Секретные уголки и сказочные истории
Выходя с центральной площади Мадрида, Пуэрта-дель-Соль, вы сможете загадать заветное желание на нулевом километре Испании, а я расскажу о любопытной традиции, связанной с главными часами страны. В одном таинственном месте я покажу самый маленький памятник Мадрида и дом местной «зубной феи». Возле королевского дворца научу вас определять, находится ли там король Испании. А еще мы проверим, есть ли выход из зеленых лабиринтов садов Сабатини. Все это время вас будут сопровождать испанские легенды и сказочные истории о призраке без головы, придворном архитекторе, зачарованном короле и спрятанных сокровищах.
Сладкая остановка
В уютном семейном кафе вы не только отведаете знаменитую испанскую выпечку «чуррос» с горячим шоколадом, но и узнаете, как готовят этот вкуснейший десерт. А если среди вас окажутся любители мороженого, я посоветую местечко, где его делают традиционным способом на собственной фабрике.
Организационные детали
Экскурсия предполагает активное участие детей и организована в форме диалога, поэтому рассчитана на школьников 7-12 лет. Возможность участия детей младшего возраста просьба уточнить в переписке с гидом
Горячий шоколад, чуррос и мороженое оплачиваются дополнительно — примерно 3-4€ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пуэрта-дель-Соль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3830 туристов
Я профессиональный преподаватель, переводчик и гид. В Испанию переехала из Москвы в 2005 году. Обожаю историю и живопись, поэтому недавно получила диплом искусствоведа, а сейчас учусь в магистратуре при Академии читать дальшеуменьшить
художеств — альма-матер Гойи, Пикассо и Дали.
Замужем за коренным мадридцем, мама двоих замечательных сыновей. Вижу Мадрид не глазами туриста, а изнутри — как живой и настоящий город. На экскурсиях люблю показывать его разным: парадным и повседневным, шумным и уютным. А об искусстве стараюсь рассказывать легко и понятно, обращая внимание на детали, ведь именно в них чаще всего скрывается самое интересное.
Постоянно путешествую, учусь и открываю для себя что-то новое, и с удовольствием делюсь этим с гостями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
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Мария
Были на обзорной экскурсии по главным достопримечательностям Мадрида с прекрасным гидом Оксаной. Ей удалось сделать экскурсию интересной и понятной и для взрослых, и для детей. У Оксаны получалось находить на читать дальшеуменьшить
маршруте «фишечки», увлекающие девочек 4 и 8 лет (мы искали и находили символ Мадрида медведя с земляничным деревом в самых неожиданных местах, покупали ароматное печенье у монахинь в действующем монастыре, лакомились чуррос с горячим шоколадом в традиционном кафе и навещали дом мышонка Переса), и углублять подачу материала, отвечая на вопросы родителей. Горячо рекомендую Оксану как эрудированного гида и приятного в общении человека!
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А
Анна
Мы были проездом в Мадриде всего 1 день с детьми, уставшие, но нам очень повезло с Гидом - Оксаной. Оксана очень адаптированно рассказала для детей основное в музее Прадо в течение 2-х часов, потом провела нас по центру, и 4 часа прошли легко и непринужденно, и интересно. Благодарю ГИДа за экскурсию! Очень подходит для путешествий с детьми.
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M
Maria
большое спасибо Оксане, чудесная отлично структурированная экскурсия для больших и маленьких!
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Елена
Отличная экскурсия, рекомендую 100% Мы были с дочкой 10 лет, все понравилось. Оксана очень легкий и приятный в общении человек, пунктуальна, сразу расположила к себе, прекрасный рассказчик. Экскурсия адаптирована именно под детей, читать дальшеуменьшить
интересные факты, понравилась история про приведение и про мышонка Переса (аналог нашей Мышки-Норушки). Раньше мы про него не знали:) Порадовало наличие у экскурсовода иллюстраций с собой, что помогает ребенку лучше воспринимать рассказ. 2 часа пролетели очень быстро.
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Вероника
Идеальная прогулка с детьми. Интересные истории и факты,истории,которые с удовольствием слушают детки. Очень понравилось как Оксана рассказывает и Общается с детками. Всем советую.
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Владимир
У нас была замечательная прогулка по Мадриду с великолепной рассказчицей, увлекательным экскурсоводом и душевным человеком Оксаной. Множество информации интересной и взрослым и детям, необычные места, полезные рекомендации. Мы благодарны Оксане за прекрасно проведённое время.