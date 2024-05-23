1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
«Вы пройдете по главным достопримечательностям города, узнаете о местных традициях и испанском стиле жизни»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
€92 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пешком по Старой Малаге
Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями
Начало: Plaza de la Marina
«На экскурсии по историческому центру города вы увидите главные достопримечательности Малаги и познакомитесь с её историей, культурой и кулинарными традициями»
11 июня в 08:00
12 июня в 09:00
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Исторический центр Малаги
Узнать столицу Коста дель Соль и город Пикассо на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
«Экскурсия обзорная, и я обязательно расскажу вам об истории города, но также вас, конечно, ждут увлекательные сюжеты и заметки о местной жизни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Увидеть город во всех подробностях, посетить старинную бодегу и крепости арабского периода
Начало: На площади Plaza de la Marina
«За время нашей неспешной прогулки вы познакомитесь со всеми ключевыми достопримечательностями, взглянете на город со стен крепости Хибральфаро, посетите рынок и узнаете подробности уклада жизни и традиций андалусцев»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
Увидеть главные достопримечательности на нескучной скоростной прогулке и зарядиться новыми эмоциями
Начало: в центре Малаги
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
от €80 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Малага глазами местных жителей
Увидеть город на авто-пешеходной экскурсии, прогуляться в душистом парке и подняться на вершину горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€259 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Гранадой
Начало: Отель клиентов в самом городе Малага
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€640 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SStan23 мая 2024Отличная экскурсия, которая подойдет любой компании, приехавшей в Малагу. Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место. Объемный
- ВВладимир13 мая 2024Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
- ССветлана10 мая 2024Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
- ААзиз10 мая 2024Доходчиво и ясно объяснил материал) интересный маршрут. Рекомендую
- ЛЛариса18 апреля 2024Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!
- RRita12 апреля 2024Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
- ЮЮлия4 апреля 2024Геннадий провел отличную экскурсию по Малаге! Выбирали как раз экскурсию, чтобы туда входили, в том числе и крепости и сам
- ННадежда2 апреля 2024экскурсия была организована на микроавтобусе с водителям, Николас обладает энциклопедическими знаниями о регионе, может ответить практически на любой вопрос, очень познавательная, разнообразная и в то же время необременительная в физическом плане экскурсия.
- ППавел1 апреля 2024Юлия произвела очень приятное впечатление, настоящий знаток города, дала много полезных советов, которыми мы воспользовались. Больше ей спасибо! Наши лучшие рекомендации!
- ООксана5 марта 2024Огромное спасибо Юле за экскурсию по Малаге! Показала все основные достопримечательности, посоветовала что попробовать на местном рынке, какие кафе лучше посетить. Очень понравились исторические рассказы, сразу видны глубокие знания истории города и страны.
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Обзорные»
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