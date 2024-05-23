Экскурсии Малаги об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Малаге на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
92 за всё до 30 чел.
Пешком по Старой Малаге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Пешком по Старой Малаге
Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями
Начало: Plaza de la Marina
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
95 за всё до 4 чел.
Исторический центр Малаги
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Исторический центр Малаги
Узнать столицу Коста дель Соль и город Пикассо на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Увидеть город во всех подробностях, посетить старинную бодегу и крепости арабского периода
Начало: На площади Plaza de la Marina
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Малага: андалузское чудо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Малага: андалузское чудо
Увидеть «однорукий» собор, мавританские дворцы, дом Пикассо и работы художников Андалусии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Stan
    23 мая 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Отличная экскурсия, которая подойдет любой компании, приехавшей в Малагу. Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место. Объемный
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    и интересный рассказ, который сочетал в себе историческое наследие Малаги, плавно переходящее в современную эпоху. Очень удобно, что гид знал все лайфхаки этих мест и не приходилось толпиться с другими туристами из других групп. Много красивых обзорных точек, много новой информации, очень добрый и содержательный рассказ получился! 4 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендую к посещению!

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  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
  • А
    Азиз
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую
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  • Л
    Лариса
    18 апреля 2024
    Пешком по Старой Малаге
    Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!
  • R
    Rita
    12 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Геннадий провел отличную экскурсию по Малаге! Выбирали как раз экскурсию, чтобы туда входили, в том числе и крепости и сам
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    городской маршрут. Узнали много интересных фактов о городе и в целом об истории Испании. Геннадий так же порекомендовал много мест, куда сходить отдохнуть, попробовать местную кухню и так далее. Советую эту экскурсию, если хотите нескучно провести время и много узнать о городе! Спасибо!

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  • П
    Павел
    1 апреля 2024
    Пешком по Старой Малаге
    Юлия произвела очень приятное впечатление, настоящий знаток города, дала много полезных советов, которыми мы воспользовались. Больше ей спасибо! Наши лучшие рекомендации!
  • О
    Оксана
    5 марта 2024
    Пешком по Старой Малаге
    Огромное спасибо Юле за экскурсию по Малаге! Показала все основные достопримечательности, посоветовала что попробовать на местном рынке, какие кафе лучше посетить. Очень понравились исторические рассказы, сразу видны глубокие знания истории города и страны.
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  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Время,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории и современной Малаге. Ещё раз - благодарим, Эльмира! 😊
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Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «История и архитектура»

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  1. Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
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  3. Исторический центр Малаги
  4. Малага - сердце Коста-дель-Соль
  5. Малага: андалузское чудо
Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 92 до 135. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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