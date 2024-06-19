1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Исторический центр Малаги: прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Малаги, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Откройте для себя места, связанные с Пикассо, и насладитесь местным вином
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Малаги, узнайте о её культурных богатствах и насладитесь видами со стен крепости Хибральфаро. (130 symbols)
Начало: На площади Plaza de la Marina
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Погрузитесь в историю и природу Малаги, исследуя древние пещеры Пеняс де Кабрера. Уникальная экскурсия для ценителей истории и тишины
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Малаге - комфорт и безопасность по доступной цене
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Малага - Коста-дель-Соль и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
€52 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana19 июня 2024Геннадий прекрасно и удобно составил маршрут. Видно, что к экскурсии хорошо и основательнл подготовлен. Всегда приятно слышать, что человеку нравится
- OOlga18 июня 2024Мы провели замечательное время с нашим гидом Геннадием в Малаге. Время пролетело незаметно, и мы успели увидеть всё самое важное
- SStan23 мая 2024Отличная экскурсия, которая подойдет любой компании, приехавшей в Малагу. Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место. Объемный
- ВВладимир13 мая 2024Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
- ССветлана10 мая 2024Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
- ААзиз10 мая 2024Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую
- IIrina30 декабря 2022Экскурсия нам очень понравилась. Прекрасно продуманное путешествие. Николас не только профессионал в своем деле, но и очень любит эти места
- ААндрей9 января 2020Мы часто путешествуем в большой компании взрослых и детей разного возраста, и с большой тщательностью относимся к выбору гида и
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июле 2024
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