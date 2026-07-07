3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я познакомлю вас с красавицей Севильей, её архитектурными объектами и курьезными историями. Вы увидите самый большой готический собор, где захоронен Колумб. Познакомитесь с Архивами Индий, где хранятся документы времен эпидемии чумы. Выясните, из какого материала сделана «Золотая Башня» и почему Педро Жестокий заточал в ней своих родственников. Увидите отель Альфонсо XIII, в котором Том Круз съел два омлета, будучи на диете. А еще узнаете, где работала цыганка Кармен, и заглянете на площадь, где в 16 веке сжигали ведьм, а в 21ом – снимали «Звездные Войны».
Резиденция испанских королей
По желанию мы можем посетить Севильский Алькасар – дворец в мавританском стиле, который является действующей резиденцией испанского короля. Вы пройдете по роскошным залам, рассмотрите произведения искусств, узнаете о повседневной жизни королевских особ и интригах придворной знати. Я расскажу вам об отношении испанского народа к монархии, покажу места, где снимали сцены «Игры престолов» и раскрою секреты испанских королей. Либо же можем посетить Хиральду – самый большой готический собор в мире.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Ford Transit или аналогичном
Экскурсию можно начать не из центра Малаги, а из другого места за доплату, стоимость уточняйте в переписке с гидом
Экскурсию проведу для вас я или моя коллега на месте в Севилье
Дорога туда-обратно займет 6 часов, экскурсия длится 3 часа, свободное время — 1 час
Входные билеты оплачиваются отдельно, их необходимо выкупить заранее
Любые опоздания, паузы в кафе и сувенирных лавках учитываются в счет времени экскурсии
Экскурсию можно продлить за €30 за час. Пожалуйста, напишите об этом заранее
Возможно провести экскурсию для компании до 6 чел. за доплату — €20 за чел.
Для групп свыше 4 чел., необходима аудиосистема — €1,50 евро за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2143 туристов
Живу в Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте Cánovas del Castillo. Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгамбра, читать дальшеуменьшить
музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар… Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Озода
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Эльмире за потрясающую поездку в Севилью! Маршрут из Малаги не самый короткий, но благодаря отличной организации и увлекательному рассказу время в пути пролетело совершенно читать дальшеуменьшить
незаметно. Гид — настоящий профессионал, который искренне любит Андалусию. Мы не просто ходили по стандартным туристическим местам, а погрузились в историю, культуру и местный колорит. Подача материала была легкой, живой и с отличным чувством юмора, без скучных академических лекций. Отдельное спасибо за заботу о группе: гид подсказывал лучшие ракурсы для фотографий, посоветовал отличные места, где можно попробовать аутентичные тапас. Севилья прекрасна, но именно благодаря гиду этот день стал по-настоящему незабываемым. Очень рекомендую этого специалиста всем, кто ценит качественные, комфортные и интересные экскурсии!
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Вадим
Эльмира, чудесный экскурсовод и замечательный человек! Мы очень рады, что мы обратились к ней, знание многих нюансов делает экскурсию увлекательной и насыщенной. Детали поездки многократно увеличивают интерес к происходящему. Все от дороги до мест посещения, все организовано очень профессионально и что самое главное с душой. Спасибо Вам большое!)
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Maria
Севилья - красивейший город и мы прекрасно провели там время благодаря Эльмире, потому что: 1. она профессиональный экскурсовод, у неё продуманная экскурсия, много интересных историй про Севилью и не только, так читать дальшеуменьшить
как экскурсия началась прям в Малаге и по дороге она нам много всего рассказывала и про места, которые проезжаем, и про жизнь в Испании, традиции, культуру. 2. Эльмира - чудо-фотограф, которая сама подсказывала шикарные локации и фотографировала нас с мужем. Спасибо, Эльмира, это наши единственные совместные фото с отдыха, которые еще и очень красивые и яркие)) 3. Эльмира очень приятный человек, позитивный, весёлый и прям заряжает энергией
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В
Валерия
Хотелось бы сказать огромное спасибо Эльмире за замечательную поездку в Севилью. Очень комфортный автомобиль. Она уверенный и опытный водитель. 2 часа в дороге туда и обратно пролетели незаметно и абсолютно читать дальшеуменьшить
неутомительно. Эльмира великолепный рассказчик. Исчерпывающие ответы на все вопросы. Очень много материала. Экскурсия организована на высшем уровне. Эльмира очень чутко относится к клиентам. Вода в машине и на экскурсии. Перекусы в дороге в славном кафе. Пока мы в Севильи поднимались на башню собора, Эльмира обзвонила и нашла замечательное кафе,так как намеченное ранее уже закрылось. В ходе экскурсии посмотрели и посетили даже больше чем намечали. Влюбились в Севилью и Эльмиру. Планируем в следующий приезд посетить вместе с ней Кордову и Гранаду. Ещё раз спасибо огромное нашему лицензированному гиду.
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М
Марина
Добрая, заботливая, внимательная Эльмира! Сделала все, чтобы наша экскурсия прошла чудесно, вплоть до того, что лично привела в ресторан, все организовала, чтобы путешествие назад прошло спокойно, отправила ссылки на все читать дальшеуменьшить
интересные места Малаги и убежала на следующую экскурсию. Рекомендую тем, кто не только хочет услышать про исторические факты, но и узнать поподробнее об обычной жизни в Андалусии. Сертифицированный гид, который много лет живет в стране. Эльмира, спасибо за вашу заботу!
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Анна
Бесподобная по красоте Севилья, потрясающие впечатления!! Эльмира - выше всяческих похвал, -эрудированная, прекрасно знает историю и местный колорит, великолепный рассказчик с тонким чувством юмора! Грамотно организовала и провела экскурсию, и не только - ещё и помогла нам с организационными вопросами по нашим дальнейшим передвижениям по Андалузии. Остались ну очень довольны, всемерно рекомендуем!!!
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