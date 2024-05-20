1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
Начало: Plaza de la merced
Завтра в 08:30
11 июня в 16:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Белые деревушки Андалусии
Спуститься в пещеру Нерхи, подняться на «Балкон Европы» и посетить деревню Фрихилиана
Завтра в 08:30
11 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Малага глазами местных жителей
Увидеть город на авто-пешеходной экскурсии, прогуляться в душистом парке и подняться на вершину горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€259 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
24 июня в 11:00
25 июня в 11:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Поразмыслить над историей человечества, рассмотреть древние изображения и пообедать в таверне 15 в
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дорогой вина и хамона
Погружение в мир испанского виноделия с дегустацией
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Малаге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
€52 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин20 мая 2024Огромное спасибо Эльмире за настоящий праздник! Эта экскурсия надолго останется в памяти.
- РРихард4 мая 2024Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!
- ДДиана21 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Николас любит Андалусию и ее культуру и это видно во всем. Мы с большим удовольствием пойдем на другие экскурсии Николаса.
- ННаталья14 апреля 2024Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.
- ННадежда2 апреля 2024экскурсия была организована на микроавтобусе с водителям, Николас обладает энциклопедическими знаниями о регионе, может ответить практически на любой вопрос, очень познавательная, разнообразная и в то же время необременительная в физическом плане экскурсия.
- ЕЕкатерина24 января 2024Экскурсия нам с мужем очень понравилась. Эльмира интересно рассказывала и показала нам город. Ответила на все вопросы, а также посоветовала,
- EElena9 января 2024Прекрасная экскурсия и незабываемый день!
- FFidan30 июня 2023Экскурсия прошла в приятной и дружелюбной атмосфере. Эльмира прекрасный рассказчик, ей удалось завоевать бескомпромиссное внимание даже самого младшего и непоседливого девятилетнего участника экскурсии! Информация была живой, веселой, динамичной, разнообразной и интересной как взрослым, так и детям.
- SStanislav2 февраля 2023Нам экскурсия в целом понравилась. Nikolas очень хорошо знает историю и живет Малагой. Все что нас интересовало мы узнали. Как совет для тех кто первый раз в Малаге нужно брать пешую екскурсию. Все интересное рядом. Спасибо!
- IIrina30 декабря 2022Экскурсия нам очень понравилась. Прекрасно продуманное путешествие. Николас не только профессионал в своем деле, но и очень любит эти места
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "На машине" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 52 до 259. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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