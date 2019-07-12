3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории и легенды Севильи

Я познакомлю вас с красавицей Севильей, её архитектурными объектами и курьезными историями. Вы увидите самый большой готический собор, где захоронен Колумб. Познакомитесь с Архивами Индий, где хранятся документы времен эпидемии чумы. Выясните, из какого материала сделана «Золотая Башня» и почему Педро Жестокий заточал в ней своих родственников. Увидите отель Альфонсо XIII, в котором Том Круз съел два омлета, будучи на диете. А еще узнаете, где работала цыганка Кармен, и заглянете на площадь, где в 16 веке сжигали ведьм, а в 21ом – снимали «Звездные Войны».

Резиденция испанских королей

После перерыва на самостоятельную прогулку и обед вы посетите Севильский Алькасар –дворец в мавританском стиле, который является действующей резиденцией испанского короля. Вы пройдете по роскошным залам, рассмотрите произведения искусств, узнаете о повседневной жизни королевских особ и интригах придворной знати. Я расскажу вам об отношении испанского народа к монархии, покажу места, где снимали сцены «Игры престолов» и раскрою секреты испанских королей.