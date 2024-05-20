К Константин Белые деревушки Андалусии Огромное спасибо Эльмире за настоящий праздник! Эта экскурсия надолго останется в памяти.

Р Рихард Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!

Д Диана Дорогой вина и хамона Прекрасная экскурсия! Николас любит Андалусию и ее культуру и это видно во всем. Мы с большим удовольствием пойдем на другие экскурсии Николаса.

Н Наталья Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.

Н Надежда Малага глазами местных жителей экскурсия была организована на микроавтобусе с водителям, Николас обладает энциклопедическими знаниями о регионе, может ответить практически на любой вопрос, очень познавательная, разнообразная и в то же время необременительная в физическом плане экскурсия.

Е Екатерина Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью читать дальше как нам удобнее посетить Альгамбру в Гранаде на следующий день, за что ей огромное спасибо! Город Ронда нас очень впечатлил, рекомендую всем там побывать. Экскурсия нам с мужем очень понравилась. Эльмира интересно рассказывала и показала нам город. Ответила на все вопросы, а также посоветовала,

E Elena Белые деревушки Андалусии Прекрасная экскурсия и незабываемый день!

F Fidan Белые деревушки Андалусии Экскурсия прошла в приятной и дружелюбной атмосфере. Эльмира прекрасный рассказчик, ей удалось завоевать бескомпромиссное внимание даже самого младшего и непоседливого девятилетнего участника экскурсии! Информация была живой, веселой, динамичной, разнообразной и интересной как взрослым, так и детям.

S Stanislav Малага глазами местных жителей Нам экскурсия в целом понравилась. Nikolas очень хорошо знает историю и живет Малагой. Все что нас интересовало мы узнали. Как совет для тех кто первый раз в Малаге нужно брать пешую екскурсию. Все интересное рядом. Спасибо!