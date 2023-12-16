Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада

Индивидуальная экскурсия в Мадриде

Погрузиться в предновогоднюю магию с испанским колоритом - в авто-пешеходном путешествии по центру

Хотите оказаться в сказке, где на каждом шагу — манящие ароматы жареного миндаля, горячего шоколада и запечённых каштанов? Мадрид ждёт вас! Всегда стильный и элегантный, в рождественские дни он преображается волшебным образом. Вы полюбуетесь нарядными площадями и бульварами.

Познакомитесь с историей города и, конечно, с праздничными традициями, которые в Испании имеют свои особенности.
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

Волшебники, глинтвейн и шоколад

Кроме традиционной истории города и историй об испанских королях, вы узнаете о Волшебных, или Магических королях, которые приносят подарки испанским детям. Мы расскажем, какой пирог подают в праздник Королей-Волшебников и какие сладости едят испанцы на Рождество. Вы попробуете горячий шоколад с чуррос (сладкая выпечка) в столетних кафе или глинтвейн на рождественских рынках.

Рождественская сказка Мадрида

Вы рассмотрите несколько вертепов (сценок рождения Иисуса), которые устанавливают на Рождество по всему городу. Полюбуетесь украшенными улицами и площадями, увидите рождественские ёлки — на одну обратим особое внимание, её дизайн выполнил известный модельер Роберто Верино. А если экскурсия состоится в вечернее время, оцените красоту новогодней иллюминации.

Экскурсия включает исторический центр Мадрида. В нашей программе:

  • Площади Пуэрта-дель-Соль и Сибелес
  • Площадь Независимости со знаменитыми воротами Пуэрта-де-Алкала
  • Площадь Испании, где вас ждут запечатлённые в камне Сервантес и его герои
  • Площади Колумба и Карла V, где находится старинное здание вокзала Аточа
  • Лас-Вентас — крупнейшая в Испании арена для боя быков
  • Королевский дворец и Королевский оперный театр
  • Кафедрального собора Святой Альмудены
  • Бульвары Прадо, Реколетос, Кастельяна
  • И старейшая площадь города — Пласа-Майор

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из отелей в центре города
  • Дополнительные расходы: горячий шоколад — €3,50, чуррос 6 шт. — €2,40
  • Мы можем сократить экскурсию — продолжительность составит 3 часа, стоимость — €150
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Мадрида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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