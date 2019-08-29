10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые красивые и интересные места острова за 4 часа

Владимир
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Владимир – ваш гид
Вы прогуляетесь по одному из самых красивых городков острова — старинной Вальдемоссе, где черпали вдохновение многие известные творческие личности, познакомитесь с историей и легендами знаменитого Картезианского монастыря и отведаете местные пироги с горячим шоколадом.

А в столице Балеарского архипелага — прекрасной Пальме-де-Майорке — узнаете о насыщенной жизни острова со времен основания римлянами, увидите основные достопримечательности города и осмотрите его главный символ — Кафедральный собор Ла Сеу, объединивший в себе все богатство исторического и культурного наследия Майорки.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.5
Майорка для круизных путешественников
Майорка для круизных путешественников

Что вас ожидает

Очарование Вальдемоссы
Уютный городок покорит вас своим аутентичным видом и атмосферой тихой размеренной жизни. Вы пройдетесь по его мощеным улочкам, украшенным цветочными горшками; заглянете в одну из семейных пекарней, где готовят традиционный картофельный пирог и подают его обычно с горячим шоколадом; узнаете о религиозном покровителе деревни и местных традициях. Поговорим об истории Вальдемоссы, а возле ее главной достопримечательности — Картезианского монастыря — я расскажу вам о древней обители, а также о ее связи с судьбой польского композитора Фредерика Шопена и его спутницы, писательницы Жорж Санд.

Символ Пальмы
Затем вы отправитесь в столицу Балераских островов — Пальму-де-Майорку, где я вас познакомлю с насыщенным историческим прошлым города. Здесь хозяйничали римляне и византийцы, пираты и мавры — кто только ни пытался захватить сердце Балеарского моря! Вас ждут живописные улочки, пропитанные местными мифами и легендами; старинные здания самых разных архитектурных стилей и, конечно, главный символ города — Кафедральный собор Ла Сеу. Осматривая великолепное сооружение, вы узнаете, почему оно является наиболее значимым, эмблематическим и художественно насыщенным памятником Майорки. А образ его стройного силуэта, возвышающегося над водами бухты, вероятно, станет самым ярким вашим воспоминанием о посещении острова.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: монастырь Cartuja — 8,50 €; кафедральный собор La Seu — 7 €.
  • Маршрут экскурсии можно составить по желанию.
Майорка для круизных путешественников
Майорка для круизных путешественников
Майорка для круизных путешественников
Майорка для круизных путешественников
Майорка для круизных путешественников
Майорка для круизных путешественников
Майорка для круизных путешественников
Майорка для круизных путешественников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Мне 55 лет, проживаю в Испании более 10 лет. Я профессиональный гид по Майорке, занимаюсь туризмом 8 лет. Мне нравится водить обзорные экскурсии по острову, знакомить гостей с этим чудесным местом. Кроме того, я организую полёты на воздушном шаре, вертолёте или самолёте. Приезжайте в гости, друзья!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 августа 2019
Профессионально, удобно, идеальный вариант для круизников.
28 августа 2019
Экскурсию для нашей семьи проводила Наталья. Понравилось то, что Наталья быстро могла подстроиться под наши пожелания и продумала оптимальный маршрут. Помимо основных туристических мест, Наталья показала нам не очевидные местечки, о которых могут знать только люди, которые давно живут на острове, за это большое спасибо! Майорка прекрасна, потому мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Экскурсия больше похожа на поездку в сопровождении местного жителя, который расскажет о местных обычаях, чем на поездку с классическим гидом, наполненную историческими фактами и деталями.
14 августа 2019
Не уверена, что Владимир имеет специальное образование. Не было общего исторического фона. Крайне скудно для экскурсии.
14 июля 2019
Благодаря Владимиру мы побывали в прекрасной испанской средневековой деревне Вальдемосса, почувствовали ее неповторимый дух. Здесь родилась почитаемая католиками святая Каталина Томас и местам, связанным с ней, можно поклониться. Здесь написал свои лучшие произведения умиравший от чахотки Шопен, от которого отвернулись все кроме его возлюбленной - эпатирующей публику писательницы Жорж Санд. С круизного лайнера в это великолепное место не так просто добраться. Владимир привез нас сюда на автомобиле с кондиционером в 35-градусную жару. Показал нам самые лучшие места этого удивительного городка , рассказал много интересных фактов. Затем мы отправились обратно в Пальму, посетили кафедральный собор. И в качестве десерта Наш замечательный гид привез нас на прекрасный песчаный пляж в пригороде Пальмы. Мы все успели: и погулять, и посмотреть достопримечательности, и накупаться, и позагорать. Спасибо, Владимир.
Юлия
29 июня 2019
Всё было нормально. Вальдемоса и Ла Сеу офигенные. Гид хороший.
28 мая 2019
Владимир прекрасно провёл экскурсию. не утомительная и очень познавательная экскурсия. Для первого Знакомства с островом прекрасно. Всем рекомендуем.
4 мая 2019
Владимиру удалось за 2,5 часа познакомить нас с Барселоной, окрестностями и деликатесами.
Погода правда подкачала, но это не его вина!:))
Интересно
22 апреля 2019
Замечательная экскурсия! Вальдемосса прекрасна! Комфортный и вместительный автомобиль для передвижения. Рекомендуем!
18 апреля 2019
Не хватило обзорной экскурсии по Пальме. :))) Обворожительная Вальдемосса очень понравилась. Всем рекомендуем там побывать: воздух!, небо!, горы! архитектура!, Цветы!!!
4 августа 2018
Экскурсия с Владимиром прошла отлично! Всем рекомендую. Отзывчивый , знающий историю острова, гид . Под увлекательный и интересный рассказ время экскурсии прошло не заметно. Спасибо! Отдельное спасибо- за пляж ! Жаль , что мало времени выделяется на Пальму, кроме Собора , почти ничего не увидели.

Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Встреча с прекрасной МайоркойВстреча с прекрасной МайоркойВстреча с прекрасной Майоркой
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9 отзывов
Обзорная экскурсия по острову
Самый крупный остров Балеарских островов кажется идеальным местом для красивого отдыха. Здесь есть все — богатая история, в которой успели отметиться первобытные люди, племена античности и средневековые испанцы; старинные поместья аристократов и музеи; прекрасная кухня и виды, будто созданные для услады глаз. Неудивительно, что каждый год сюда приезжает королевская семья Испании. За время нашего путешествия по острову вы увидите самые значимые и красивые места Майорки, познакомитесь с его историей и культурой местных жителей, посетите живописную деревушку и отведаете местные специалитеты.

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Святые, гении и злодеи МайоркиСвятые, гении и злодеи МайоркиСвятые, гении и злодеи Майорки
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Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
На прогулке по улочкам Пальмы вы проследите эпохи Майорки от Античности до наших дней и узнаете, какой след оставили островитяне в мировой истории. Услышите о римлянах и маврах, банкирах и ремесленниках, святых и грешниках, художниках и архитекторах. А еще откроете тайны главного собора, увидите панорамы с городских стен и проникнетесь местным вкусом к жизни!

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