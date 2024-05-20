Экскурсии по Малаге на машине с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «На машине» в Малаге на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
Начало: Plaza de la merced
Завтра в 08:30
11 июня в 16:00
227 за всё до 4 чел.
Белые деревушки Андалусии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Белые деревушки Андалусии
Спуститься в пещеру Нерхи, подняться на «Балкон Европы» и посетить деревню Фрихилиана
Завтра в 08:30
11 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Малага глазами местных жителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Малага глазами местных жителей
Увидеть город на авто-пешеходной экскурсии, прогуляться в душистом парке и подняться на вершину горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
259 за всё до 3 чел.
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
24 июня в 11:00
25 июня в 11:00
250 за всё до 6 чел.
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Поразмыслить над историей человечества, рассмотреть древние изображения и пообедать в таверне 15 в
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
249 за всё до 3 чел.
Дорогой вина и хамона
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Дорогой вина и хамона
Погружение в мир испанского виноделия с дегустацией
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
249 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Малаге
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Малаге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
52 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    20 мая 2024
    Белые деревушки Андалусии
    Огромное спасибо Эльмире за настоящий праздник! Эта экскурсия надолго останется в памяти.
  • Р
    Рихард
    4 мая 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!
  • Д
    Диана
    21 апреля 2024
    Дорогой вина и хамона
    Прекрасная экскурсия! Николас любит Андалусию и ее культуру и это видно во всем. Мы с большим удовольствием пойдем на другие экскурсии Николаса.
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.
  • Н
    Надежда
    2 апреля 2024
    Малага глазами местных жителей
    экскурсия была организована на микроавтобусе с водителям, Николас обладает энциклопедическими знаниями о регионе, может ответить практически на любой вопрос, очень познавательная, разнообразная и в то же время необременительная в физическом плане экскурсия.
  • Е
    Екатерина
    24 января 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Экскурсия нам с мужем очень понравилась. Эльмира интересно рассказывала и показала нам город. Ответила на все вопросы, а также посоветовала,
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    как нам удобнее посетить Альгамбру в Гранаде на следующий день, за что ей огромное спасибо! Город Ронда нас очень впечатлил, рекомендую всем там побывать.

  • E
    Elena
    9 января 2024
    Белые деревушки Андалусии
    Прекрасная экскурсия и незабываемый день!
  • F
    Fidan
    30 июня 2023
    Белые деревушки Андалусии
    Экскурсия прошла в приятной и дружелюбной атмосфере. Эльмира прекрасный рассказчик, ей удалось завоевать бескомпромиссное внимание даже самого младшего и непоседливого девятилетнего участника экскурсии! Информация была живой, веселой, динамичной, разнообразной и интересной как взрослым, так и детям.
  • S
    Stanislav
    2 февраля 2023
    Малага глазами местных жителей
    Нам экскурсия в целом понравилась. Nikolas очень хорошо знает историю и живет Малагой. Все что нас интересовало мы узнали. Как совет для тех кто первый раз в Малаге нужно брать пешую екскурсию. Все интересное рядом. Спасибо!
  • I
    Irina
    30 декабря 2022
    Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
    Экскурсия нам очень понравилась. Прекрасно продуманное путешествие. Николас не только профессионал в своем деле, но и очень любит эти места
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    и знает о них все. У него очень много маршрутов и вариантов экскурсий на любой вкус. Спасибо большое! Обязательно приедем еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «На машине»

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  1. Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
  2. Белые деревушки Андалусии
  3. Малага глазами местных жителей
  4. Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
  5. Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "На машине" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 52 до 259. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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