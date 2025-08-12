10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Майорка для круизных путешественников

Путешествие по Майорке: Вальдемосса с ее монастырем и Пальма с величественным собором Ла Сеу. История, культура и вкусные пироги ждут вас
Круиз по Майорке - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу острова.

Прогулка по Вальдемоссе подарит встречу с историей и культурой, а также вкус традиционных пирогов с горячим шоколадом.

В Пальме-де-Майорке вы узнаете о богатом прошлом острова, увидите знаменитый Кафедральный собор Ла Сеу и насладитесь красотой архитектуры.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет отличным выбором для любителей истории и культуры
4.8
37 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера Вальдемоссы
  • 🏛️ Величественный собор Ла Сеу
  • 📜 Исторические легенды и мифы
  • 🍫 Вкусные местные пироги
  • 🏞️ Живописные виды и архитектура
  • 🎨 Культурное наследие Майорки
Майорка для круизных путешественников
Майорка для круизных путешественников
Майорка для круизных путешественников

Что можно увидеть

  • Картезианский монастырь
  • Кафедральный собор Ла Сеу

Описание экскурсии

Очарование Вальдемоссы

Уютный городок покорит вас своим аутентичным видом и атмосферой тихой размеренной жизни. Вы пройдетесь по его мощеным улочкам, украшенным цветочными горшками; заглянете в одну из семейных пекарней, где готовят традиционный картофельный пирог и подают его обычно с горячим шоколадом; узнаете о религиозном покровителе деревни и местных традициях. Поговорим об истории Вальдемоссы, а возле ее главной достопримечательности — Картезианского монастыря — я расскажу вам о древней обители, а также о ее связи с судьбой польского композитора Фредерика Шопена и его спутницы, писательницы Жорж Санд.

Символ Пальмы

Затем вы отправитесь в столицу Балераских островов — Пальму-де-Майорку, где я вас познакомлю с насыщенным историческим прошлым города. Здесь хозяйничали римляне и византийцы, пираты и мавры — кто только ни пытался захватить сердце Балеарского моря! Вас ждут живописные улочки, пропитанные местными мифами и легендами; старинные здания самых разных архитектурных стилей и, конечно, главный символ города — Кафедральный собор Ла Сеу. Осматривая великолепное сооружение, вы узнаете, почему оно является наиболее значимым, эмблематическим и художественно насыщенным памятником Майорки. А образ его стройного силуэта, возвышающегося над водами бухты, вероятно, станет самым ярким вашим воспоминанием о посещении острова.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: монастырь Cartuja — 12 €; кафедральный собор La Seu — 9 €
  • Маршрут экскурсии можно изменить в соответствии с вашими интересами

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Пальме-де-Мальйорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 872 туристов
Работаю профессиональным гидом по Майорке. Мне нравится показывать этот чудесный остров своим гостям и проводить увлекательные экскурсии. Кроме того, я организую походы в горы - Майорка - идеальное место для этого.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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Е
Могу смело рекомендовать Владимира! Интересно рассказывает. Прибыл без опоздания, спокойный и уверенный. В машине отлично работает кондиционер, что не маловажно. И 4 чел было нам комфортно в его авто.
Мы круизные
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путешественники.
Владимир «забрал» нас с круизного порта и отвез обратно. За 8 часов мы посетили саму Пальму -собор, Драконью пещеру (ссылку где купить билеты Владимир отправил заранее) и прекрасную Вальдемосу.
Тур был подстроен под нас и разные отклонения по ходу (покупка сувениров, мороженого и тп) воспринималось спокойно). Мы отдыхали! И слушали интересного рассказчика.
Владимир знал где туалеты, где лучше покушать и что. О эти великолепные булочки на Вальдемосе!
Всем рекомендую путешествие под руководством Владимира!

