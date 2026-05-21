О Ольга

Мы увидели прекрасные достопримечательности, погуляли по узким улочкам старого города, послушали рассказы и о прошлом Толедо, и о современных традициях и праздниках испанцев, читать дальше уменьшить и о местной кухне.

Юля прекрасно владеет материалом, рассказывает информативно, познавательно, и при этом увлекательно и интересно. А ещё Юля очень приятная в общении девушка и учитывает интересы и запросы группы. Запомнились её слова:"это же экскурсия для вас".

В общем у нас осталось очень приятное впечатление, рекомендуем! Очень понравилось пешая экскурсия с Юлей по Толедо.Мы увидели прекрасные достопримечательности, погуляли по узким улочкам старого города, послушали рассказы и о прошлом Толедо, и о современных традициях и праздниках испанцев, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

алексндр Прекрасная прогулка по древнему городу…. Юлия заботливый гид и интересный собеседник…. в завершении путешевствия нас ждал прекрасный обед в ресторане. . Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию в Толедо, город, который, действительно, влюбляет с первого взгляда. Юлия-замечательный организатор и рассказчик. Благодаря ей мы и окунулись в историю, и познакомились с её главными героями, и вкусно пообедали в чудесном месте. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лала Замечательная экскурсия! Очень познавательная, информативная, но при этом достаточно легко воспринимаемая и запоминающаяся благодаря такому гиду как Юлия. Мы были приятно удивлены обширными и глубокими знаниями не только по Толедо, но Юлия охотно делилась с нами познаниями всей Испании. За что мы ей очень признательны! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сейтжан Юлия - великолепный гид, с отличным подходом к подаче материала, в доступной и лёгкой форме, без перегруза историческими датами и в очень доброй душевной обстановке. Остались только позитивные тёплые эмоции и любовь к маленькому, но очень историческому городку Толедо. Благодарим за эту запоминающуюся экскурсию и настоятельно рекомендуем к посещению. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет