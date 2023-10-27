Необычные экскурсии по Малаге

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Малаге на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
Увидеть главные достопримечательности на нескучной скоростной прогулке и зарядиться новыми эмоциями
Начало: в центре Малаги
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
от 80 за человека
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
24 июня в 11:00
25 июня в 11:00
250 за всё до 6 чел.
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Поразмыслить над историей человечества, рассмотреть древние изображения и пообедать в таверне 15 в
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
249 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    27 октября 2023
    Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
    Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с городом и историей региона в целом. А то, что это всё проводится на
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    сегвеях - отдельный восторг: подъем на великолепные смотровые площадки занимает считанные минуты! Отдельная благодарность от меня Федору! Федор отличный инструктор и замечательный гид!

  • I
    Irina
    30 декабря 2022
    Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
    Экскурсия нам очень понравилась. Прекрасно продуманное путешествие. Николас не только профессионал в своем деле, но и очень любит эти места
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    и знает о них все. У него очень много маршрутов и вариантов экскурсий на любой вкус. Спасибо большое! Обязательно приедем еще.

  • I
    Igor
    4 октября 2022
    Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
    Все понравилось!
  • Е
    Елена
    1 октября 2022
    Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
    Очень понравилась экскурсия, которую для нас провел Федор! Небольшой инструктаж, и мы уже смело катались на сигвее. Федор в интересной
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    форме, и у тому же ненавязчиво преподнес много информации о Малаге, на все вопросы у него был для нас ответ. Мы с удовольствием провели время, было здорово!!!

    Очень понравилась экскурсия, которую для нас провел Федор! Небольшой инструктаж, и мы уже смело катались наОчень понравилась экскурсия, которую для нас провел Федор! Небольшой инструктаж, и мы уже смело катались наОчень понравилась экскурсия, которую для нас провел Федор! Небольшой инструктаж, и мы уже смело катались на
  • А
    Андрей
    9 января 2020
    Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
    Мы часто путешествуем в большой компании взрослых и детей разного возраста, и с большой тщательностью относимся к выбору гида и
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    самой экскурсии. В данном случае могу только с большим удовольствием порекомендовать Николаса как глубокого эксперта в предмете и обладающего умением легко подать материал для слушателей разного возраста и подготовкой.

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Необычные»

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  3. Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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