7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для участия в мастер-классе - с мая по сентябрь. В это время в Малаге доступно большое разнообразие свежих ингредиентов, а также можно насладиться теплой атмосферой города.

На древнем рынке Малаги можно подобрать свежайшие ингредиенты для будущих блюд.Затем отправляйтесь на феерический мастер-класс, где освоите важные нюансы приготовления паэльи и гаспачо. Узнайте, как правильно нарезать ингредиенты и «слышать»

рис для создания кулинарного шедевра. Маэстро поварского дела, магистр андалусийской гильдии поваров, проведет занятие, поделится секретами и продегустирует с вами деревенский хлеб, оливковое масло, миндаль, маслины и испанское вино. Завершите день дегустацией приготовленных блюд в дружеской атмосфере

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 10 чел.

Описание мастер-класса

Закупка ингредиентов на аутентичном рынке

Сначала отправимся на древний рынок Малаги Атаразанас. По пути я коротко расскажу об истории этого места, а затем приступим к выбору свежайших ингредиентов для мастер-класса. Купим ароматный хлеб и овощи — я покажу, какие именно томаты годятся для вкусного гаспачо, — а также мясо или рыбу, в зависимости от выбранного вами вида паэльи (веганской, мясной, из иберийских колбасок или из морепродуктов, включая даже черную с добавлением чернил каракатицы). И после этого на машине отправимся на апельсиновую плантацию, что всего в тридцати минутах от рынка.

Знакомство с маэстро

Помимо отличий паэльи в разных регионах Испании, это блюдо у каждого повара имеет свои секреты. Мастер-класс для вас проведет маэстро поварского дела, магистр андалусийской гильдии поваров, преподаватель гастрономического ремесла и уроженка Малаги. Знакомство пройдет под дегустацию деревенского хлеба и различных сортов местного оливкового масла, поджаренного миндаля, маслин и знаменитого испанского вина.

Приступаем!

«Нарезать правильно ингредиенты — уже 50 процентов успеха», — говорит маэстро. Вы научитесь виртуозно совершать действия с компонентами будущих блюд. Откроете, что зрения и обоняния недостаточно, и чтобы все получилось, оказывается, нужен еще слух, что услышать рис, который подает сигналы о своей готовности. И это далеко не все секреты, которые вы услышите на мастер-классе! Пока пыхтит паэлья, вы займетесь приготовлением гаспачо — холодного супа из помидоров, особенно популярного в Андалусии летом. Узнаете, сколько видов таких супов существует и чем они отличаются в разных провинциях. А в завершение продегустируете приготовленные блюда за оживленными беседами в дружеском кругу.

Организационные детали

Дополнительные расходы: €100 за чел. на ингредиенты для мастер-класса.