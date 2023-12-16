Хотите оказаться в сказке, где на каждом шагу — манящие ароматы жареного миндаля, горячего шоколада и запечённых каштанов? Мадрид ждёт вас! Всегда стильный и элегантный, в рождественские дни он преображается волшебным образом. Вы полюбуетесь нарядными площадями и бульварами. Познакомитесь с историей города и, конечно, с праздничными традициями, которые в Испании имеют свои особенности.

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Описание

Что вас ожидает

Волшебники, глинтвейн и шоколад

Кроме традиционной истории города и историй об испанских королях, вы узнаете о Волшебных, или Магических королях, которые приносят подарки испанским детям. Мы расскажем, какой пирог подают в праздник Королей-Волшебников и какие сладости едят испанцы на Рождество. Вы попробуете горячий шоколад с чуррос (сладкая выпечка) в столетних кафе или глинтвейн на рождественских рынках.

Рождественская сказка Мадрида

Вы рассмотрите несколько вертепов (сценок рождения Иисуса), которые устанавливают на Рождество по всему городу. Полюбуетесь украшенными улицами и площадями, увидите рождественские ёлки — на одну обратим особое внимание, её дизайн выполнил известный модельер Роберто Верино. А если экскурсия состоится в вечернее время, оцените красоту новогодней иллюминации.

Экскурсия включает исторический центр Мадрида. В нашей программе:

Площади Пуэрта-дель-Соль и Сибелес

Площадь Независимости со знаменитыми воротами Пуэрта-де-Алкала

Площадь Испании, где вас ждут запечатлённые в камне Сервантес и его герои

Площади Колумба и Карла V, где находится старинное здание вокзала Аточа

Лас-Вентас — крупнейшая в Испании арена для боя быков

Королевский дворец и Королевский оперный театр

Кафедрального собора Святой Альмудены

Бульвары Прадо, Реколетос, Кастельяна

И старейшая площадь города — Пласа-Майор

Организационные детали