Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Старой Малаге: индивидуальная экскурсия по центру города
Прогулка по историческому центру Малаги, где вы увидите главные достопримечательности, узнаете секреты города и попробуете традиционные блюда
Начало: Plaza de la Marina
Завтра в 12:00
16 сен в 08:00
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Малага глазами местных жителей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Малаге с местным гидом: откройте тайны города, недоступные в путеводителях. Всего три часа - и вы влюбитесь в этот древний город
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в культурное наследие Малаги: крепости, музеи, винные бодеги и потрясающие виды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: На площади Plaza de la Marina
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
