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жить в этом городе и он доволен тем, что происходит. Геннадий очень основательно подготовился к рассказу, может быть даже больше, чем мы ожидаем. Много точных дат, которые,конечно, не запомнишь, но впечатление очень хорошее. Смело могу рекомендовать экскурсию для знакомства с городом