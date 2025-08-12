10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уютный городок покорит вас своим аутентичным видом и атмосферой тихой размеренной жизни. Вы пройдетесь по его мощеным улочкам, украшенным цветочными горшками; заглянете в одну из семейных пекарней, где готовят традиционный картофельный пирог и подают его обычно с горячим шоколадом; узнаете о религиозном покровителе деревни и местных традициях. Поговорим об истории Вальдемоссы, а возле ее главной достопримечательности — Картезианского монастыря — я расскажу вам о древней обители, а также о ее связи с судьбой польского композитора Фредерика Шопена и его спутницы, писательницы Жорж Санд.
Символ Пальмы
Затем вы отправитесь в столицу Балераских островов — Пальму-де-Майорку, где я вас познакомлю с насыщенным историческим прошлым города. Здесь хозяйничали римляне и византийцы, пираты и мавры — кто только ни пытался захватить сердце Балеарского моря! Вас ждут живописные улочки, пропитанные местными мифами и легендами; старинные здания самых разных архитектурных стилей и, конечно, главный символ города — Кафедральный собор Ла Сеу. Осматривая великолепное сооружение, вы узнаете, почему оно является наиболее значимым, эмблематическим и художественно насыщенным памятником Майорки. А образ его стройного силуэта, возвышающегося над водами бухты, вероятно, станет самым ярким вашим воспоминанием о посещении острова.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты: монастырь Cartuja — 12 €; кафедральный собор La Seu — 9 €
Маршрут экскурсии можно изменить в соответствии с вашими интересами
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Пальме-де-Мальйорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 872 туристов
Работаю профессиональным гидом по Майорке. Мне нравится показывать этот чудесный остров своим гостям и проводить увлекательные экскурсии. Кроме того, я организую походы в горы - Майорка - идеальное место для этого.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Могу смело рекомендовать Владимира! Интересно рассказывает. Прибыл без опоздания, спокойный и уверенный. В машине отлично работает кондиционер, что не маловажно. И 4 чел было нам комфортно в его авто. Мы круизные читать дальшеуменьшить
путешественники. Владимир «забрал» нас с круизного порта и отвез обратно. За 8 часов мы посетили саму Пальму -собор, Драконью пещеру (ссылку где купить билеты Владимир отправил заранее) и прекрасную Вальдемосу. Тур был подстроен под нас и разные отклонения по ходу (покупка сувениров, мороженого и тп) воспринималось спокойно). Мы отдыхали! И слушали интересного рассказчика. Владимир знал где туалеты, где лучше покушать и что. О эти великолепные булочки на Вальдемосе! Всем рекомендую путешествие под руководством Владимира!
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Ольга
В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌 Во-первых: Владимир забрал нас на авто с парковки порта, потом мы поехали читать дальшеуменьшить
в невероятнейший красоты городок Вальдемоса. Гуляли по живописным улочкам, слушали историю, делали мега- атмосферные фоточки, зашли в местное кафе и покушали знаменитых булочек, запивая кофе, потом зашли в мастерскую к русскоговорящим художникам и приобрели несколько картин (сейчас они красуются у нас в доме)) И после этого поехали в Пальму, где продолжили экскурсию) Мне этот вариант идеально подошел, особенно в том, что Владимир не нагружал лишними историческими фактами и датами (у нас это была 4-я за неделю экскурсия, поэтому хотелось вообще не напрягаться, а получать удовольствие от нового места) Так, что я очень довольна, что выбрала эту экскурсию и теперь у нас есть одна из целей- снять домик в Вальдемосе и прилететь туда на отдых🥰
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D
Dmitry
Максимальные рекомендации по экскурсии с Владимиром. Во-первых все очень четко. Начиная с места встречи, заканчивая всеми важными точками. Во-вторых, очень интересно составлена программа. Необычные, восхитительные места, показывающие истинную Майорку. В заключение, мы попросили Владимира подсказать местный ресторан, и он нам показал фантастическое место. Это были самые вкусные устрицы! Браво, Владимир!
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Юлия
Все отлично! Было очень интересно и познавательно. Комфортабельный автомобиль. Индивидуальный подход. Огромное спасибо Владимиру!
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Д
Дарья
Очень понравилась экскурсия, Владимир учел все наши пожелания, помог с покупками, показал самые красивые места! Было приятно и легко общаться!
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T
Tatyana
Замечательная экскурсия, все очень понравилось.
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