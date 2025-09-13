Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Малаге на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 79 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Пешком по Старой Малаге: индивидуальная экскурсия по центру города Прогулка по историческому центру Малаги, где вы увидите главные достопримечательности, узнаете секреты города и попробуете традиционные блюда Начало: Plaza de la Marina €95 за всё до 4 чел. На машине 3.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Малага глазами местных жителей: индивидуальная экскурсия Прогулка по Малаге с местным гидом: откройте тайны города, недоступные в путеводителях. Всего три часа - и вы влюбитесь в этот древний город €289 за всё до 3 чел. Пешая 4.5 часа 24 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в культурное наследие Малаги: крепости, музеи, винные бодеги и потрясающие виды ждут вас в этой уникальной экскурсии Начало: На площади Plaza de la Marina €120 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Малаги

