увлекательно делится интересными фактами, создавая атмосферу, в которой хочется слушать ещё и ещё.

Отдельное восхищение — её дипломатический талант. Когда нас по ошибке не хотели пускать в королевские покои, Анна без лишнего шума и стресса сумела всё уладить. Настоящий профессионал и гений переговоров!

Искренне рекомендую всем — с Анной ваша экскурсия точно станет ярким событием путешествия!