Обзорные и познавательные экскурсии Малаги

Найдено 7 экскурсий в категории «Обзорные» в Малаге на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
«Вы пройдете по главным достопримечательностям города, узнаете о местных традициях и испанском стиле жизни»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
92 за всё до 30 чел.
Пешком по Старой Малаге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Пешком по Старой Малаге
Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями
Начало: Plaza de la Marina
«На экскурсии по историческому центру города вы увидите главные достопримечательности Малаги и познакомитесь с её историей, культурой и кулинарными традициями»
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
95 за всё до 4 чел.
Исторический центр Малаги
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Исторический центр Малаги
Узнать столицу Коста дель Соль и город Пикассо на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
«Экскурсия обзорная, и я обязательно расскажу вам об истории города, но также вас, конечно, ждут увлекательные сюжеты и заметки о местной жизни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Увидеть город во всех подробностях, посетить старинную бодегу и крепости арабского периода
Начало: На площади Plaza de la Marina
«За время нашей неспешной прогулки вы познакомитесь со всеми ключевыми достопримечательностями, взглянете на город со стен крепости Хибральфаро, посетите рынок и узнаете подробности уклада жизни и традиций андалусцев»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
Увидеть главные достопримечательности на нескучной скоростной прогулке и зарядиться новыми эмоциями
Начало: в центре Малаги
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
от 80 за человека
Малага глазами местных жителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Малага глазами местных жителей
Увидеть город на авто-пешеходной экскурсии, прогуляться в душистом парке и подняться на вершину горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
259 за всё до 3 чел.
Знакомство с Гранадой
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Гранадой
Начало: Отель клиентов в самом городе Малага
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
640 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Stan
    23 мая 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Отличная экскурсия, которая подойдет любой компании, приехавшей в Малагу. Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место. Объемный
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    и интересный рассказ, который сочетал в себе историческое наследие Малаги, плавно переходящее в современную эпоху. Очень удобно, что гид знал все лайфхаки этих мест и не приходилось толпиться с другими туристами из других групп. Много красивых обзорных точек, много новой информации, очень добрый и содержательный рассказ получился! 4 часа пролетели на одном дыхании. Рекомендую к посещению!

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  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
  • А
    Азиз
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую
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  • Л
    Лариса
    18 апреля 2024
    Пешком по Старой Малаге
    Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!
  • R
    Rita
    12 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Геннадий провел отличную экскурсию по Малаге! Выбирали как раз экскурсию, чтобы туда входили, в том числе и крепости и сам
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    городской маршрут. Узнали много интересных фактов о городе и в целом об истории Испании. Геннадий так же порекомендовал много мест, куда сходить отдохнуть, попробовать местную кухню и так далее. Советую эту экскурсию, если хотите нескучно провести время и много узнать о городе! Спасибо!

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  • Н
    Надежда
    2 апреля 2024
    Малага глазами местных жителей
    экскурсия была организована на микроавтобусе с водителям, Николас обладает энциклопедическими знаниями о регионе, может ответить практически на любой вопрос, очень познавательная, разнообразная и в то же время необременительная в физическом плане экскурсия.
  • П
    Павел
    1 апреля 2024
    Пешком по Старой Малаге
    Юлия произвела очень приятное впечатление, настоящий знаток города, дала много полезных советов, которыми мы воспользовались. Больше ей спасибо! Наши лучшие рекомендации!
  • О
    Оксана
    5 марта 2024
    Пешком по Старой Малаге
    Огромное спасибо Юле за экскурсию по Малаге! Показала все основные достопримечательности, посоветовала что попробовать на местном рынке, какие кафе лучше посетить. Очень понравились исторические рассказы, сразу видны глубокие знания истории города и страны.
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Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Обзорные»

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  2. Пешком по Старой Малаге
  3. Исторический центр Малаги
  4. Малага - сердце Коста-дель-Соль
  5. Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 640. Туристы уже оставили гидам 209 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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