Индивидуальная
до 4 чел.
Севилья на весь день
Главные улицы и уютные закоулки, готический собор и королевский дворец
Начало: На площади Хереса
«Вы прогуляетесь по площадям и паркам и полюбуетесь уникальной архитектурой города»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Познакомьтесь с историей Севильи, прогуливаясь по её центру, и откройте для себя Алькасар, Кафедральный собор и другие знаковые места
Начало: Возле Золотой Башни (Torre del Oro)
«Полюбовавшись площадью Испании — самой красивой в стране, — мы пройдем через парк Мурильо и осмотрим Генеральный Архив Индий, где собраны оригиналы документов, относящихся к испанской короне»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Севильей
Погрузитесь в атмосферу Севильи, выбирая между двумя маршрутами. Откройте тайны Алькасара или исследуйте колоритный район Триана
Начало: У Золотой башни
«Полюбовавшись площадью Испании — самой красивой в стране, — мы пройдем через парк Мурильо и осмотрим Генеральный Архив Индий, где собраны оригиналы документов, относящихся к испанской короне»
Завтра в 18:30
11 дек в 18:30
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Мариной по Севилье, от её лёгкой подачи Информации,
Появилось желание дальше исследовать историю Испании!
Спасибо
- ЛЛиза1 ноября 2025Экскурсия очень понравилась), гид Марина влюбила в город. Всё прошло эмоционально, классно и интересно!!!
- ААлександра20 октября 2025Отличная экскурсия с Мариной!рассказала много нового,в том числе для жизни в Испании,затронули много исторических тем,но было очень легко воспринимать много информации ☺️
- AAndrei19 октября 2025Прекрасное начало для знакомства с Севильей!
- ЕЕлена14 сентября 2025Было очень интересно и информативно, спасибо за экскурсию
- ЕЕлена14 сентября 2025Экскурсия понравилась, несмотря на жару, приятно погуляли, узнали много нового, большре спасибо Марине
- ААнастасия12 августа 2025Экскурсия с Натальей нам безумно понравилось! Было увлекательно, ни на минуту не скучно. Подача материала была живой и яркой, было
- ООльга31 мая 2025Прекрасная энергичная экскурсовод из Стерлитамака))) Очаровательная женщина, рассказывала интересно и с юмором.
- LLiliya29 апреля 2025Ходили по маршруту с экскурсоводом Мариной. Маршрут четко продуман, экскурсовод увлек нас интересным рассказом об истории Севильи, дополнив оригинальными историями.
- ЕЕкатерина12 апреля 2025Впервые стали участниками проекта 15.15, не знала ранее, что они есть в разных уголках мира. Удобно, что за 2 дня
- VViktoriia14 марта 2025Щиро вдячні нашому гіду Марині за екскурсію. Ми обрали червоний маршрут і отримали багато цікавої і корисної інформації з історії
- ВВалерия13 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Если будете в Севилье - рекомендую.
- ММаргарита5 января 2025Очень рады, что удалось попасть на экскурсию. Услышали много интересного о городе. Рекомендую. Но все-таки уточнять детали по экскурсиям 15:15
- ГГаури6 июля 2024Наталья очень хороший гид. Видно, что она любит Испанию, а она любит её. Было очень познавательно, интересно, энергично! Экскурсия была
- ММадина1 августа 2023Спасибо гиду, вспоминаем с теплотой!!
- ММарина18 марта 2020Прогулка по Севилье (красный маршрут)доставила большое удовольствие. Великолепный город,прекрасная погода,интересный рассказ гида Марины. Подача материала была лёгкой и изящной. Однозначно рекомендую посещение экскурсии,многие детали остались бы незамеченными при самостоятельном осмотре.
- ООлег1 февраля 2020Очень интересная и познавательная экскурсия.
Гид Маша, проводившая экскурсию, отличный рассказчик.
- mmironov16 января 2020очень хороший гид. эрудированная, отвечает на любые сопутствующие вопросы.
- SSasha26 декабря 2019Отлич6ая экскурсия, Мария - чудесный гид
- ССветлана19 ноября 2019Добрый день,мы с внучкой были на экскурсии «Ежедневная прогулка по Севилье». Нашим экскурсоводом была Марина,нам очень понравилась экскурсия,Марина знающий гид,она в очень доступной форме рассказала о достопримечательностях Севильи. Два часа экскурсии пролетели очень быстро. Спасибо большое Марине и команде Трипстера
