10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Круиз по Майорке - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу острова. Прогулка по Вальдемоссе подарит встречу с историей и культурой, а также вкус традиционных пирогов с горячим шоколадом. В Пальме-де-Майорке вы узнаете о богатом прошлом острова, увидите знаменитый Кафедральный собор Ла Сеу и насладитесь красотой архитектуры. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет отличным выбором для любителей истории и культуры

Описание экскурсии

Очарование Вальдемоссы

Уютный городок покорит вас своим аутентичным видом и атмосферой тихой размеренной жизни. Вы пройдетесь по его мощеным улочкам, украшенным цветочными горшками; заглянете в одну из семейных пекарней, где готовят традиционный картофельный пирог и подают его обычно с горячим шоколадом; узнаете о религиозном покровителе деревни и местных традициях. Поговорим об истории Вальдемоссы, а возле ее главной достопримечательности — Картезианского монастыря — я расскажу вам о древней обители, а также о ее связи с судьбой польского композитора Фредерика Шопена и его спутницы, писательницы Жорж Санд.

Символ Пальмы

Затем вы отправитесь в столицу Балераских островов — Пальму-де-Майорку, где я вас познакомлю с насыщенным историческим прошлым города. Здесь хозяйничали римляне и византийцы, пираты и мавры — кто только ни пытался захватить сердце Балеарского моря! Вас ждут живописные улочки, пропитанные местными мифами и легендами; старинные здания самых разных архитектурных стилей и, конечно, главный символ города — Кафедральный собор Ла Сеу. Осматривая великолепное сооружение, вы узнаете, почему оно является наиболее значимым, эмблематическим и художественно насыщенным памятником Майорки. А образ его стройного силуэта, возвышающегося над водами бухты, вероятно, станет самым ярким вашим воспоминанием о посещении острова.

Организационные детали