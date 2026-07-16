Мои заказы

Очарование Пальмы: главные сокровища города

Пройти от готического собора до уютных площадей Старого города
В Пальме всё рядом: море, готические башни, тенистые площади и узкие улочки исторического района.

Мы не будем спешить от одной достопримечательности к другой — вместо этого попробуем почувствовать ритм Майорки, разобраться в её истории и открыть детали, которые легко не заметить без местного проводника.
Очарование Пальмы: главные сокровища города
Очарование Пальмы: главные сокровища города
Очарование Пальмы: главные сокровища города

Описание экскурсии

Кафедральный собор Ла Сеу. Вы услышите легенду основания собора, историю о знаменитой розетке «Глаз готики» и о том, какую роль в оформлении интерьера сыграл Антонио Гауди.

Королевский дворец Альмудайна. Поговорим об арабской крепости, которая стала резиденцией испанской королевской семьи.

Парламент Балеарских островов и Дворец Совета Майорки. Вы увидите здания, которые веками были центрами политической жизни Майорки, и узнаете, как менялось управление островом.

Площадь Майор. Сердце городской жизни, где уже несколько столетий проходят праздники, ярмарки и встречи жителей.

Улица Рамбла. Прогуляемся по зелёной аллее с цветочными лавками и поговорим о современной жизни Пальмы.

Отель «Гранд». Памятник модернизма и первый роскошный отель Майорки.

Бульвар Пасео-дель-Борн. Вы прогуляетесь по городской аллее, где старинные особняки соседствуют с современными бутиками и кафе.

Организационные детали

  • Входной билет в кафедральный собор оплачивается отдельно (€11 — взрослый, дети до 9 лет — бесплатно)
  • За дополнительную плату организую трансфер из отелей Пальмы и других районов острова

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Пальме-де-Мальйорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Олег, и уже более 20 лет я знакомлю путешественников с удивительной Майоркой — островом, который давно стал для меня не просто местом работы, а настоящей любовью и вдохновением. Я
читать дальшеуменьшить

предлагаю не только классические обзорные маршруты, но и авторские, эксклюзивные экскурсии, которые позволяют увидеть Майорку такой, какой её знают лишь местные жители. Живописные горные деревушки, скрытые бухты с кристально чистой водой, старинные монастыри, винодельни, гастрономические открытия и потрясающие панорамные виды — каждый маршрут продуман до мелочей и адаптируется под ваши интересы. Мои экскурсии — это не сухие исторические факты, а живые истории, интересные легенды, уникальные места и атмосфера настоящего путешествия. Я помогу вам открыть самые красивые уголки острова, избежать туристических шаблонов и получить яркие впечатления! Буду рад стать вашим проводником по Майорке и показать остров с его самой яркой, красивой и неожиданной стороны! До встречи на Майорке!

Входит в следующие категории Пальмы-де-Мальйорки

Похожие экскурсии на «Очарование Пальмы: главные сокровища города»

Святые, гении и злодеи Майорки
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
Завтра в 10:00
21 июл в 10:00
от €250 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 18:30
Завтра в 14:30
от €172 за всё до 10 чел.
Топ-места Майорки
На машине
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
Завтра в 09:30
18 июл в 09:30
от €440 за всё до 4 чел.
Майорка для круизных путешественников
На машине
4 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Майорка для круизных путешественников
Путешествие по Майорке: Вальдемосса с ее монастырем и Пальма с величественным собором Ла Сеу. История, культура и вкусные пироги ждут вас
Завтра в 09:00
18 июл в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пальме-де-Мальйорке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пальме-де-Мальйорке
от €270 за экскурсию