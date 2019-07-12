3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Истории столицы Андалусии и роскошь королевского дворца Алькасар

Эльмира
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Эльмира – ваш гид
Давайте отправимся из Малаги в Севилью – прекрасную столицу Андалусии! За пару часов вы пройдете по главным объектам города: увидите исполинский Кафедральный собор, Архивы Индий и посетите королевский дворец Алькасар.

На экскурсии я расскажу, где работала цыганка Кармен, куда сдавал сокровища Колумб, где сжигали ведьм и снимали «Игру престолов».

А в перерыве у вас будет время, чтобы выпить чашечку кофе и самостоятельно прочувствовать темперамент Севильи!
276 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Путешествие из Малаги в Севилью
Путешествие из Малаги в Севилью

Что вас ожидает

Истории и легенды Севильи
Я познакомлю вас с красавицей Севильей, её архитектурными объектами и курьезными историями. Вы увидите самый большой готический собор, где захоронен Колумб. Познакомитесь с Архивами Индий, где хранятся документы времен эпидемии чумы. Выясните, из какого материала сделана «Золотая Башня» и почему Педро Жестокий заточал в ней своих родственников. Увидите отель Альфонсо XIII, в котором Том Круз съел два омлета, будучи на диете. А еще узнаете, где работала цыганка Кармен, и заглянете на площадь, где в 16 веке сжигали ведьм, а в 21ом – снимали «Звездные Войны».

Резиденция испанских королей
После перерыва на самостоятельную прогулку и обед вы посетите Севильский Алькасар –дворец в мавританском стиле, который является действующей резиденцией испанского короля. Вы пройдете по роскошным залам, рассмотрите произведения искусств, узнаете о повседневной жизни королевских особ и интригах придворной знати. Я расскажу вам об отношении испанского народа к монархии, покажу места, где снимали сцены «Игры престолов» и раскрою секреты испанских королей.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты в королевский Алькасар: 9.50 евро с человека.
  • Если захотите, вместо дворца Алькасар мы можем посетить Хиральду – самый большой готический собор в мире.
Путешествие из Малаги в Севилью
Путешествие из Малаги в Севилью
Путешествие из Малаги в Севилью
Путешествие из Малаги в Севилью
Путешествие из Малаги в Севилью
Путешествие из Малаги в Севилью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эльмира
Эльмира
Одесситка, живу Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте «Cánovas del Castillo». Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгабмра, музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар... Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Анна
12 июля 2019
Бесподобная по красоте Севилья, потрясающие впечатления!! Эльмира - выше всяческих похвал, -эрудированная, прекрасно знает историю и местный колорит, великолепный рассказчик с тонким чувством юмора! Грамотно организовала и провела экскурсию, и не только - ещё и помогла нам с организационными вопросами по нашим дальнейшим передвижениям по Андалузии. Остались ну очень довольны, всемерно рекомендуем!!!
13 апреля 2019
Эльмира -знающий экскурсовод, очень интересно слушать не только по истории Севильи, но и вообще про жизнь в Испании, традиции итд. Гуляли в нашем темпе, а в красивых местах она выступала также отличным фотографом. Всем советую.
19 февраля 2019
Хотелось бы сказать огромное спасибо Эльмире за замечательную поездку в Севилью. Очень комфортный автомобиль. Она уверенный и опытный водитель. 2 часа в дороге туда и обратно пролетели незаметно и абсолютно неутомительно. Эльмира великолепный рассказчик. Исчерпывающие ответы на все вопросы. Очень много материала . Экскурсия организована на высшем уровне. Эльмира очень чутко относится к клиентам. Вода в машине и на экскурсии. Перекусы в дороге в славном кафе.Пока мы в Севильи поднимались на башню собора , Эльмира обзвонила и нашла замечательное кафе ,так как намеченное ранее уже закрылось. В ходе экскурсии посмотрели и посетили даже больше чем намечали. Влюбились в Севилью и Эльмиру. Планируем в следующий приезд посетить вместе с ней Кордову и Гранаду. Ещё раз спасибо огромное нашему лицензированному гиду.

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