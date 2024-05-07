7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Паэлья и гаспачо: мастер-класс на апельсиновой плантации

Присоединяйтесь к мастер-классу по приготовлению паэльи и гаспачо с андалусийским поваром. Посетите рынок Атаразанас и узнайте все секреты этих блюд
На древнем рынке Малаги можно подобрать свежайшие ингредиенты для будущих блюд.

Затем отправляйтесь на феерический мастер-класс, где освоите важные нюансы приготовления паэльи и гаспачо. Узнайте, как правильно нарезать ингредиенты и «слышать»
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рис для создания кулинарного шедевра.

Маэстро поварского дела, магистр андалусийской гильдии поваров, проведет занятие, поделится секретами и продегустирует с вами деревенский хлеб, оливковое масло, миндаль, маслины и испанское вино. Завершите день дегустацией приготовленных блюд в дружеской атмосфере

5
15 отзывов

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🛒 Закупка свежих ингредиентов на древнем рынке
  • 👨‍🍳 Мастер-класс с магистром андалусийской гильдии поваров
  • 🍷 Дегустация местных продуктов и вина
  • 🔪 Обучение правильной нарезке ингредиентов
  • 🥘 Секреты приготовления идеальной паэльи
  • 🍅 Приготовление гаспачо под руководством профессионала

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для участия в мастер-классе - с мая по сентябрь. В это время в Малаге доступно большое разнообразие свежих ингредиентов, а также можно насладиться теплой атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Паэлья и гаспачо: мастер-класс на апельсиновой плантации
Паэлья и гаспачо: мастер-класс на апельсиновой плантации
Паэлья и гаспачо: мастер-класс на апельсиновой плантации

Что можно увидеть

  • Рынок Атаразанас

Описание мастер-класса

Закупка ингредиентов на аутентичном рынке

Сначала отправимся на древний рынок Малаги Атаразанас. По пути я коротко расскажу об истории этого места, а затем приступим к выбору свежайших ингредиентов для мастер-класса. Купим ароматный хлеб и овощи — я покажу, какие именно томаты годятся для вкусного гаспачо, — а также мясо или рыбу, в зависимости от выбранного вами вида паэльи (веганской, мясной, из иберийских колбасок или из морепродуктов, включая даже черную с добавлением чернил каракатицы). И после этого на машине отправимся на апельсиновую плантацию, что всего в тридцати минутах от рынка.

Знакомство с маэстро

Помимо отличий паэльи в разных регионах Испании, это блюдо у каждого повара имеет свои секреты. Мастер-класс для вас проведет маэстро поварского дела, магистр андалусийской гильдии поваров, преподаватель гастрономического ремесла и уроженка Малаги. Знакомство пройдет под дегустацию деревенского хлеба и различных сортов местного оливкового масла, поджаренного миндаля, маслин и знаменитого испанского вина.

Приступаем!

«Нарезать правильно ингредиенты — уже 50 процентов успеха», — говорит маэстро. Вы научитесь виртуозно совершать действия с компонентами будущих блюд. Откроете, что зрения и обоняния недостаточно, и чтобы все получилось, оказывается, нужен еще слух, что услышать рис, который подает сигналы о своей готовности. И это далеко не все секреты, которые вы услышите на мастер-классе! Пока пыхтит паэлья, вы займетесь приготовлением гаспачо — холодного супа из помидоров, особенно популярного в Андалусии летом. Узнаете, сколько видов таких супов существует и чем они отличаются в разных провинциях. А в завершение продегустируете приготовленные блюда за оживленными беседами в дружеском кругу.

