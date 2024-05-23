S Stan Малага - сердце Коста-дель-Соль читать дальше и интересный рассказ, который сочетал в себе историческое наследие Малаги, плавно переходящее в современную эпоху. Очень удобно, что гид знал все лайфхаки этих мест и не приходилось толпиться с другими туристами из других групп. Много красивых обзорных точек, много новой информации, очень добрый и содержательный рассказ получился! 4 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендую к посещению! Отличная экскурсия, которая подойдет любой компании, приехавшей в Малагу. Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место. Объемный

В Владимир Исторический центр Малаги Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼

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А Азиз Исторический центр Малаги Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую

Л Лариса Пешком по Старой Малаге Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!

R Rita Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!

Ю Юлия Малага - сердце Коста-дель-Соль читать дальше городской маршрут. Узнали много интересных фактов о городе и в целом об истории Испании. Геннадий так же порекомендовал много мест, куда сходить отдохнуть, попробовать местную кухню и так далее. Советую эту экскурсию, если хотите нескучно провести время и много узнать о городе! Спасибо! Геннадий провел отличную экскурсию по Малаге! Выбирали как раз экскурсию, чтобы туда входили, в том числе и крепости и сам

П Павел Пешком по Старой Малаге Юлия произвела очень приятное впечатление, настоящий знаток города, дала много полезных советов, которыми мы воспользовались. Больше ей спасибо! Наши лучшие рекомендации!

О Оксана Пешком по Старой Малаге Огромное спасибо Юле за экскурсию по Малаге! Показала все основные достопримечательности, посоветовала что попробовать на местном рынке, какие кафе лучше посетить. Очень понравились исторические рассказы, сразу видны глубокие знания истории города и страны.