Билет в Музей счастья и прогулка по парку «Ретиро» с аудиогидом - в Мадриде

Приглашаем посетить две разные, но по-своему интересные локации. Сначала вы исследуете человеческое счастье на необычной иммерсивной экспозиции. После насладитесь прогулкой по парку, где увидите статуи, которые чуть не убили августейшую особу.
А в аудиогиде услышите легенду о проклятом кольце, сплетни о любовных похождениях монарха и многое другое.
А в аудиогиде услышите легенду о проклятом кольце, сплетни о любовных похождениях монарха и многое другое.
Описание билета
Музей счастья
- Вы самостоятельно посетите необычный интерактивный центр, который посвящён исследованию того, что делает человека счастливым.
- Пройдёте через серию интерактивных инсталляций и экспериментов, которые основаны на данных психологии, нейронауки и исследований благополучия.
- Узнаете, как разные культуры понимали счастье, от чего помогает смехотерапия и почему «Мона Лиза» так загадочно улыбается.
Прогулка по парку «Ретиро» с аудиогидом
- Вы увидите музей Прадо — памятники Гойе и Веласкесу — дворец Веласкеса — Хрустальный дворец — фонтан Падшего ангела — Рыбацкий домик — Сад роз.
- Узнаете, где рыбачил король, который облажался, и как скульптура Люцифера принесла удачу.
- Услышите легенду о том, как завистники-иностранцы избавлялись от конкурентов из Мадрида.
Организационные детали
- В стоимость включено: посещение Музея счастья и экскурсия по парку Ретиро с аудиогидом.
- После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида по городу.
- Билет в Музей счастья действителен только в указанную на нём дату. Вы можете посетить музей до или после парка.
- Аудиогид по парку Ретиро необходимо заранее скачать на смартфон, после — экскурсия работает офлайн. Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€27
|Стандартный (13-64 лет)
|€29
|Пенсионеры (65+ лет)
|€27
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея счастья
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 203 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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