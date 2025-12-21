Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский Алькасар и его сады
Побывать в старейшем действующем дворце королей в Европе и узнать его историю
Начало: Встречаемся возле входа в Королевский Алькасар, Ль...
«Теперь ваша очередь посетить это место, полюбоваться садами, архитектурой и интерьерами и узнать об их прошлом»
3 фев в 09:00
5 фев в 09:30
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Севильский Алькасар: королевские дворцы, легенды и сады
От арабских надписей до павлинов, от «Игры престолов» до реальных историй
Начало: У площади Триумфа (Plaza del Triunfo)
«Затем живописные сады Алькасара: прогуляемся среди пальм и апельсиновых деревьев, где всегда слышно шепот воды и аромат цветов»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€136 за всё до 8 чел.
Билеты
Королевский Алькасар в Севилье - билет во дворец и сады
Начало: 92M5+Q4X Севилья, Испания
«Средневековый дворец в сердце Севильи Полюбуйтесь потрясающим средневековым исламским дворцом и прогуляйтесь по его великолепным садам»
Расписание: Ежедневно с 9:30 до 16:30
€20 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 декабря 2025Прекрасный гид и шикарное место для посещения! Мы были очень много где, и Альказар нас очень удивил, что сложно. Больше всего понравились архитектура.
- ООлег19 декабря 2025Анна — потрясающий гид! Экскурсия по Севильскому Алькасару в её исполнении стала настоящим удовольствием. Она невероятно позитивный человек, легко и
- ББорис19 апреля 2025Во время нашего пребывания в Севилье мы посетили Алькасар и Севильский собор вместе с гидом Мариной. Алькасар поразил нас своей
- ККирилл10 января 2024Экскурсия прошла замечательно. Учитывая, что с Мариной мы посещали Алькасар 31 декабря, настроение приближающегося Нового года добавило ярких красок и настроения. Хочу поблагодарить Марину за увлекательное погружение в историю, а клиентам порекомендовать отличного гида!
- ММаргарита30 декабря 2023Спасибо, очень понравилось
