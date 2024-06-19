Экскурсии выходного дня в Малаге

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Малаге на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический центр Малаги
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Исторический центр Малаги: прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Малаги, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Откройте для себя места, связанные с Пикассо, и насладитесь местным вином
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Малаги, узнайте о её культурных богатствах и насладитесь видами со стен крепости Хибральфаро. (130 symbols)
Начало: На площади Plaza de la Marina
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Погрузитесь в историю и природу Малаги, исследуя древние пещеры Пеняс де Кабрера. Уникальная экскурсия для ценителей истории и тишины
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
249 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Малаге
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Малаге - комфорт и безопасность по доступной цене
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Малага - Коста-дель-Соль и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
52 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    19 июня 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Геннадий прекрасно и удобно составил маршрут. Видно, что к экскурсии хорошо и основательнл подготовлен. Всегда приятно слышать, что человеку нравится
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    жить в этом городе и он доволен тем, что происходит. Геннадий очень основательно подготовился к рассказу, может быть даже больше, чем мы ожидаем. Много точных дат, которые,конечно, не запомнишь, но впечатление очень хорошее. Смело могу рекомендовать экскурсию для знакомства с городом

  • O
    Olga
    18 июня 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Мы провели замечательное время с нашим гидом Геннадием в Малаге. Время пролетело незаметно, и мы успели увидеть всё самое важное
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    в этом прекрасном городе. Геннадий был очень знающим, дружелюбным и показал нам как основные достопримечательности, так и скрытые жемчужины. Тур был увлекательным и индивидуально подобранным под наши интересы. Настоятельно рекомендуем Геннадия всем, кто хочет глубже узнать Малагу. Большое спасибо за отличный тур!

  • S
    Stan
    23 мая 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Отличная экскурсия, которая подойдет любой компании, приехавшей в Малагу. Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место. Объемный
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    и интересный рассказ, который сочетал в себе историческое наследие Малаги, плавно переходящее в современную эпоху. Очень удобно, что гид знал все лайфхаки этих мест и не приходилось толпиться с другими туристами из других групп. Много красивых обзорных точек, много новой информации, очень добрый и содержательный рассказ получился! 4 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендую к посещению!

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  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
  • А
    Азиз
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую
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  • I
    Irina
    30 декабря 2022
    Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
    Экскурсия нам очень понравилась. Прекрасно продуманное путешествие. Николас не только профессионал в своем деле, но и очень любит эти места
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    и знает о них все. У него очень много маршрутов и вариантов экскурсий на любой вкус. Спасибо большое! Обязательно приедем еще.

  • А
    Андрей
    9 января 2020
    Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
    Мы часто путешествуем в большой компании взрослых и детей разного возраста, и с большой тщательностью относимся к выбору гида и
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    самой экскурсии. В данном случае могу только с большим удовольствием порекомендовать Николаса как глубокого эксперта в предмете и обладающего умением легко подать материал для слушателей разного возраста и подготовкой.

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июле 2024
Сейчас в Малаге в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 52 до 249. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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