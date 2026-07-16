Пройти от готического собора до уютных площадей Старого города
В Пальме всё рядом: море, готические башни, тенистые площади и узкие улочки исторического района.
Мы не будем спешить от одной достопримечательности к другой — вместо этого попробуем почувствовать ритм Майорки, разобраться в её истории и открыть детали, которые легко не заметить без местного проводника.
Описание экскурсии
Кафедральный собор Ла Сеу. Вы услышите легенду основания собора, историю о знаменитой розетке «Глаз готики» и о том, какую роль в оформлении интерьера сыграл Антонио Гауди.
Королевский дворец Альмудайна. Поговорим об арабской крепости, которая стала резиденцией испанской королевской семьи.
Парламент Балеарских островов и Дворец Совета Майорки. Вы увидите здания, которые веками были центрами политической жизни Майорки, и узнаете, как менялось управление островом.
Площадь Майор. Сердце городской жизни, где уже несколько столетий проходят праздники, ярмарки и встречи жителей.
Улица Рамбла. Прогуляемся по зелёной аллее с цветочными лавками и поговорим о современной жизни Пальмы.
Отель «Гранд». Памятник модернизма и первый роскошный отель Майорки.
Бульвар Пасео-дель-Борн. Вы прогуляетесь по городской аллее, где старинные особняки соседствуют с современными бутиками и кафе.
Организационные детали
Входной билет в кафедральный собор оплачивается отдельно (€11 — взрослый, дети до 9 лет — бесплатно)
За дополнительную плату организую трансфер из отелей Пальмы и других районов острова
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Пальме-де-Мальйорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Олег, и уже более 20 лет я знакомлю путешественников с удивительной Майоркой — островом, который давно стал для меня не просто местом работы, а настоящей любовью и вдохновением.
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предлагаю не только классические обзорные маршруты, но и авторские, эксклюзивные экскурсии, которые позволяют увидеть Майорку такой, какой её знают лишь местные жители. Живописные горные деревушки, скрытые бухты с кристально чистой водой, старинные монастыри, винодельни, гастрономические открытия и потрясающие панорамные виды — каждый маршрут продуман до мелочей и адаптируется под ваши интересы.
Мои экскурсии — это не сухие исторические факты, а живые истории, интересные легенды, уникальные места и атмосфера настоящего путешествия. Я помогу вам открыть самые красивые уголки острова, избежать туристических шаблонов и получить яркие впечатления!
Буду рад стать вашим проводником по Майорке и показать остров с его самой яркой, красивой и неожиданной стороны!
До встречи на Майорке!
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