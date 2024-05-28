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И мы рады,что не ошиблись. Было очень интересно,информативно,живо и весело. Лена прекрасно владеет материалом и так же здорово его подаёт. Не так просто преподносить академические знания в живой и не скучной форме. Лене это удалось - она влюбила нас и в Малагу и в Андалусию. За что ей - большое спасибо. При этом показала нам места,которые сами бы мы навряд ли нашли. Всячески рекоммендую. Лена, спасибо:)!