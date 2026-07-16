В Пальме всё рядом: море, готические башни, тенистые площади и узкие улочки исторического района. Мы не будем спешить от одной достопримечательности к другой — вместо этого попробуем почувствовать ритм Майорки, разобраться в её истории и открыть детали, которые легко не заметить без местного проводника.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €270 за экскурсию

Ваш гид в Пальме-де-Мальйорке

Описание экскурсии

Кафедральный собор Ла Сеу. Вы услышите легенду основания собора, историю о знаменитой розетке «Глаз готики» и о том, какую роль в оформлении интерьера сыграл Антонио Гауди.

Королевский дворец Альмудайна. Поговорим об арабской крепости, которая стала резиденцией испанской королевской семьи.

Парламент Балеарских островов и Дворец Совета Майорки. Вы увидите здания, которые веками были центрами политической жизни Майорки, и узнаете, как менялось управление островом.

Площадь Майор. Сердце городской жизни, где уже несколько столетий проходят праздники, ярмарки и встречи жителей.

Улица Рамбла. Прогуляемся по зелёной аллее с цветочными лавками и поговорим о современной жизни Пальмы.

Отель «Гранд». Памятник модернизма и первый роскошный отель Майорки.

Бульвар Пасео-дель-Борн. Вы прогуляетесь по городской аллее, где старинные особняки соседствуют с современными бутиками и кафе.

Организационные детали