Организационные детали

Дополнительные расходы: €100 за чел. на ингредиенты для мастер-класса.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На главном рынке Малаги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 638 туристов
Привет! Меня зовут Елена, я родилась в Москве, закончила географический факультет МГУ. Мне 46 лет, из которых последние 20 я живу на юге Испании, в прекрасном городе Малага. Придумываю и провожу познавательные мастер-классы, прогулки и путешествия, а также занимаюсь организацией праздников. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу полюбить чудесную Малагу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Игорь
Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене научились делать гаспачо и даже знаменитую паэлью. Большое спасибо!
Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене
Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене
Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене
Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене
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Я
Мастер-класс очень понравился. Почувствовала себя участником кулинарного шоу. В Испании культ еды, впрочем как и в Италии, Франции. Перед началом мастер класса мы побывали на местном рынке в Малаге. Рынок
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великолепный. Есть фруктовый ряд, овощной, мясной, рыбный. Голодному лучше на этот рынок не заходить. Изобилие свежих морепродуктов, сыров, хамона, овощей, фруктов и т. д. поражает. Само здание рынка очень красивое, в мавританском стиле. Мастер-класс проводила милая пожилая испанка по имени Ампаро. Наш гид Елена выступала в качестве переводчика, ну и вообще много рассказывала о кулинарных традициях в Испании. Мы много беседовали, пили вино, шутили, ну и конечно готовили паэлью под руководством Ампаро. Настоящая паэлья - это блюдо достаточно сложное в приготовлении. По времени оно готовится в принципе быстро, но заготовки для паэльи нужно делать заранее. Но мы справились, и с помощью Ампаро, приготовили замечательную паэлью. Ампаро еще приготовила нам достаточно быстро холодный суп гаспачо, который конечно большой популярностью пользуется летом в жаркую погоду, но мы и в январе его с удовольствием попробовали, и посмотрели как он готовится. Приятным завершением нашего мастер-класса был обед, который мы сами себе приготовили, т. е. наша паэлья, с бокалом прекрасного испанского вина. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто будет в Малаге. Елена была очень любезна, забрала нас из отеля, и сопроводила на мастер-класс, по дороге вкратце рассказав историю Малаги, а также завела на рынок, и в старую таверну, где еще с 18 века продают вино из бочек, а счет за рюмочку вина пишут мелом на столе. Постараемся теперь дома приготовить паэлью.

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А
Мастер-класс получился отличным! Очень понравилась организатор Елена - по дороге до кулинарной студии я уже узнала много интересных фактов про город, его историю, жителей и местную кухню. Само приготовление паэльи
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оказалось очень увлекательным, достаточно простым (под руководством повара)))) и мне рассказали столько тонкостей и секретов приготовления! Время пролетело совсем незаметно! Уже решила, что это не последнее моё путешествие в Малагу и надеюсь ещё попасть на экскурсии к Елене) Из минусов - нужно найти место для сковородки для паэльи, это блюдо теперь со мной навсегда)

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И
Экскурсия прошла замечательно. Елена отличный рассказчик и чувствуется любовь к городу и знание истории. Организовано все тоже было отлично, для тех кто любит готовить и хочет узнать настоящие секреты испанской
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кухни, очень рекомендую. Очень доброжелательная испанская пара мастер шефов. Очень подробно и интересно с ними готовить. Елена отличный гид. По дороге к кулинарной студии рассказывала про город и показала интересные гастрономические места. Спасибо большое за Ваши знания и профессионализм.

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М
Пунктуально.
Профессионально.
Очень доброжелательно!
Дети в восторге, несмотря на некоторую вялость с утра (вечером не уложишь, утром не поднимешь;)!
Вместо гаспачо, по нашему выбору, готовили тортилью.
Еще и вкусно:)

Нужно было дополнительно попросить экскурсию по городу, но после дегустирования паэльи и тортильи были в состоянии "сытая тупка" - не сообразили.

На следующую экскурсию обязательно с Еленой!
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Irina
Волшебные полдня с Еленой. Елена невероятно увлекательно рассказывает об истории и традициях Испании; интересно было всем, и детям и взрослым. Мы попробовали чуррос, заехали на фабрику козьего сыра и готовили паэлью в горной деревушке неподалёку от Малаги. Спасибо Елене за такой яркий и интересный день- непременно вернёмся и очень рекомендуем всем. Очень здорово!
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