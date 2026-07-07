3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия из Малаги в Севилью предлагает путешественникам возможность погрузиться в волшебную атмосферу одного из самых красивых городов Испании. Участники увидят Кафедральный собор и Архивы Индий, откроют для себя тайны Севильского Алькасара и узнают о курьезах, связанных с местными легендами. В программе предусмотрено время для отдыха и знакомства с местной культурой, что сделает поездку не только познавательной, но и по-настоящему увлекательной

Описание экскурсии

Истории и легенды Севильи

Я познакомлю вас с красавицей Севильей, её архитектурными объектами и курьезными историями. Вы увидите самый большой готический собор, где захоронен Колумб. Познакомитесь с Архивами Индий, где хранятся документы времен эпидемии чумы. Выясните, из какого материала сделана «Золотая Башня» и почему Педро Жестокий заточал в ней своих родственников. Увидите отель Альфонсо XIII, в котором Том Круз съел два омлета, будучи на диете. А еще узнаете, где работала цыганка Кармен, и заглянете на площадь, где в 16 веке сжигали ведьм, а в 21ом – снимали «Звездные Войны».

Резиденция испанских королей

По желанию мы можем посетить Севильский Алькасар – дворец в мавританском стиле, который является действующей резиденцией испанского короля. Вы пройдете по роскошным залам, рассмотрите произведения искусств, узнаете о повседневной жизни королевских особ и интригах придворной знати. Я расскажу вам об отношении испанского народа к монархии, покажу места, где снимали сцены «Игры престолов» и раскрою секреты испанских королей.

Либо же можем посетить Хиральду – самый большой готический собор в мире.

Организационные детали