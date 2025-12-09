8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Задумка пойти на экскурсию с детьми всегда сопровождается вопросом: «а не будет ли им скучно?» Я сама мама и мне такое беспокойство очень понятно! За 2,5 часа я покажу такой

Мадрид, который будет интересен и маленьким, и взрослым. Вы разгадаете загадку главного символа города — бурого медведя и его земляничного дерева; загадаете желание в волшебном месте, с которого расходятся все дороги Испании; услышите легенды о призраке без головы и спрятанном кладе. А в конце посмотрите, как готовят ароматные чуррос, и отведаете выпечку с отменным горячим шоколадом.

Описание экскурсии

«Косолапый» символ Мадрида

Начнем мы, конечно, с главного «хранителя» города — медведя у земляничного дерева. Я расскажу о разных версиях его происхождения, о загадке диковинного растения, которое не имеет отношения ни к землянике, ни к дереву, и даже к Мадриду, и поделюсь секретом, зачем символическому зверю натирают лапку и хвост. Медведь с деревом, кстати, в Мадриде не один, и по дороге мы вместе попробуем найти, где «живут» его косолапые собратья.

Секретные уголки и сказочные истории

Выходя с центральной площади Мадрида, Пуэрта-дель-Соль, вы сможете загадать заветное желание на нулевом километре Испании, а я расскажу о любопытной традиции, связанной с главными часами страны. В одном таинственном месте я покажу самый маленький памятник Мадрида и дом местной «зубной феи». Возле королевского дворца научу вас определять, находится ли там король Испании. А еще мы проверим, есть ли выход из зеленых лабиринтов садов Сабатини. Все это время вас будут сопровождать испанские легенды и сказочные истории о призраке без головы, придворном архитекторе, зачарованном короле и спрятанных сокровищах.

Сладкая остановка

В уютном семейном кафе вы не только отведаете знаменитую испанскую выпечку «чуррос» с горячим шоколадом, но и узнаете, как готовят этот вкуснейший десерт. А если среди вас окажутся любители мороженого, я посоветую местечко, где его делают традиционным способом на собственной фабрике.

Организационные детали