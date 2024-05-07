7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Затем отправляйтесь на феерический мастер-класс, где освоите важные нюансы приготовления паэльи и гаспачо. Узнайте, как правильно нарезать ингредиенты и «слышать»
6 причин купить этот мастер-класс
- 🛒 Закупка свежих ингредиентов на древнем рынке
- 👨🍳 Мастер-класс с магистром андалусийской гильдии поваров
- 🍷 Дегустация местных продуктов и вина
- 🔪 Обучение правильной нарезке ингредиентов
- 🥘 Секреты приготовления идеальной паэльи
- 🍅 Приготовление гаспачо под руководством профессионала
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Рынок Атаразанас
Описание мастер-класса
Закупка ингредиентов на аутентичном рынке
Сначала отправимся на древний рынок Малаги Атаразанас. По пути я коротко расскажу об истории этого места, а затем приступим к выбору свежайших ингредиентов для мастер-класса. Купим ароматный хлеб и овощи — я покажу, какие именно томаты годятся для вкусного гаспачо, — а также мясо или рыбу, в зависимости от выбранного вами вида паэльи (веганской, мясной, из иберийских колбасок или из морепродуктов, включая даже черную с добавлением чернил каракатицы). И после этого на машине отправимся на апельсиновую плантацию, что всего в тридцати минутах от рынка.
Знакомство с маэстро
Помимо отличий паэльи в разных регионах Испании, это блюдо у каждого повара имеет свои секреты. Мастер-класс для вас проведет маэстро поварского дела, магистр андалусийской гильдии поваров, преподаватель гастрономического ремесла и уроженка Малаги. Знакомство пройдет под дегустацию деревенского хлеба и различных сортов местного оливкового масла, поджаренного миндаля, маслин и знаменитого испанского вина.
Приступаем!
«Нарезать правильно ингредиенты — уже 50 процентов успеха», — говорит маэстро. Вы научитесь виртуозно совершать действия с компонентами будущих блюд. Откроете, что зрения и обоняния недостаточно, и чтобы все получилось, оказывается, нужен еще слух, что услышать рис, который подает сигналы о своей готовности. И это далеко не все секреты, которые вы услышите на мастер-классе! Пока пыхтит паэлья, вы займетесь приготовлением гаспачо — холодного супа из помидоров, особенно популярного в Андалусии летом. Узнаете, сколько видов таких супов существует и чем они отличаются в разных провинциях. А в завершение продегустируете приготовленные блюда за оживленными беседами в дружеском кругу.
Организационные детали
Дополнительные расходы: €100 за чел. на ингредиенты для мастер-класса.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Профессионально.
Очень доброжелательно!
Дети в восторге, несмотря на некоторую вялость с утра (вечером не уложишь, утром не поднимешь;)!
Вместо гаспачо, по нашему выбору, готовили тортилью.
Еще и вкусно:)
Нужно было дополнительно попросить экскурсию по городу, но после дегустирования паэльи и тортильи были в состоянии "сытая тупка" - не сообразили.
На следующую экскурсию обязательно с Еленой!