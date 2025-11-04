Мои заказы

Экскурсии по паркам Севильи

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Севилье на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Севилья на весь день
Пешая
7.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Севилья на весь день
Главные улицы и уютные закоулки, готический собор и королевский дворец
Начало: На площади Хереса
«Вы прогуляетесь по площадям и паркам и полюбуетесь уникальной архитектурой города»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Пешая
2 часа
27 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Познакомьтесь с историей Севильи, прогуливаясь по её центру, и откройте для себя Алькасар, Кафедральный собор и другие знаковые места
Начало: Возле Золотой Башни (Torre del Oro)
«Полюбовавшись площадью Испании — самой красивой в стране, — мы пройдем через парк Мурильо и осмотрим Генеральный Архив Индий, где собраны оригиналы документов, относящихся к испанской короне»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Личное свидание с Севильей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Севильей
Погрузитесь в атмосферу Севильи, выбирая между двумя маршрутами. Откройте тайны Алькасара или исследуйте колоритный район Триана
Начало: У Золотой башни
«Полюбовавшись площадью Испании — самой красивой в стране, — мы пройдем через парк Мурильо и осмотрим Генеральный Архив Индий, где собраны оригиналы документов, относящихся к испанской короне»
Завтра в 18:30
11 дек в 18:30
от €150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Очень понравилась экскурсия с Мариной по Севилье, от её лёгкой подачи Информации,
    Появилось желание дальше исследовать историю Испании!
    Спасибо
  • Л
    Лиза
    1 ноября 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Экскурсия очень понравилась), гид Марина влюбила в город. Всё прошло эмоционально, классно и интересно!!!
  • А
    Александра
    20 октября 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Отличная экскурсия с Мариной!рассказала много нового,в том числе для жизни в Испании,затронули много исторических тем,но было очень легко воспринимать много информации ☺️
    Отличная экскурсия с Мариной!рассказала много нового,в том числе для жизни в Испании,затронули много исторических тем,но было очень легко воспринимать много информации ☺️
  • A
    Andrei
    19 октября 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Прекрасное начало для знакомства с Севильей!
  • Е
    Елена
    14 сентября 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Было очень интересно и информативно, спасибо за экскурсию
  • Е
    Елена
    14 сентября 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Экскурсия понравилась, несмотря на жару, приятно погуляли, узнали много нового, большре спасибо Марине
  • А
    Анастасия
    12 августа 2025
    Севилья на весь день
    Экскурсия с Натальей нам безумно понравилось! Было увлекательно, ни на минуту не скучно. Подача материала была живой и яркой, было
    читать дальше

    супер. В обед Наталья забронировала нам столик в уютном месте, помогла выбрать блюдо национальной кухни по предпочтениям в еде. От экскурсии остались в большом восторге! С удовольствием сходили бы с Натальей куда-то ещё!

  • О
    Ольга
    31 мая 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Прекрасная энергичная экскурсовод из Стерлитамака))) Очаровательная женщина, рассказывала интересно и с юмором.
  • L
    Liliya
    29 апреля 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Ходили по маршруту с экскурсоводом Мариной. Маршрут четко продуман, экскурсовод увлек нас интересным рассказом об истории Севильи, дополнив оригинальными историями.
  • Е
    Екатерина
    12 апреля 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Впервые стали участниками проекта 15.15, не знала ранее, что они есть в разных уголках мира. Удобно, что за 2 дня
    читать дальше

    можно узнать город полностью. Нам повезло прогуляться с Мариной по красному маршруту и за 2 часа узнать то, чего ни в одном путеводителе не написано. Легкая подача материала, интересные факты, которые не встретишь в обычных экскурсиях. Это была отличная возможность глубже почувствовать атмосферу города и получить рекомендации куда лучше сходить на фламенко, где поужинать и как еще разнообразить досуг, находясь в Севилье.

  • V
    Viktoriia
    14 марта 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Щиро вдячні нашому гіду Марині за екскурсію. Ми обрали червоний маршрут і отримали багато цікавої і корисної інформації з історії
    читать дальше

    міста і традицій Андалусії. Дві години, незважаючи на дощ, пролетіли дуже швидко. Марина надала нам важливі поради стосовно перебування в Севільї. Своєю емоційною розповіддю вона передала нам любов до цього міста.

    Искренне благодарны нашему гиду Марине за экскурсию. Мы выбрали красный маршрут и получили много интересной и полезной информации по истории города и традициям Андалусии. Два часа, несмотря на дождь, пролетели очень быстро. Марина дала нам важные советы по поводу пребывания в Севилье. Своим эмоциональным рассказом она передала нам любовь к этому городу.

  • В
    Валерия
    13 марта 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Очень понравилась экскурсия. Если будете в Севилье - рекомендую.
  • М
    Маргарита
    5 января 2025
    Свидание с Севильей каждый день
    Очень рады, что удалось попасть на экскурсию. Услышали много интересного о городе. Рекомендую. Но все-таки уточнять детали по экскурсиям 15:15
    читать дальше

    лучше через их официальный сайт. В данном случае получился эффект испорченного телефона, в результате чего мы перенесли экскурсию на другой день, а оказалось, что могли не переносить.

  • Г
    Гаури
    6 июля 2024
    Севилья на весь день
    Наталья очень хороший гид. Видно, что она любит Испанию, а она любит её. Было очень познавательно, интересно, энергично! Экскурсия была
    читать дальше

    очень хорошо организована! Наталья очень глубоко осведомлена в исторических событиях, литературе, личностях, архитектуре, о сегодняшних реалиях и жизни испанцев и не только. Также она порекомендовала места для посещения, дала советы по время препровождению, которые были ценными.

  • М
    Мадина
    1 августа 2023
    Свидание с Севильей каждый день
    Спасибо гиду, вспоминаем с теплотой!!
  • М
    Марина
    18 марта 2020
    Свидание с Севильей каждый день
    Прогулка по Севилье (красный маршрут)доставила большое удовольствие. Великолепный город,прекрасная погода,интересный рассказ гида Марины. Подача материала была лёгкой и изящной. Однозначно рекомендую посещение экскурсии,многие детали остались бы незамеченными при самостоятельном осмотре.
  • О
    Олег
    1 февраля 2020
    Свидание с Севильей каждый день
    Очень интересная и познавательная экскурсия.
    Гид Маша, проводившая экскурсию, отличный рассказчик.
  • m
    mironov
    16 января 2020
    Свидание с Севильей каждый день
    очень хороший гид. эрудированная, отвечает на любые сопутствующие вопросы.
  • S
    Sasha
    26 декабря 2019
    Свидание с Севильей каждый день
    Отлич6ая экскурсия, Мария - чудесный гид
  • С
    Светлана
    19 ноября 2019
    Свидание с Севильей каждый день
    Добрый день,мы с внучкой были на экскурсии «Ежедневная прогулка по Севилье». Нашим экскурсоводом была Марина,нам очень понравилась экскурсия,Марина знающий гид,она в очень доступной форме рассказала о достопримечательностях Севильи. Два часа экскурсии пролетели очень быстро. Спасибо большое Марине и команде Трипстера

