Погрузиться в предновогоднюю магию с испанским колоритом - в авто-пешеходном путешествии по центру
Познакомитесь с историей города и, конечно, с праздничными традициями, которые в Испании имеют свои особенности.
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Описание
Что вас ожидает
Волшебники, глинтвейн и шоколад
Кроме традиционной истории города и историй об испанских королях, вы узнаете о Волшебных, или Магических королях, которые приносят подарки испанским детям. Мы расскажем, какой пирог подают в праздник Королей-Волшебников и какие сладости едят испанцы на Рождество. Вы попробуете горячий шоколад с чуррос (сладкая выпечка) в столетних кафе или глинтвейн на рождественских рынках.
Рождественская сказка Мадрида
Вы рассмотрите несколько вертепов (сценок рождения Иисуса), которые устанавливают на Рождество по всему городу. Полюбуетесь украшенными улицами и площадями, увидите рождественские ёлки — на одну обратим особое внимание, её дизайн выполнил известный модельер Роберто Верино. А если экскурсия состоится в вечернее время, оцените красоту новогодней иллюминации.
Экскурсия включает исторический центр Мадрида. В нашей программе:
- Площади Пуэрта-дель-Соль и Сибелес
- Площадь Независимости со знаменитыми воротами Пуэрта-де-Алкала
- Площадь Испании, где вас ждут запечатлённые в камне Сервантес и его герои
- Площади Колумба и Карла V, где находится старинное здание вокзала Аточа
- Лас-Вентас — крупнейшая в Испании арена для боя быков
- Королевский дворец и Королевский оперный театр
- Кафедрального собора Святой Альмудены
- Бульвары Прадо, Реколетос, Кастельяна
- И старейшая площадь города — Пласа-Майор
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из отелей в центре города
- Дополнительные расходы: горячий шоколад — €3,50, чуррос 6 шт. — €2,40
- Мы можем сократить экскурсию — продолжительность составит 3 часа, стоимость — €150
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Мадрида
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.