Могу смело рекомендовать Владимира! Интересно рассказывает. Прибыл без опоздания, спокойный и уверенный. В машине отлично работает
Могу смело рекомендовать Владимира! Интересно рассказывает. Прибыл без опоздания, спокойный и уверенный. В машине отлично работает
Могу смело рекомендовать Владимира! Интересно рассказывает. Прибыл без опоздания, спокойный и уверенный. В машине отлично работает
Могу смело рекомендовать Владимира! Интересно рассказывает. Прибыл без опоздания, спокойный и уверенный. В машине отлично работает
Могу смело рекомендовать Владимира! Интересно рассказывает. Прибыл без опоздания, спокойный и уверенный. В машине отлично работает
Могу смело рекомендовать Владимира! Интересно рассказывает. Прибыл без опоздания, спокойный и уверенный. В машине отлично работает
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Ольга
В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌 Во-первых: Владимир забрал нас на авто с парковки порта, потом мы поехали
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в невероятнейший красоты городок Вальдемоса. Гуляли по живописным улочкам, слушали историю, делали мега- атмосферные фоточки, зашли в местное кафе и покушали знаменитых булочек, запивая кофе, потом зашли в мастерскую к русскоговорящим художникам и приобрели несколько картин (сейчас они красуются у нас в доме))
И после этого поехали в Пальму, где продолжили экскурсию)
Мне этот вариант идеально подошел, особенно в том, что Владимир не нагружал лишними историческими фактами и датами (у нас это была 4-я за неделю экскурсия, поэтому хотелось вообще не напрягаться, а получать удовольствие от нового места)
Так, что я очень довольна, что выбрала эту экскурсию и теперь у нас есть одна из целей- снять домик в Вальдемосе и прилететь туда на отдых🥰

В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для
В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для
В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для
В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для
В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для
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D
Максимальные рекомендации по экскурсии с Владимиром. Во-первых все очень четко. Начиная с места встречи, заканчивая всеми важными точками.
Во-вторых, очень интересно составлена программа. Необычные, восхитительные места, показывающие истинную Майорку.
В заключение, мы попросили Владимира подсказать местный ресторан, и он нам показал фантастическое место. Это были самые вкусные устрицы!
Браво, Владимир!
Максимальные рекомендации по экскурсии с Владимиром. Во-первых все очень четко. Начиная с места встречи, заканчивая всеми важными точками.
Максимальные рекомендации по экскурсии с Владимиром. Во-первых все очень четко. Начиная с места встречи, заканчивая всеми важными точками.
Максимальные рекомендации по экскурсии с Владимиром. Во-первых все очень четко. Начиная с места встречи, заканчивая всеми важными точками.
Максимальные рекомендации по экскурсии с Владимиром. Во-первых все очень четко. Начиная с места встречи, заканчивая всеми важными точками.
Максимальные рекомендации по экскурсии с Владимиром. Во-первых все очень четко. Начиная с места встречи, заканчивая всеми важными точками.
Максимальные рекомендации по экскурсии с Владимиром. Во-первых все очень четко. Начиная с места встречи, заканчивая всеми важными точками.
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Юлия
Все отлично! Было очень интересно и познавательно. Комфортабельный автомобиль. Индивидуальный подход. Огромное спасибо Владимиру!
Все отлично! Было очень интересно и познавательно. Комфортабельный автомобиль. Индивидуальный подход. Огромное спасибо Владимиру!
Все отлично! Было очень интересно и познавательно. Комфортабельный автомобиль. Индивидуальный подход. Огромное спасибо Владимиру!
Все отлично! Было очень интересно и познавательно. Комфортабельный автомобиль. Индивидуальный подход. Огромное спасибо Владимиру!
Все отлично! Было очень интересно и познавательно. Комфортабельный автомобиль. Индивидуальный подход. Огромное спасибо Владимиру!
Все отлично! Было очень интересно и познавательно. Комфортабельный автомобиль. Индивидуальный подход. Огромное спасибо Владимиру!
Все отлично! Было очень интересно и познавательно. Комфортабельный автомобиль. Индивидуальный подход. Огромное спасибо Владимиру!
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Д
Очень понравилась экскурсия, Владимир учел все наши пожелания, помог с покупками, показал самые красивые места! Было приятно и легко общаться!
Очень понравилась экскурсия, Владимир учел все наши пожелания, помог с покупками, показал самые красивые места! Было приятно и легко общаться!
Очень понравилась экскурсия, Владимир учел все наши пожелания, помог с покупками, показал самые красивые места! Было приятно и легко общаться!
Очень понравилась экскурсия, Владимир учел все наши пожелания, помог с покупками, показал самые красивые места! Было приятно и легко общаться!
Очень понравилась экскурсия, Владимир учел все наши пожелания, помог с покупками, показал самые красивые места! Было приятно и легко общаться!
Очень понравилась экскурсия, Владимир учел все наши пожелания, помог с покупками, показал самые красивые места! Было приятно и легко общаться!
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T
Замечательная экскурсия, все очень понравилось.
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