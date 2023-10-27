1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
Увидеть главные достопримечательности на нескучной скоростной прогулке и зарядиться новыми эмоциями
Начало: в центре Малаги
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
от €80 за человека
Индивидуальная
5 часов
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
24 июня в 11:00
25 июня в 11:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Поразмыслить над историей человечества, рассмотреть древние изображения и пообедать в таверне 15 в
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина27 октября 2023Эта экскурсия - отличный способ познакомиться с городом и историей региона в целом. А то, что это всё проводится на
- IIrina30 декабря 2022Экскурсия нам очень понравилась. Прекрасно продуманное путешествие. Николас не только профессионал в своем деле, но и очень любит эти места
- IIgor4 октября 2022Все понравилось!
- ЕЕлена1 октября 2022Очень понравилась экскурсия, которую для нас провел Федор! Небольшой инструктаж, и мы уже смело катались на сигвее. Федор в интересной
- ААндрей9 января 2020Мы часто путешествуем в большой компании взрослых и детей разного возраста, и с большой тщательностью относимся к выбору гида и
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Необычные»
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