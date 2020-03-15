7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии

Освоить два самых популярных блюда испанской кухни под руководством признанного маэстро

Елена
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Елена – ваш гид
На древнем рынке Малаги я помогу подобрать свежайшие ингредиенты для будущих блюд, а затем вы отправитесь на феерический мастер-класс, где освоите самые важные нюансы приготовления двух визитных карточек испанской гастрономии и даже научитесь «слышать» рис, чтобы получился настоящий кулинарный шедевр!
От 52 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в порту Малаги
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии

Что вас ожидает

Закупка ингредиентов на аутентичном рынке
Сначала отправимся на древний рынок Малаги Атаразанас. По пути я коротко расскажу об истории этого места, а затем приступим к выбору свежайших ингредиентов для мастер-класса. Купим ароматный хлеб и овощи — я покажу, какие именно томаты годятся для вкусного гаспачо, — а также мясо или рыбу, в зависимости от выбранного вами вида паэльи (веганской, мясной, из иберийских колбасок или из морепродуктов, включая даже черную с добавлением чернил каракатицы). И после этого отправимся в мастерскую, что всего в пяти минутах от рынка.

Знакомство с маэстро
Помимо отличий паэльи в разных регионах Испании, это блюдо у каждого повара имеет свои секреты. Мастер-класс для вас проведет маэстро поварского дела, магистр андалусийской гильдии поваров, преподаватель гастрономического ремесла и уроженка Малаги. Знакомство пройдет под дегустацию деревенского хлеба и различных сортов местного оливкового масла, поджаренного миндаля, маслин и знаменитого испанского вина.

Приступаем!
«Нарезать правильно ингредиенты — уже 50 процентов успеха», — говорит маэстро. Вы научитесь виртуозно совершать действия с компонентами будущих блюд. Откроете, что зрения и обоняния недостаточно, и чтобы все получилось, оказывается, нужен еще слух, что услышать рис, который подает сигналы о своей готовности. И это далеко не все секреты, которые вы услышите на мастер-классе! Пока пыхтит паэлья, вы займетесь приготовлением гаспачо — холодного супа из помидоров, особенно популярного в Андалусии летом. Узнаете, сколько видов таких супов существует и чем они отличаются в разных провинциях. А в завершение продегустируете приготовленные блюда за оживленными беседами в дружеском кругу.

Организационные детали

Дополнительные расходы: 55 €/чел. на ингредиенты для мастер-класса.

Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в порту Малаги.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Привет! Меня зовут Елена, я родилась в Москве, закончила географический факультет МГУ. Мне 46 лет, из которых последние 20 я живу на юге Испании, в прекрасном городе Малага. Придумываю и провожу познавательные мастер-классы, прогулки и путешествия, а также занимаюсь организацией праздников. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу полюбить чудесную Малагу!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Если вы первый раз в Малаге и окрестностях, горячо рекомендую Елену в качестве гида. Благодаря ей вы влюбитесь в этот прекрасный уголок так, что захочется остаться здесь жить. Обязательно рекомендуем всем друзьям и знакомым, собирающимся в Испанию.
26 января 2020
Большое спасибо за мастер-класс.
Всё доходчиво и очень вкусно.
Рекомендуем всем!
17 января 2020
Мастер-класс очень понравился. Почувствовала себя участником кулинарного шоу. В Испании культ еды, впрочем как и в Италии, Франции. Перед началом мастер класса мы побывали на местном рынке в Малаге. Рынок великолепный. Есть фруктовый ряд, овощной, мясной, рыбный. Голодному лучше на этот рынок не заходить. Изобилие свежих морепродуктов, сыров, хамона, овощей, фруктов и т.д. поражает. Само здание рынка очень красивое, в мавританском стиле. Мастер-класс проводила милая пожилая испанка по имени Ампаро. Наш гид Елена выступала в качестве переводчика, ну и вообще много рассказывала о кулинарных традициях в Испании. Мы много беседовали, пили вино, шутили, ну и конечно готовили паэлью под руководством Ампаро. Настоящая паэлья - это блюдо достаточно сложное в приготовлении. По времени оно готовится в принципе быстро, но заготовки для паэльи нужно делать заранее. Но мы справились, и с помощью Ампаро, приготовили замечательную паэлью. Ампаро еще приготовила нам достаточно быстро холодный суп гаспачо, который конечно большой популярностью пользуется летом в жаркую погоду, но мы и в январе его с удовольствием попробовали, и посмотрели как он готовится. Приятным завершением нашего мастер-класса был обед, который мы сами себе приготовили, т.е. наша паэлья, с бокалом прекрасного испанского вина. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто будет в Малаге. Елена была очень любезна, забрала нас из отеля, и сопроводила на мастер-класс, по дороге вкратце рассказав историю Малаги, а также завела на рынок, и в старую таверну, где еще с 18 века продают вино из бочек, а счет за рюмочку вина пишут мелом на столе. Постараемся теперь дома приготовить паэлью.
24 декабря 2019
Чудесный мастер-класс! Благодаря шефу Amaro, Вы сможете приготовить своими руками паэлью, которой позавидуеют многие рестораны. И огромное спасибо Елене за рассказы о Малаге и отлично организованными коммуникациям во время процесса. Экскурсия рекомендуется всем, кто хоть раз держал в руках сководу и любит вкусно поесть. Гид рекомендуется абсолютно всем!
28 сентября 2019
Елена, спасибо Вам большое! Это было незабываемое гастрономическое путешествие! Праздник души и живота!
Елена с тандеме с Ампаро раскрыли нам секреты приготовления настоящих паэльи и гаспачо. Это великое дело - создать такую атмосферу дружелюбности и комфорта!
До новых встреч!
25 июля 2019
Пунктуально.
Профессионально.
Очень доброжелательно!
Дети в восторге, несмотря на некоторую вялость с утра (вечером не уложишь, утром не поднимешь;)!
Вместо гаспачо, по нашему выбору, готовили тортилью.
Еще и вкусно :)

Нужно было дополнительно попросить экскурсию по городу, но после дегустирования паэльи и тортильи были в состоянии "сытая тупка" - не сообразили.

На следующую экскурсию обязательно с Еленой!
4 июля 2019
Экскурсия прошла замечательно. Елена отличный рассказчик и чувствуется любовь к городу и знание истории. Организовано все тоже было отлично, для тех кто любит готовить и хочет узнать настоящие секреты испанской кухни , очень рекомендую. Очень доброжелательная испанская пара мастер шефов. Очень подробно и интересно с ними готовить. Елена отличный гид. По дороге к кулинарной студии рассказывала про город и показала интересные гастрономические места. Спасибо большое за Ваши знания и профессионализм.

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