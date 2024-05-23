1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
€92 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пешком по Старой Малаге
Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями
Начало: Plaza de la Marina
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Исторический центр Малаги
Узнать столицу Коста дель Соль и город Пикассо на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Увидеть город во всех подробностях, посетить старинную бодегу и крепости арабского периода
Начало: На площади Plaza de la Marina
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Малага: андалузское чудо
Увидеть «однорукий» собор, мавританские дворцы, дом Пикассо и работы художников Андалусии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SStan23 мая 2024Отличная экскурсия, которая подойдет любой компании, приехавшей в Малагу. Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место. Объемный
- ВВладимир13 мая 2024Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
- ССветлана10 мая 2024Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
- ААзиз10 мая 2024Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую
- ЛЛариса18 апреля 2024Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!
- RRita12 апреля 2024Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
- ЮЮлия4 апреля 2024Геннадий провел отличную экскурсию по Малаге! Выбирали как раз экскурсию, чтобы туда входили, в том числе и крепости и сам
- ППавел1 апреля 2024Юлия произвела очень приятное впечатление, настоящий знаток города, дала много полезных советов, которыми мы воспользовались. Больше ей спасибо! Наши лучшие рекомендации!
- ООксана5 марта 2024Огромное спасибо Юле за экскурсию по Малаге! Показала все основные достопримечательности, посоветовала что попробовать на местном рынке, какие кафе лучше посетить. Очень понравились исторические рассказы, сразу видны глубокие знания истории города и страны.
- ВВиктория3 марта 2024Время,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории и современной Малаге. Ещё раз - благодарим, Эльмира! 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 92 до 135. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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